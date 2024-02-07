 荷蘭情報局公開指控：中國駭客入侵軍事網路 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.02.2024

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时政风云

荷蘭情報局公開指控：中國駭客入侵軍事網路

荷蘭情資發現，一個軍用網路被植入了惡意軟體，「高度確信」是由中國政府資助的駭客手筆。對此，中國重申一貫立場，稱「反對任何形式網絡攻擊」，並反對「惡意揣測和無端指責」。

荷蘭情報機構首度公開指中國對其進行駭客行動。（示意圖）

荷蘭情報機構首度公開指中國對其進行駭客行動。（示意圖）

（德國之聲中文網）荷蘭情報單位週二（2月6日）表示，中國政府支持的網路間諜去年入侵了荷蘭的軍用網路。隨著兩國之間的國安緊張局勢升級，這是荷蘭首次公開把網路間諜活動歸咎於中國。

根據荷蘭軍事情報和安全局（MIVD）和情報與安全總局（AIVD）的報告，此次並非屬於單一事件，而是顯示出，中國擴大針對荷蘭及其盟友實施間諜活動的趨勢之一。

報告稱，中國的駭客在荷蘭軍方的一個由50人操作的「非機密研究」網路系統中，放置了惡意軟體。此外，部分西方國際代表團系統內，也發現了這個植入程序。報告「高度確信」，駭客行動與惡意軟體都是中國「國家資助行為者」的手筆。

該惡意軟體被稱為「衣架」（Coat hanger），能夠暫時掩蓋自身活動，即使在系統更新或重啟之後，仍然會留在設備上。此外，它還把自身從病毒掃描結果之中刪除。報告指出，它專門針對安裝了FortiGate防火牆軟體的設備。

中國駐荷蘭使館7日回應稱，中方「一貫堅決反對並依法打擊各種形式的網絡攻擊」，並且「反對任何惡意揣測和無端指責，主張透過對話合作共同維護網絡安全」。

面對網路攻擊的指控，北京多次否認，稱其反對任何形式的網路攻擊。（示意圖）

面對網路攻擊的指控，北京多次否認，稱其反對任何形式的網路攻擊。（示意圖）

延伸閱讀：美資安公司：駭客替北京網攻全球政商機構

西方加強打擊中國駭客行動

荷蘭方面表示，此事造成的損害有限，因為該網路系統跟軍方主要的系統是分開的。

荷蘭國防部長奥隆格倫（Kajsa Ollongren）說：「把中國犯下的這種間諜活動公諸於世，是很重要的，因為這有助於提高國際對這類網路間諜行動的抵禦能力。」

去年4月，荷蘭情報與安全總局在年度評估報告內指出，中國針對荷蘭高科技企業及大學的間諜行動，對該國經濟安全構成最大威脅。其中一個主要目標為荷蘭半導體設備製造大廠艾司摩爾（ASML）。另一份報告則稱，中國正試圖非法獲取荷蘭的太空科技。

美國：中國駭客入侵基建網絡

美國政府今年初公布，美方近期發起一場打擊中國駭客的行動；該駭客網絡被稱為「伏特颱風」（Volt Typhoon），入侵了數以千計的網絡設備。

目前不清楚荷蘭情報機構揭露的駭客行動，是否跟「伏特颱風」有關聯，亦不清楚駭客欲得手的資訊是什麼。

微軟公司去年5月曾警告，「伏特颱風」組織由中國政府支持、總部位於中國，自2021年運作以來，長期鎖定、入侵美國多項產業的關鍵網路基礎建設。該間諜活動還可能涉及關島的通信基礎設施，當地有美國的海軍港口及空軍基地。

微軟去年5月的報告指出，「伏特颱風」駭客組織的主要目的為情蒐與潛伏，以便伺機破壞美國和亞洲地區之間的關鍵通訊基礎設施。（資料照）

微軟去年5月的報告指出，「伏特颱風」駭客組織的主要目的為情蒐與潛伏，以便伺機破壞美國和亞洲地區之間的關鍵通訊基礎設施。（資料照）

7月，一個名為「Storm-0558」的中國駭客組織也被指入侵多位西方高官的電子郵件，包含美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）等人都受害。當時中方反批美國才是「全球最大駭客任務和網路竊密者」，要求美國「盡快就有關的網路攻擊行為作出交代，而不是散佈虛假訊息轉移視線」。

除了美國，菲律賓政府本週一（5日）表示，今年1月曾有來自中國的駭客試圖入侵菲國政府網站，總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr）的個人網站也是下手對象，但沒有成功。菲律賓並未指明駭客是否跟政府有關，但稱他們使用的是中國國有企業「中國聯通」的服務。

對此，中國外交部發言人汪文斌並未證實或否認，僅表示：「網絡安全是全球性挑戰。中國一貫堅決依法打擊各種形式的網路攻擊，主張各國透過對話與合作共同維護網絡安全。」

（綜合報導）

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