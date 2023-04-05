荷兰情报机构：中国是荷兰经济安全的最大威胁

（德国之声中文网）缩写为AIVD的荷兰情报机构在其2022年度报告称，荷兰将中国视作重要的贸易伙伴，但中国的军事野心促成该国不断尝试获取荷兰及其他西方国家的技术。评估报告称，"荷兰相关机构通常会将中国企业和学术机构视为值得珍惜的伙伴。但与此同时，中国也对荷兰经济安全构成了最大的威胁。"



AIVD称："中国即会通过投资、企业并购和学术交流等合法途径，也会借助非法的（网络）间谍、线人以及隐形投资和非法出口等非法手段，危害荷兰的企业、学术机构以及学者。"



位于荷兰南部城市威尔德霍芬（Veldhoven）芯片制造设备商ASML则是中国的重要目标之一。该企业是全球领先的芯片光刻机生产企业，而中国是该企业的第三大市场。





三月八日，荷兰政府宣布将对芯片技术的出口做出限制。荷兰的这一限制措施同2022年10月美国针对中国的芯片禁令内容上基本吻合。这项出口限令的技术细节目前尚不清楚，不过ASML今年三月表示，政府将会对一些先进设备引入新的出口许可义务。



俄罗斯是一大威胁



评估报告谈及俄罗斯对乌克兰发动的侵略战争时称，俄罗斯是对荷兰国家安全的一大威胁。

今年二月，荷兰情报机构AIVD称，俄罗斯曾对荷兰北海的风力发电设备以及其他基础设施开展间谍和破坏活动。2022年，荷兰政府曾驱逐17名俄罗斯情报人员。

（路透社）

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