荷蘭軍情局：中國找掩護以規避出口管制

（德國之聲中文網）荷蘭軍事情報和安全局（MIVD）週三（4月19日）發出警告，稱中國在試圖規避出口限制，藉此取得荷蘭航空航天產業的設備與技術。MIVD的年度報告寫道，中國著重於尋求具有「情報、監視、偵察（ISR）和通信衛星的發射裝置」。

MIVD局長史威廉斯（Jan Swillens）表示：「荷蘭對中國而言仍是有吸引力的間諜目標......特別是在半導體產業、量子科技、航空航天和海洋產業領域。」他指出，MIVD去年多次發現並阻止了中國獲取荷蘭軍方相關技術的企圖，同時還發現好幾間公司被用來當作掩護，協助中國避開荷蘭出口管制。

史威廉斯說：「荷蘭企業、學術機構和科學家正廣泛地成為目標。中國在迅速發展具有先進技術的先進武器，（例如）不同類型的反衛星武器，這本質上有高度破壞性。」

根據MIVD，中國正致力於增加衛星發射的頻率，盼從2020年的40次，提高到每年100次。此外，中國還希望透過開發最先進、能覆蓋全球的量子通訊網絡，在太空領域佔據領先地位；MIVD指出，這種形式的通訊更加難以攔截，能賦予中國重大的軍事優勢。

據路透社報導，中國一直堅稱其太空發展計劃是出於和平目的，反對任何形式的太空軍備競賽；但中國也說過，太空計劃必須有助於保護中國的國家利益。北京的目標是，2030年之前成為太空領域的主要勢力。

針對MIVD的說法，中國駐荷蘭使館未立即回覆路透社置評請求。

週一（17日），荷蘭情報與安全總局（AIVD）發布年度報告，把中國稱為「對荷蘭經濟安全的最大威脅」。中國外交部發言人汪文斌18日回應：「中方一貫要求中國企業和學術機構在遵守國際規則和當地法律法規的基礎上開展對外合作。荷方有關部門無端將互利合作泛安全化，是不負責任的。」

荷蘭是歐洲的晶片製造大國，擁有歐洲最大的半導體設備廠商艾司摩爾（ASML）。今年3月在美國的壓力下，荷蘭宣布將祭出新的半導體設備出口管制，此舉被外界視為針對中國。當時中國外交部對此表示反對，並暗批美國「脅迫誘拉一些國家對中國採取出口限制措施，有關霸凌霸道行徑嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序」。

（法新社、路透社）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。