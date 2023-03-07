 荷蘭跟進美國 祭半導體技術出口管制 | 经济纵横 | DW | 09.03.2023

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经济纵横

荷蘭跟進美國 祭半導體技術出口管制

美中科技戰越演越烈，在荷蘭決定和美國聯手圍堵中國後，荷蘭政府8日致函國會，打算祭出新的半導體技術出口管制。荷蘭將採取什麼樣的措施，對中國「降下矽幕」？

美國總統拜登和荷蘭首相呂特1月17日在白宮舉行雙邊會談。

美國總統拜登和荷蘭首相呂特1月17日在白宮舉行雙邊會談。

（德國之聲中文網）荷蘭政府基於國安理由，計劃對中國實施新的半導體技術出口限制，加入美國阻止中方發展半導體的行列。

荷蘭貿易部長施萊納馬赫（Liesje Schreinemacher）在週三（3月8日）給國會的信件中表示：「荷蘭基於國安考慮，有必要儘早對此（半導體）技術進行監管。」她稱這些限制將在今年夏季前實施。

雖然施萊納馬赫在信中並未直接提及中國，也沒提到自家半導體設備大廠艾司摩爾（ASML），但若實施限制，兩者皆會受到影響。施萊納馬赫說，將受到影響的是深紫外光微影技術（DUV）的出口，這是ASML旗下第二先進的半導體機器，也是生產芯片的重要設備。

主導微影製程市場的ASML則在官網上回應稱，這些措施不會嚴重影響2023年或更長時期的財務展望，但會需要為自家最先進的DUV系統申請出口許可。而荷蘭政府將推出的管制措施，只涉及其「最先進」技術的出口；ASML指出，其極紫外光微影設備（EUV）早在2019年已受到出口限制。

荷蘭政府的宣告還留有未解決的問題，包括ASML是否能夠繼續賣給中方DUV設備。自2014年起，ASML向中國客戶出售價值超過80億歐元的DUV。

美中科技戰持續延燒，繼美國去年10月對中國祭出了芯片出口限制後，近幾個月來，美方一直同有關鍵半導體技術的荷蘭、日本磋商，也達成協議，欲遏止中國半導體產業發展。

今年1月荷蘭總理呂特（Mark Rutte）出訪白宮前，施萊納馬赫曾接受電視節目《Buitenhof》訪問，當時她表態不會草率接受美對中芯片製造技術限制。

如今施萊納馬赫在8日給國會的信中表示，荷蘭政府希望阻止荷蘭的技術被用於軍事系統或大規模性殺傷武器，但也希望保有「荷蘭技術的領先地位」。她說，荷蘭政府已決定採取「盡可能謹慎和準確的措施……以避免對供應鏈造成不必要的破壞」。

中國科技「自立自強」

「兩會」期間，中國國家主席習近平曾在週日（5日）赴全國人大江蘇代表團時表示，要加快實現中國高科技的「自立自強」，強調「在激烈的國際競爭中，要開闢發展新領域新賽道」。而在中國國務院總理李克強今年兩會的工作報告中，也指出中國今年的重點之一是要穩定供應鏈。

習近平7日於北京人民大會堂參加全國人民代表大會第二次全體會議。

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8日下午，習近平出席解放軍和武警部隊代表團全體會議時直言：「要強化國防科技工業服務強軍勝戰導向，優化體系布局，創新發展模式，增強產業鏈供應鏈韌性。」外界研判，此言顯示中國今後著眼於靠自身科技創新，在美中科技戰之下抗衡美國的鎖定。

（路透社、ASML、Politico、人民日報等綜合報導）

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