 荷蘭官員將赴美 討論對中國半導體的新限制 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.01.2023

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荷蘭官員將赴美 討論對中國半導體的新限制

擁有全球最重要半導體設備製造商ASML的荷蘭，是否會加入美國對中國的芯片禁令，引發外界關注。目前傳出，荷蘭官員將於本週五赴美討論，且有望達成協議。

半導體已經成為中美新的競爭領域，圖為台積電生產的的一枚芯片（資料照）

半導體已經成為中美新的競爭領域，圖為台積電生產的的一枚芯片（資料照）

（德國之聲中文網）美國對中國半導體設備的禁令可能再出新招，據兩位知情人士透露，荷蘭和美國官員將於週五（1月27日）在美國華盛頓會面，討論對向中國出口半導體製造設備的潛在新控制措施，並可能在月底前達成協議。

路透社報導，其中一位不願透露姓名的消息人士稱，如果雙方能就細節達成共識，新的協議最早可能在27日宣布。但消息人士也補充說，達成的任何協議可能不會立即宣布。

拜登政府去年10月公佈了廣泛的出口管制措施，包括嚴格限制中國獲得美國芯片製造技術的措施，作為減緩北京技術和軍事進步的努力的一部分。但它尚未說服主要盟友，尤其是荷蘭和日本對中國實施類似的設備限制。

荷蘭是世界領先的光刻設備製造商艾司摩爾（ASML Holding）的所在地，荷蘭的光刻設備對製造半導體至關重要。

第二位知情人士表示，談判代表的一個核心擔憂是，即使是供應鏈的微小變化也可能重新引發全球芯片短缺問題，這種情況最近幾個月有所緩解，但在過去兩年中對芯片供應鏈造成了嚴重破壞。

第二位消息人士還稱，荷蘭官員堅持要根據國家安全考慮制定控制措施，不要給人留下美國試圖偏袒本國芯片製造行業的印象。

荷蘭外交部對此消息拒絕置評。美國官員沒有立即回應置評請求。

ASML週三（1月25日）公佈去年第4季度財報後，在與記者舉行的新聞發布會上，首席執行官溫尼克（Peter Wennink）表示，出口管制協議可能即將達成，他的公司不參與政治談判。不過，他也表示，雖然交易可能很快就會宣布，但尚不清楚是否已經解決了任何法規的技術細節。

彭博社報導，溫尼克認為，美國主導的針對中國的出口管制措施，最終可能會促使北京成功開發自己的先進芯片製造機器技術。 

他週三在位於荷蘭的公司總部接受彭博社採訪時表示，中國的半導體公司「必須與全球競爭對手競爭」，因此他們希望購買非中國機器。「如果他們無法獲得這些機器，他們將自行開發。這需要時間，但最終他們會到達那裡」。

ASML首席執行官溫尼克（資料照）

ASML首席執行官溫尼克（資料照）

營收超出預期

路透社報導，儘管其對中國的出口可能受到新的限制，但身為歐洲最大科技公司的ASML，週三（25日）公佈的第4季度收益超出預期，並預計 2023年銷售額將增長25%以上。

這家生產半導體設備的製造商一直在努力滿足需求，因為包含台積電、三星和英特爾的主要客戶，都在進行重大擴張。該公司表示，截至年底，其積壓訂單已增至創紀錄的400億歐元。

瑞士信貸分析師表示，考慮到該公司股價近期上漲，尤其是1月份已上漲22%，更較去年10月的股價低點上漲了55%，市場可能會看跌未來的收益，「然而，ASML的結構性前景保持不變」，他們在一份報告中表示。

溫尼克指出，儘管2023年的經濟前景因對經濟的擔憂和不斷增長的半導體庫存而蒙上陰影，但客戶也看到年底情況有所改善，中國經濟在新冠肺炎（COVID-19）限制措施結束後開始復甦，「這意味著需求仍然高於我們的生產能力」，他說。

該數據發布一週前，美國總統拜登（Joe Biden）和荷蘭首相魯特（Mark Rutte）討論了出於安全考慮，可能對使ASML向中國客戶的部分銷售，實施新的出口限制。

對此，溫尼克認為，儘管美國在去年10月份對美國公司實施了新的出口限制，但目前ASML對中國的出口「沒有任何變化」。

「我們只需要等待（荷蘭）政府和政界人士，繼續談判並找到合理的解決方案（關於可能的限制）」，溫尼克說。

ASML在2022年的中國銷售額為 21.6 億歐元，佔其總收入的14%。這是該公司僅次於台灣和韓國的第三大市場。

溫尼克還說，他們仍可以將DUV（較舊的深紫外光微影技術）工具，運往中國大陸。

（路透社、彭博社）

荷蘭首相魯特與美國總統拜登1月17日曾在美國白宮舉行會談（資料照）

荷蘭首相魯特與美國總統拜登1月17日曾在美國白宮舉行會談（資料照）

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