荷兰枪案嫌犯落网 乌特勒支警报降级

（德国之声中文网）周一稍早，乌特勒支警方公布了嫌犯的照片, 称他是37岁的土耳其人戈克门·塔尼斯(Gökmen Tanis)。在嫌犯落网之后，当局即撤除该公告。

周一晚间, 司法部长费德·格拉佩豪斯(Ferd Grapperhaus) 敦促公众停止臆测塔尼斯动机。「重要的是，现在起将会盘点证据，展开独立的调查。」格拉佩豪斯说。

「没错，司法机关知道这位犯罪嫌疑人。他有前科。这是我们目前可以确定的。我无法提供其他细节。」

周一下午，就在荷兰当局还在评估这起枪案有没有可能是恐怖攻击的时后，塔尼斯的亲戚说，塔尼斯动手的原因很有可能是家庭纠纷。警察的發言人不排除这项可能性。

与嫌犯有往来的人告诉土耳其阿纳多卢通讯社记者，嫌犯在电车上瞄准的人是他的亲人。他们说，塔尼斯先是对一名女性开枪，才攻击其他尝试帮助受害者的人。

土耳其政府严厉谴责这起攻击事件。荷兰与土耳其在六个月前才刚打破僵持已久的关系，重新互相指派大使到对方的国家。

警方公布的嫌犯照片

电车惊魂

周一上午，荷兰乌特勒支市一列有轨电车上发生枪击案。荷兰当局立即将该地区的恐袭警告提至最高级别第5级，并表示不排除袭击具有恐怖主义背景的可能性。荷兰军警也对荷兰机场及海牙等地的重要建筑物加强了警戒。

乌特勒支市长范赞能（Jan van Zanen）在一段视频中表示，至少3人在枪击案中丧生，9人受伤，其中3人伤势严重。

枪击数小时后，乌特勒支警方发布了一名37岁土耳其裔男子的照片，并称此人和袭击有关联。照片显示一名身着深蓝色连帽上衣的留胡须男子在有轨电车上。

事发时，有轨电车正在一个交通繁忙的路口。枪击案发生后，警方立即派出直升机赶往现场，并警告该市居民不要离开住所。该市的中小学和大学也关闭。

荷兰警方将乌特勒支市及附近地区恐袭警告提升至最高级

荷兰首相马克·吕特（Mark Rutte) 对事态表示忧虑。他在海牙举行的新闻会上称，「乌特勒支发生的袭击案是对我们国家的攻击。不能排除恐怖主义动机。如果这是一起恐怖袭击，我们只有一个回答：我们的国家和民主必须比法西斯和暴力更有力。」

乌特勒支有近35万居民。荷兰邻国比利时首相米歇尔（Charles Michel）表示愿意为荷兰提供援助。德国警方也对德荷边境地区的街道和火车进行检查。德国警方发言人表示，已采取了搜捕措施。重点是3号高速公路，也包括其它高速路段、联邦公路、边界通道以及跨境火车。经过全面性的搜捕之后，如今嫌犯已然落网。

历数近10年来极右翼分子制造的恐袭案 右翼分子在法庭门外刺杀穆斯林妇女 2009年7月1日，一名28岁的俄罗斯裔德国青年在德累斯顿地方法庭门外向埃及妇女Marwa El-Sherbini刺了18刀。行凶的男子名叫Alex Wiens。他在杀害Marwa El-Sherbini前一年曾在德累斯顿市区公共场合辱骂El-Sherbini是“恐怖分子”和“伊斯兰分子”。Alex Wiens也因此被告上法庭。在法庭审理这一案件的过程中，Alex Wiens持刀杀害了Marwa El-Sherbini。Marwa El-Sherbini是德国境内发生的仇视伊斯兰谋杀案中第一位受害者。

历数近10年来极右翼分子制造的恐袭案 挪威连环枪击案 2011年7月22日，挪威极端右翼分子布雷维克（Anders Behring Breivik）制造了连环爆炸案和枪击案，造成70多人死亡，近百人受伤。作案前他曾屡次在网上发表强烈的国家主义言论，批评挪威的移民政策太过宽松，反对不同背景的人生活在一起。他还在袭击当天在网上发表《2083——欧洲的独立宣言》，描述自己的极右翼激进意识形态。

