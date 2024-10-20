荷兰监狱迎倒闭潮 是否意味治安变好？

虽然全世界的囚犯人数不断增加，但在荷兰，身陷囹圄的人却越来越少，有点监狱现在被改建为酒店或文化中心。这是不是代表荷兰的犯罪率下降，治安越来越好呢？

（德国之声中文网）美国、中国、土耳其和巴西属于囚犯人数有增无减的国家；与此同时，荷兰监狱却越来越空。有些监狱甚至被改造成文化中心或酒店。造成这一现象的原因是，犯人越来越少。

但这是如何实现的？这真的是一个好的现象吗？DW对统计数据和研究进行了分析。

根据荷兰莱顿大学和英国朴茨茅斯大学的一项研究，2005年至2016年间，荷兰的监禁率从每10万居民94人下降到51人。

尽管这一趋势并未持续下去，但根据欧盟统计局的数据，这一数据已经趋于平稳：2021年和2022年，该数字为54人。

荷兰是欧洲少数几个这一比率正在下降的国家之一。根据世界监狱简报（WPB）数据，在德国、列支敦士登、保加利亚、捷克、罗马尼亚和波罗的海国家也可以观察到这种发展。

为什么在荷兰越来越少人入狱？

超越荷兰的只有俄罗斯：根据WPB的数据，自2000年以来，俄罗斯的囚犯比例下降了59%。其原因是政治性的：囚犯被释放去参加对乌克兰的战争。

但在世界范围内，监狱人口没有任何下降的迹象——事实上，人数反而正在激增。自2000年以来，南美洲增加了224%，亚洲增加了141%，大洋洲增加了84%。

荷兰监狱人口减少有几个原因。其中包括刑期的长短、犯罪率的发展、判刑的做法、司法当局的工作、监禁和教化的成本以及相关的立法。

过去荷兰关押犯人的飘浮监狱，如今用于为寻求庇护者提供住处 图像来源: alimdi/IMAGO

服刑人数减少 服刑时间缩短

被判入狱的整体人数减少了，2005年有8305人被判处监禁，而2015年这一数字仅为4540人。根据研究报告，这一下降涉及到每一类犯罪。荷兰的平均刑期也非常短，莱顿大学的犯罪问题专家在研究报告中指出，半数囚犯在一个月内就被释放。

相比之下，根据洛桑大学的 SPACE I 报告，在46个欧洲理事会成员国中，平均只有5.2%的囚犯在监狱中度过不到六个月的时间；五分之一的囚犯服刑时间在一至三年之间。

审前拘留减少 犯罪数下降

另一个因素是审前拘留人数的减少。研究显示，2005年有21029人被还押候审，2016年这一数字下降到13350人，减少了37%。

2005年至2016年间，记录在案的刑事犯罪数量从2005年的130万起降至2016年的93万起。2018年，报告的犯罪数量为77万起，创历史新低。此后，这一数字又略有回升。根据Statista的数据，2022年荷兰登记在册的犯罪数量为79.8万起。

街上的警察越来越多，但刑事犯罪调查人员却越来越少？ 图像来源: Remko De Waal/ANP/picture alliance

赋予检察官更多权力

自2006年起，荷兰检察官可以在没有法官参与的情况下处理案件，并做出非监禁判决，如罚款或社会工作。这将加快案件处理速度，减少法官的工作量。

令人意外的是，研究提到，改革并没有导致检察机构实施更多的处罚；反之，数量还在下降。

因此，许多案件没有移交法院，有可能被判处监禁的犯罪嫌疑人数量也减少了，这又导致了监狱人口的减少。

荷兰的毒品问题已成为隐患 图像来源: WDR

调查缓慢

然而，犯罪问题研究员范瓦尔肯霍夫（Judith van Valkenhoef）和她的同事范德托尔（Edward van der Torre）在2017年发表的一项研究对荷兰的“成功故事”提出不小的质疑。她指出（犯罪）调查效率低下，也缺乏起诉。

再回到本文开头，该份关于监禁率的报告作者之一，朴茨茅斯大学教授、犯罪学家帕克斯（Francis Pakes）得出以下结论：监狱人口的减少并不一定意味着总体犯罪率的降低。

毕竟，如果不举报或不调查犯罪，可能会导致定罪数量减少，但不会导致总体犯罪数量减少。例如，毒品团伙在荷兰的影响力越来越大，就说明了这一点。

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