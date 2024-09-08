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荷兰扩展光刻机出口管制 中方表示“不满”

2024年9月8日

9月8日，中国商务部发布声明称，荷兰政府决定进一步扩展针对芯片设备制造商阿斯麦ASML的出口管制， 中方对此感到“不满”。

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9月6日，荷兰宣布进一步扩展ASML光刻设备的对华出口限制。
9月6日，荷兰宣布进一步扩展ASML光刻设备的对华出口限制。图像来源: Peter Dejong/AP/picture alliance

（德国之声中文网）荷兰政府上周五表示，将扩展对ASML旗下19070i和1980i深紫外线浸没式光刻工具的出口限制，使其同去年美国单方面发布的出口限制相一致。

北京方面多次批评华盛顿向荷兰、日本等盟友施加压力，要求上述国家加入出口管制行列，以阻碍中国获得生产芯片的高端设备。

中国商务部周日发布的声明中称：“近年来，美国为维护自身全球霸权，不断泛化国家安全概念，胁迫个别国家加严半导体及设备出口管制措施，严重威胁全球半导体产业链供应链稳定，严重损害相关国家和企业正当权益，中方对此坚决反对。 ”

Symbolbild I PC circuit board
图像来源: Imaginechina-Tuchong/imago images

中国商务部还敦促荷兰方面，“从维护国际经贸规则及中荷经贸合作大局出发，尊重市场原则和契约精神，避免有关措施阻碍两国半导体行业正常合作和发展，不滥用出口管制措施。” 


美国方面不断的游说已经成功阻止了荷兰芯片设备制造商阿斯麦ASML向中国出口其最先进的光刻系统。荷兰商务部上周五表示，荷兰方面扩展出口限制的决定完全是为了捍卫“荷兰自身的安全利益”。

（路透社）

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