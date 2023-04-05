 荷兰情报机构：中国是荷兰经济安全的最大威胁 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.04.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

新闻广角

荷兰情报机构：中国是荷兰经济安全的最大威胁

本周一，荷兰情报部门在其发布的威胁评估年度报告中称，中国对荷兰的经济安全构成了最大威胁，其中包括商业间谍和阴性投资等行为。

IBM | 2 Nanometer Chip

（德国之声中文网）缩写为AIVD的荷兰情报机构在其2022年度报告称，荷兰将中国视作重要的贸易伙伴，但中国的军事野心促成该国不断尝试获取荷兰及其他西方国家的技术。评估报告称，"荷兰相关机构通常会将中国企业和学术机构视为值得珍惜的伙伴。但与此同时，中国也对荷兰经济安全构成了最大的威胁。"


AIVD称："中国即会通过投资、企业并购和学术交流等合法途径，也会借助非法的（网络）间谍、线人以及隐形投资和非法出口等非法手段，危害荷兰的企业、学术机构以及学者。"

位于荷兰南部城市威尔德霍芬（Veldhoven）芯片制造设备商ASML则是中国的重要目标之一。该企业是全球领先的芯片光刻机生产企业，而中国是该企业的第三大市场。

今年二月，俄罗斯曾对荷兰北海的风力发电设备以及其他基础设施开展间谍和破坏活动”

"今年二月，俄罗斯曾对荷兰北海的风力发电设备以及其他基础设施开展间谍和破坏活动”



三月八日，荷兰政府宣布将对芯片技术的出口做出限制。荷兰的这一限制措施同2022年10月美国针对中国的芯片禁令内容上基本吻合。这项出口限令的技术细节目前尚不清楚，不过ASML今年三月表示，政府将会对一些先进设备引入新的出口许可义务。
 

俄罗斯是一大威胁
 

评估报告谈及俄罗斯对乌克兰发动的侵略战争时称，俄罗斯是对荷兰国家安全的一大威胁。

今年二月，荷兰情报机构AIVD称，俄罗斯曾对荷兰北海的风力发电设备以及其他基础设施开展间谍和破坏活动。2022年，荷兰政府曾驱逐17名俄罗斯情报人员。

（路透社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。 

 

相关内容

taiwan, semiconductor, Halbleiter, chip, microchip, technik, wirtschaft,

美日荷協議限制芯片出口？中國要求澄清 05.04.2023

美國、日本和荷蘭陸續對中國採取了晶片出口管制，引發中方不滿，中方究竟會採取什麼措施？這些國家又會如何回應？

President Joe Biden shakes hands with Japanese Prime Minister Fumio Kishida as they meet in the Oval Office of the White House, Friday, Jan. 13, 2023, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)

跟進美國 日本限制半導體設備出口 31.03.2023

週五（31日），日本政府證實外相林芳正本週末將造訪中國；同一天，日本也宣布擴大實施尖端半導體製造設備的出口限制。此前，有消息稱美國在拉攏荷蘭與日本，促使日荷與美國聯手，限制中國取得先進半導體設備。日本的新措施會帶來哪些影響？

U.S. President Joe Biden and Dutch Prime Minister Mark Rutte hold a bilateral meeting in the Oval Office at the White House in Washington, U.S., January 17, 2023. REUTERS/Leah Millis

荷蘭跟進美國 祭半導體技術出口管制 09.03.2023

美中科技戰越演越烈，在荷蘭決定和美國聯手圍堵中國後，荷蘭政府8日致函國會，打算祭出新的半導體技術出口管制。中国外交部发言人不点名地批评美国“不惜牺牲盟友的利益，胁迫诱拉一些国家对中国采取出口限制措施，终将反噬自身”。