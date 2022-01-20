荷兰殖民者系统性暴力镇压印尼独立运动

（德国之声中文网）荷兰政治和军事领导人曾默许、容忍在荷属东印度群岛殖民地的战争罪行。一份迄今为止有关这个东南亚最大国家战争中所发生暴力的最完整研究报告得出这一结果。研究报告周四（2月27日）公布。

荷兰首相吕特（Mark Rutte）称，研究报告的结果跟目前对此的认识有"冲撞性"，"它们很严厉，但无可回避。"他说，荷兰政府要对"集体罪行"负全责。吕特首相同时向印尼致歉。

据荷兰电视广播公司 NOS 报道，正在布鲁塞尔参加欧盟成员国领导人会议的吕特首相表示，他愿代表荷兰政府，"对当时及历届政府就荷兰方面的这一广泛的系统性极端暴力的一贯看法，向印度尼西亚人民表达最深切歉意。"

数十年里，海牙历届政府始终表示，所涉暴力现象只是个人行为，而荷兰军队总体无懈可击。根据研究人员们得出的结果，这一说法不再成立。研究报告指出，当年，各层面的荷方殖民者都有意无视"成文或不成文的法律规范"。据估计，在战争中，共有超过10万印尼人丧生，荷兰军队方面约 5000人死亡。

该研究报告主撰稿人之一的奥斯汀迪（Geert Oostindie）上午在荷兰电台上指出，当时，荷方使用了大规模暴力，其中包括"酷刑、审讯期间的虐待、未经审判就射杀被俘士兵和平民、焚烧村庄。"

经历了近 350 年殖民统治，印度尼西亚在二战结束后宣布独立。荷兰还曾因此向东南亚派遣军队。

有关殖民地时期荷方犯有暴力罪和屠杀罪的报道早已有之，但直到 2017 年，荷兰政府才委托有关方面做科学性调查。

（德新社）

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