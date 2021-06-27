荷兰著名犯罪问题记者遭枪击   

（德国之声中文网）据荷兰警方报告，荷兰犯罪问题记者德·弗里斯（Peter R. de Vries）周二（７月６日）晚间在阿姆斯特丹市中心遭枪击严重受伤。64岁的德·弗里斯被紧急送往医院救治。警方称，遭枪击时，他刚参加完一个直播节目，走出RTL电视台。他是该节目常客。

警方称，包括疑似枪手在内，共有３人被捕。有关袭击可能的原因，警方未提供细节。

社交媒体上分享的未经证实的录像显示，德·弗里斯仰面躺在地上，面部血迹斑斑。据公共广播公司NOS援引目击者报道，他被枪击了５次，其中一次是在头部。枪击事件发生在当地时间１９点30分（世界协调时间17点30分）左右。 地点是RTL电视台位于阿姆斯特丹市中心Lange Leidsedwardstraat街的演播室附近。

许多敌人、非凡勇气

总部设在鹿特丹的报纸NRC的外交编辑凯雷斯（Michael Kerres）对德国之声表示，德·弗里斯"有很多敌人"，"他是荷兰最有名的记者"。

阿姆斯特丹市长霍尔塞马（Femke Halsema）表示，德·弗里斯正在 "为自己的生命而战"，他是 "我们所有人心中的民族英雄，一名有着非凡勇气的记者"。

看守政府首相吕特称枪击行为 "令人震惊、无法理解"。他指出，"这是对一位勇敢的记者的攻击，也是对新闻自由的攻击，而新闻自由对我们的民主和法治具有根本意义。“

枪击事件发生数小时后，即将离任的吕特和荷兰司法大臣格拉珀豪斯（Ferd Grapperhaus）举行了新闻会

格拉珀豪斯指出，无论是对德·弗里斯身边的人还是对新闻自由而言，这都是 "黑暗的一天"。

正在德国访问的荷兰国王威廉·亚历山大和妻子马克西玛王后在脸书上分享了一条声援信息："记者必须能在不受威胁的情况下自由从事其重要工作”。

欧洲理事会主席米歇尔对枪击事件表示谴责，并强调了新闻自由的重要性。他推文指出："这是对新闻业的犯罪，是对我们的民主和法治价值观的攻击。我们将毫不动摇继续捍卫新闻自由。"

德国记者协会称，袭击"意在压制批判性的和勇敢的新闻工作"。协会主席于贝阿尔（Frank Überall）在一份声明中指出："这是试图恐吓报道有组织犯罪的记者”。

2019年，德·弗里斯推文道，警方和司法官员告诉他，在一名在逃罪犯的报复名单上列有他的名字。

荷兰国家公共广播电视台NOS报道，德·弗里斯新近担任一名国家证人的顾问和知情人，在一毒枭案上作证。受到指控的该名毒枭于2019年从迪拜被引渡回荷兰。

周二晚间，当局拒绝就德·弗里斯是否有警方保护问题表态。

谁是德·弗里斯？

作为荷兰最知名记者之一，德·弗里斯因对荷兰黑社会的无畏报道而妇孺皆知。

从1995年到2012年，他主持了一个很受欢迎的荷兰犯罪问题电视节目，报道高知名度的案件。

德·弗里斯还因其有关1983年啤酒大亨弗雷迪·海内肯（ Freddy Heineken）绑架事件的调查工作而闻名。他后来写的与该案件有关的小说被改编为电影《绑架弗雷迪·海尼根》（2014年），由安东尼·霍普金斯（Anthony Hopkins）主演。

2008年，他制作的关于美国少年纳塔利·霍洛威（Natalee Holloway）2005年在加勒比海的阿鲁巴岛（Aruba）失踪的电视节目获国际艾美奖。

（路透社，美联社）

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