荷首相：反新冠措施骚乱是以示威为幌子的暴力行径

（德国之声中文网）破损的警车，焚烧的路障、花炮爆炸发出的巨响--周日晚间，比利时首都布鲁塞尔的抗议新冠措施的示威活动演变成一场骚乱。示威者向警察投掷烟花爆竹和石块，警方则向示威者动用了高压水枪和催泪瓦斯，并逮捕了40多人。除3名警察受伤，多辆警车受损外，一些商店橱窗和市民车辆也被砸坏。

据警方的估计，在骚乱爆发前，大约有35000名示威者参加了和平示威活动。他们游行到布鲁塞尔欧盟总部前，高呼 "自由"的口号，并唱起意大利游击队之歌《啊，朋友再见》 。从这些人手举的标语和其他标志看，他们属于不同的组织，其中包括极右翼组织。

游行针对比利时从11月20日开始实施的最新防疫措施，包括未接种者不能进餐馆和酒吧；如果可能，雇员从本周一起至少每周在家工作四天；在公共交通工具、医疗、餐饮、文娱场所、商店和购物中心等强制戴口罩等等。此外，政府将全力推进疫苗加强针接种，针对5岁至11岁低龄人群的疫苗接种将很快启动。近期，比利时新冠疫情再度反弹，新增确诊病例、住院病例、重症病例以及死亡病例均有所增长。

荷兰多地发生骚乱

除布鲁塞尔外，荷兰多地也发生反新冠措施示威活动，并演变成暴力冲突。据报道，过去几日，社交媒体上不断出现号召人们发起暴动，抗议新冠措施的呼吁。上周五，鹿特丹首先爆发骚乱，抗议者向警察投掷石块和爆竹，警方开枪打伤了至少两人，50多人被捕，其中一半在18岁以下。周六晚，海牙的示威抗议也演变为暴力活动，数百人在街上点火焚烧自行车，向警察投掷石块和燃烧物，造成多名警察受伤。防暴警察动用了高压水枪。十余名示威者被抓。荷兰首都阿姆斯特丹周六也举行了抗议活动，但基本在和平的气氛中举行。但周日晚间，荷兰吕伐登（Leeuwarden）、恩斯赫德（Enschede），格罗宁根（Groningen）、蒂尔堡（Tilburg）等多地又发生骚乱。

阿姆斯特丹的抗议活动气氛平和

荷兰首相吕特对该国骚乱予以强烈谴责。他在海牙向记者表示，这是"一场以示威为幌子的纯粹的暴力行径"，警察和司法部门现在正竭尽全力将罪犯绳之以法。据悉，三天来，荷兰警方总共逮捕了约150名示威者。

由于疫情出现严重反弹，荷兰政府11月12日决定局部实施"封城"至少3个星期，包括酒吧、餐馆、超市等必须在20:00关闭，商店、迪斯科、理发店必须在18点关闭等等。

法国将向属地瓜德罗普增派警力

法属瓜德罗普近日也发生反对防疫措施的暴力示威、这场由护士群体发起的反抗强制疫苗接种的游行最后演变为袭击警察和宪兵，破坏公共和私人财产的暴力事件。法国内政部长达尔马宁20日晚发表讲话，表示将向当地增派警力，尽快恢复当地社会秩序。他表示，有31人被警方逮捕。该地已宣布实行夜间宵禁至23日。瓜德罗普的护士目前接种疫苗率已接近90%，40万当地人口的接种率接近50%。

奥地利相对平静

奥地利上周五（11月19日）宣布在全国实行全面封锁，除必要的商店外，其他所有商店都关闭。此外，该国从明年2月1日实行新冠疫苗接种义务，成为欧洲第一个推出该措施的国家。11月20日，4万多人从四面八方来到首都维也纳举行抗议活动，警方高度戒备。抗议中没有爆发明显的警民冲突。

瓜德罗普骚乱后的街道

（法新社、路透社等）

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