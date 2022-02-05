荷兰记者北京连线时遭干扰 国际奥委会发回应

一名荷兰记者在北京直播报道冬奥会的过程中，被中国安保推搡带离的画面引发关注。国际奥委会周六表示，这是一起单一事件，不会影响外国媒体对冬奥会的报道。
（德国之声中文网）第二十四届冬季奥林匹克运动会开幕式昨晚在北京落下帷幕。荷兰公共电台NOS驻京记者邓达斯(Sjoerd den Daas)在直播连线报道冬奥时，被保安推搡驱离的画面受到舆论关注。周五晚上（2月4日）邓达斯与演播室连线，直播画面可以看到，他在回答主播问题时画面出现一名黑衣人，他一边用中文说“咱们啊，往前走，哥们儿！”一边拉他，邓达斯用中文说“稍等一会儿，我现在在新闻联播。” 对方并没有停止推搡动作，并说“瞅我这一脑袋汗”。邓达斯继续向镜头方向播报了几句话后，被越推越远，直播只能中断。根据《时代周刊》报道，事发后NOS在推特上表示，"我们的记者......被安保拉离了摄像机。不幸的是，这正日益成为记者在中国的日常现实"。NOS主编格劳夫(Marcel Gelauff)接受荷兰《每日汇报》(Algemeen Dagblad)采访时表示，这段视频是中国新闻自由状况的一个“痛苦的例子”。
这起中国保安干扰外媒记者报道的事件在中国也引起了关注。中国官媒《环球时报》本周六（2月5日）发表的一篇文章指出，这名荷兰媒体记者进入了北京警方2月3日就已经通报的临时管制区，安保对他的劝离是合情合理。作者“耿直哥”从荷兰媒体的现场画面分析，得出了记者当时所在的位置，并指出，该地区是临时交通管制区。除持有开幕式活动或冬奥组委核发的奥林匹克运动会专用证件的车辆和人员外，是禁止其他车辆和行人通行的。文章写道：“从荷兰媒体播出的视频来看，当安保人员出现时，那名荷兰记者以及他的摄像人员，都没有拿出任何证件证明自己可以出现在该区域，仍在自顾自地进行'报道 '。于是安保人员才上前对两人进行劝离。“
中国官媒的上述说法目前无法得到独立的证实，但这并非是首次外国记者在中国报道时发生不愉快的插曲。去年夏天郑州洪灾发生过后，德国记者马蒂亚斯·比林格（Mathias Bölinger）在郑州执行报道任务时曾面临当地不明人士的骚扰。 比林格在郑州为德国之声做现场英语采访时，不明人士用手机拍摄他。他说有几个人还告诉他不允许拍摄。 后来发现，人们把他和一位也在郑州采访的BBC记者弄混淆了。
外国媒体驻华记者俱乐部（FCCC）近日发布的一份调查报告指出, 外国记者在中国正面临 "前所未有的障碍"。在北京冬奥会前夕，127名受访记者中有60%批评组织者提供的赛事信息不足。此外，记者们往往在新闻活动结束后才得知相关消息。只有10%的受访者表示，他们能得到参加奥运前相关活动的可靠信息。
根据德国体育通讯社(SID)报道，周五晚间稍后，邓达斯又在其他地方继续了连线报道。事件也受到了国际奥委会(IOC)的关注，路透社报道，国际奥委会本周六表示，荷兰记者在直播过程中被安保拖走是一个孤立事件，不会影响外国媒体对冬奥会的报道。该机构发言人亚当斯（Mark Adams）表示：“我们当然有和NOS保持联系，这是一个不幸的状况……我觉得有人太热心了。在当地官员的帮助下，他(记者)后来很快就能在镜头前进行报道工作。”
外界一直担忧，在奥运会期间，是否会允许来访的外国媒体在中国境内自由地开展工作。但国际奥委会一再保证，与中国主办方签署的合同允许每个参与者，包括运动员和媒体在这个圈子内自由发言。亚当斯说："事情确实发生了，我想这是单一事件。我希望这是单一事件，我们将向你们保证，在这个封闭的圈子里能够继续你们的工作。"
（综合报道）
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