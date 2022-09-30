荷兰调查“非法”中国警局

（德国之声中文网）荷兰外交部周三表示，它正在调查有关中国在荷兰设立两个非法警察中心的报道。

“我们现在作为一个部门，正在调查这些中心的情况，当我们有更多的相关情报时，我们可以确定采取适当的行动”，荷兰外交部发言人霍温坎普（Maxime Hovenkamp）說。

这位发言人表示：“可以确认的是，中国政府从未通过外交渠道通知我们这些警察中心的存在，所以这使得它们一开始就是非法的。”

我们对中国的警察中心了解多少？

根据荷兰广播公司RTL Nieuws和调查性新闻平台Follow the Money周二发表的一份报告，有“迹象”表明，这些中心被用来“对荷兰境內持不同政见的中国人施加压力”。

报告说，这些中心为中国公民提供服务，如更新中国驾照或申报婚姻状况的变化。

一位在荷兰获得庇护的中国异议人士告诉RTL Nieuws和Follow the Money，他曾被荷兰第二大城市鹿特丹的中国警察办公室传唤过。这位中国公民还声称，他收到了来自未知号码的威胁电话和短信，甚至曾经有人用他的名字发出炸弹威胁。

根据相关报道，鹿特丹的警察中心是由中国浙江省丽水市公安局开设的，丽水市紧邻上海南部。而阿姆斯特丹的中国警察中心则与福建省福州市有关。这两个东部沿海地区是欧洲的主要中国移民来源。

中国官媒中新网于2022年1月曾经报道过“首批30个福州警侨事务海外服务站设立 涉21个国家25个城市”的消息。称这些与“海外110报警服务台”相互配合的机构工作内容主要涉及交管业务和户政业务。例如，机动车驾驶证、居民身份证过期的“难题”。中国当局的目的是：“打好侨牌，驾通海外”。

RTL Nieuws和Follow the Money说，他们收到了中国驻阿姆斯特丹大使馆的电子邮件，后者表示不知道这两个海外警察中心的存在。

在“几十个国家”的派出所

总部设在西班牙的人权非政府组织“保护卫士”（Safeguard Defenders）在9月的一份报告中说，北京在“五大洲的几十个国家”设有海外警察“服务站”，包括12个欧盟国家。报告称，其中一个服务站设在德国法兰克福市。

“保护卫士”认为，中国的这种“海外110”行动，使用不正规的手段去针对海外中国人或是其留在中国的家属，无论目标是异议人士、贪腐官员还是非重点目标的嫌疑人，都破坏了正当的法律程序和嫌疑人的基本权利，同时也规避了双边警务与司法合作，违反了国际法规。

报告称，自2018年以来，北京开展了一场针对海外华人欺诈和电信诈骗嫌疑人的行动。保障人权组织援引公安部副部长杜航伟的话说，在2021年4月至2022年7月期间，中国当局劝说了23万名海外公民回国面对刑事诉讼。

根据该报告，当局使用了诸如“追踪......目标人物在中国的家人，以便通过恐吓、骚扰、拘留或监禁等手段向他们施压”的方法来“劝说”海外嫌疑人返回中国。

自2021年11月底以来，中国当局已警告其公民最好不要前往东南亚的七个国家，以及土耳其和阿联酋，它认为这些都是严重电信犯罪的来源国。因严格坚持新冠清零政策，中国公民目前基本无法以因私旅游的目的出境。

“保护卫士”组织称，北京当局使用恐吓手段，向居住在这些国家的中国公民施压，无论他们是否涉嫌电信诈骗或其他犯罪，都被要返回中国。

中国官方的反驳

人权组织“保护卫士”成立于2016年，根据其官网介绍，其主旨在于在“亚洲一些最恶劣的人权环境国家从事并支持当地实地活动，以促进保障基本人权和法治”。该组织的前身是瑞典媒体人彼得·达林（Peter Dahlin）在北京创立的人权机构 China Action。

“保护卫士”此前在今年1月也曾发表有关“非自愿回国”的报告，揭露中国在海外大规模的长臂执法行动。中国外交部发言人赵立坚曾在1月19日的例行记者会上对当时那份报告予以驳斥，指报告“以所谓人权为名”，“将外逃腐败嫌犯美化为受害人”，是对“腐败犯罪的纵容和包庇”。他还为相关行动辩护，强调“中国司法执法机关在追逃追赃工作中，严格遵守国际规则，充分尊重他国司法主权”。

（法新社，路透社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究