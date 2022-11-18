 荷兰要求中国立即关闭驻荷“警察站” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.11.2022

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新闻广角

荷兰要求中国立即关闭驻荷“警察站”

荷兰政府周二要求中国立即关闭在荷兰设立的两家“警察站”。中国外交部称，这些机构不是“警察站”或“警察服务中心”，其志愿服务人员均是当地的热心侨胞，不是中国警务人员。非政府组织“保护卫士”则指这些“警察站”在海外跨境执法。

人权组织“保护卫士”（Safeguard Defenders）9月底发表题为《海外110：不受控的中国跨国犯罪打击》的报告，着重关注了中国警方对于海外犯罪嫌疑人进行的所谓“劝返”行动

人权组织“保护卫士”（Safeguard Defenders）9月底发表题为《海外110：不受控的中国跨国犯罪打击》的报告，着重关注了中国警方对于海外犯罪嫌疑人进行的所谓“劝返”行动

（德国之声中文网）荷兰政府周二（11月1日）要求中国立即关闭在荷兰设立的“警察站”，中方称之为“警侨事务海外服务站”。

据荷兰媒体上月报道，阿姆斯特丹和鹿特丹的中国“警侨站”声称其职责是提供外交援助，但是它们没有向荷兰政府申报。

在这些报道之前，总部位于马德里的非政府组织“保护卫士”在9月进行了一项调查，发现中国在世界各地设立了54个海外警察站，其中包括荷兰的上述两个。“保护卫士”报告还显示，中国海外警察站的分布中，英国和加拿大各有3个；德国也有1个，位于法兰克福。

荷兰外交大臣霍克斯特拉（Wopke Hoekstra）在推特上说，“由于没有向荷兰申请许可”，“（荷兰）外交部通知（中国）大使，这些警察站必须立即关闭”。他说，荷兰外交部已要求中国大使澄清相关情况。他表示，荷兰正在调查这些站点的活动。

“被用来骚扰持不同政见者”

根据“保护卫士”的报告，这些“警侨站”被中国警方用来在外国领土上开展警务作业，并向中国公民施压，迫使他们回国接受刑事指控。

荷兰媒体RTL和调查网站“跟着钱走”（Follow the Money）援引一名在荷兰生活的中国异议人士提供的信息说，这两家“警侨站”是2018年以后成立的，用于压制中国政治异议人士的声音。

RTL报道说，荷兰的第一家中国警察站位于阿姆斯特丹，是中国浙江省丽水市公安局于2018年6月由开设的，由两名男子领导。这两名男子移居荷兰之前在中国警察部队工作过。报道还说，今年早些时候，来自中国福建省福州市的警察在荷兰港口城市鹿特丹开设了第二个中国警察站，由一名前军人负责。

北京：是为了帮助海外侨民

北京方面表示，荷兰媒体的报道是“完全不是事实”。中国外交部发言人赵立坚在11月2日的例行记者会上称，这些机构不是“‘警察站’或‘警察服务中心’，他们从事的活动是协助当地有需要的中国公民在线办理中国驾驶证期满换证体检服务”。

这位中国外交部发言人还称：“有关活动由热心侨团提供场所，志愿服务人员均是当地热心侨胞，不是中国警务人员。我们希望有关方面不要无端渲染。”

（法新社、路透社，“保护卫士”网站）

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