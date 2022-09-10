荷兰首相就奴隶制历史做出道歉

（德国之声中文网）2002年，荷兰国王威廉-亚历山大（Willem-Alexander ）同王后麦西玛（ Maxima）举行大婚时，乘坐的"黄金马车"是1901年之后皇室婚礼的专用马车。车厢侧壁上是一幅1898年题为"殖民地万岁"的绘画。画面上荷兰殖民地的居民正跪在地上向一位白人女性敬献贡品。

十七世纪时，荷兰是当时世界上第三大的殖民国，因此这段历史也被称为荷兰的"黄金时代"。在殖民和贸易利益的驱动下，荷兰也积极参与了奴隶贸易。在1640年至1670年期间，荷兰一跃成为全球最大的奴隶贸易国。在总共250年的历史时期内，荷兰大约将60万人贩卖为奴隶。其中大多数人来自西非，他们被贩运到荷属苏里南，被迫在种植园做奴工。直到1863年7月1日，荷兰王国才作为欧洲最后一个国家，宣布废除了奴隶制，不过又过了大约十年，奴隶现象才真正销声匿迹。

"黑人的生命也同样珍贵"运动触发了关于奴隶制历史的讨论

过去几年当中，荷兰社会掀起了一场讨论，主题围绕博物馆里的珍宝和金碧辉煌的历史名城，因为它们大多同残暴的奴隶贸易有直接关联。美国爆发"黑人的生命也同样珍贵"运动后，荷兰社会也展开了关于种族主义的讨论。阿姆斯特丹、鹿特丹、海牙和乌特勒支等城市就奴隶贸易做出正式道歉之后，荷兰政府的压力也变得越来越大。

今年二月，荷兰政府正式向其前殖民地印度尼西亚做出道歉。不过，道歉并不涉及奴隶贸易，而只针对1945年至1949年印尼独立战争期间，荷兰军队所犯下的暴行。上周海牙明确表示，按照今天的标准，荷兰军队的行为属于战争罪行。

多年的争论

经过多年争论之后，去年荷兰政府终于采取了具体的步骤。今年七月，荷兰政府组建的一个专家委员会建议称，荷兰政府应承认奴隶贸易是反人类罪行，并就此做出正式道歉。本周一，荷兰首相吕特（ Mark Rutte）在荷兰国家档案馆就这段历史做出了道歉。

但吕特发表演说前，相关问题又引起了激烈的争议。批评者指出，首相道歉所选择的日子并无历史依据。荷兰的一些利益团体称，2023年7月1日进行道歉更有历史意义，因为这一天恰恰是荷兰在加勒比地区废除奴隶制160周年的纪念日。

道歉并不足够 更应当提供赔偿

也正因为如此，这份迟到的道歉似乎很缺乏诚意。因为要想做出真诚的道歉，就应当聆听当事人及其后代的声音，因为只有这样，才能意识到荷兰当年的所作所为造成了多么大的损失。遗憾的是，荷兰并没有这样做。荷兰政府显然没有兴趣同相关团体开展相关的讨论。一般认为，荷兰半数民众拒绝就该国历史上的奴隶贸易做出道歉。

真诚的道歉也应当包含赔偿损失的意愿。不过，荷兰政府似乎计划提供两亿欧元资助一些项目，以便让民众对荷兰殖民历史中的奴隶贸易有一个更加清晰的认识。但提供赔偿显然并不在计划之中，事实上，提供赔偿才是正视历史的强烈信号。

公开承认错误，并提供适当的赔偿，是未来相互信任的重要前提。迄今为止，荷兰王室尚未就殖民历史和奴隶贸易做出道歉，不过，王室已经表示，今后将不再使用这辆美化殖民历史的“黄金马车”。

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