历数近10年来极右翼分子制造的恐袭案 #MuslimLivesMatter（穆斯林的命也是命） 2015年2月10日，美国北卡罗来纳州教堂山地区的三名穆斯林大学生Deah Barakat、Yusor Abu-Salha和Razan Abu-Salha被一名46岁的白人男子枪杀。凶手自称极其反对制度性宗教。他在作案前已经多次骚扰并威胁过三名遇难者。凶杀案发生后，大量网民使用#MuslimLivesMatter（穆斯林的命也是命）作为标签，敦促公众关注仇视穆斯林的问题。

历数近10年来极右翼分子制造的恐袭案 伊曼纽尔非裔卫理公会教堂枪击案 2015年6月17日，一名白人男子在在美国南卡罗莱纳州伊曼纽尔非裔卫理公会教堂开枪乱射，造成9人死亡。这座教堂拥有199年的历史，见证了奴隶制时代、20世纪60年代民权运动和黑人生活问题运动。凶手承认带着挑起种族战争的攻击意图犯下袭击案。他被判处死刑。

历数近10年来极右翼分子制造的恐袭案 慕尼黑枪击案 2016年7月22日，慕尼黑一处购物中心发生枪击案，导致10人死亡，36人受伤。凶手是一名18岁的伊朗裔德国人。警方调查发现，行凶者曾散布仇外及种族歧视性言论。行凶者患有抑郁症，他常常遭到欺负，想对具有移民背景的人实施报复。

历数近10年来极右翼分子制造的恐袭案 英国清真寺遭袭 2017年6月19日，一名47岁的男子驾驶厢式货车冲向伦敦芬斯伯里公园清真寺附近的一群行人，导致一人死亡，10人受伤。所有受害者都是穆斯林，当时他们正要去清真寺参加斋戒期间的特殊祷告仪式。警方调查发现，行凶者的作案动机是“仇视伊斯兰”。凶手被判终身监禁。

历数近10年来极右翼分子制造的恐袭案 右翼集会中的袭击案 2017年8月11日，白人优越主义支持者在美国弗吉尼亚州夏洛蒂镇举行大规模示威集会。反对示威者在现场也举行活动抗议此次示威，双方先是发生了小规模冲突。活动最终升级为暴力冲突，一名示威支持者驾车蓄意冲撞反示威人群，造成一名女性死亡，19人受伤。袭击者是一名白人至上主义支持者，其老师称他长期处在“新纳粹主义的边缘”，其Facebook上张贴了大量支持纳粹主义的内容。

历数近10年来极右翼分子制造的恐袭案 魁北克清真寺袭击案 2017年1月29日，一名白人男子在加拿大魁北克一所清真寺晚间祷告期间乱枪扫射，造成6人死亡，多人受伤。据报道，行凶者是一名在校大学生，常在社交媒体上发表反多元文化观点。总理特鲁多发表声明谴责这起“恐怖袭击”。他说：“多元是我们的优势，容纳不同宗教是我们加拿大人应该珍视的价值。”

历数近10年来极右翼分子制造的恐袭案 美国犹太教堂遭枪击 2018年10月27日，美国宾夕法尼亚州匹兹堡的一所犹太人教堂内发生枪击案。一名反犹主义者乱枪杀死11人。射杀时他还不断呼喊着反犹口号。据报道，行凶者曾在社交媒体上发表过大量反犹内容的帖子。根据反诽谤联盟的说法，这是“美国历史上对犹太人社区最致命的攻击”。

历数近10年来极右翼分子制造的恐袭案 新年夜的袭击 2018年12月31日，正当人们喜气洋洋地迎接新的一年的到来，德国北威州伯特洛普小城却发生了一起袭击案。一名男子驾车故意撞向一群行人，造成8人受伤，其中一人伤势严重。被撞得是两个叙利亚家庭和一个阿富汗家庭。警方调查发现，这名袭击者故意且目标明确地想杀死外国人。

历数近10年来极右翼分子制造的恐袭案 新西兰清真寺恐袭 2019年3月15日，新西兰基督城两座清真寺遭遇恐怖袭击。一名极端右翼分子在两座清真寺乱枪扫射，造成至少49人死亡。袭击者今年1月份起草了一份74页的“宣言”，并在屠杀行动之前把它放到网上。他在“宣言”中表明了自己的理念以及世界观。新西兰总理阿德恩在记者会上表示，这是该国“最黑暗的一天”。 作者: Rebecca Staudenmaier, Nermin Ismail



罗法／乐然／叶宣（法新社等）