荷兰大选：右翼民粹主义者维尔德斯遥遥领先

（德国之声中文网）随着右翼民粹主义者维尔德斯在议会大选中获胜，荷兰政坛将出现历史性的"右转"倾向。维尔德斯希望能够接替即将卸任的荷兰首相吕特（Mark Rutte ）。吕特本人在其创纪录的首相任期结束后，将退出政治舞台。至于维尔德斯所属政党能否同其他政党成功组建执政联盟，目前则还是未知数。一般认为，组阁谈判将异常艰难。

维尔德斯周三晚间接受荷兰电视台采访时表示："选民已经做出了明确的表态。我相信，我们必须跳出过去的阴影。"威尔德斯在海牙对欢呼的支持者说，选民的意愿不容背弃。

计票工作完成98%时，威尔德斯所属的自由党(PVV) 已获得总共150个议席中的37个，比2021年上一届选举所获席位增加了一倍。一般认为，自由党的领先优势已经无法被超越。

执政党损失惨重

现任首相吕特所属的右翼自由派自由民主人民党（VVD）此次由亚兹古策（Dilan Yesilgöz）领衔竞选，只获得24个议席，比上一届大选减少了10个议席。

由社民党和绿党组成的竞选联盟则获得了25个议席，比上一届增加了八个议席。上周刚刚由基督教民主党人奥姆奇哥特（Pieter Omtzigt）组建的新党"新社会契约"(NSC)首次参选就获得不凡成绩，一举夺得20个议席。

威尔德斯在接受电视采访时，努力试图打消人们对他会采取激进措施的担忧。他承诺，他此前提出的强制关闭清真寺的计划目前并不会被提上议事日程。他说，当务之急是结束荷兰所面临的"庇护者和移民海啸"。

穆斯林担心古兰经和清真寺遭禁

威尔德斯所领导的自由党只有一名党员，那就是他本人。该党主张在荷兰境内禁止伊斯兰学校、古兰经以及清真寺，并禁止在政府办公楼内佩戴头巾。此外，自由党还主张荷兰应效仿英国，就荷兰是否应退出欧盟举行有法律效力的全民公投。

荷兰境内的穆斯林普遍担心，今后他们将不得不面对一系列不确定因素。作为一个穆斯林利益团体的主席，库克塔斯（ Muhsin Köktas）对荷兰电视台表示："作为一名虔诚的穆斯林，我当然很担心，我完全没想到会有这样的选举结果。"他表示，如果维尔德斯的主张成为政府的施政纲领，那么生活在荷兰的穆斯林就将无法行使宗教信仰自由的权利。

组阁工作将异常艰难

尽管维尔德斯获得了选举胜利，但一般认为，组阁工作将异常艰难。组建执政联盟至少需要在议会中获得76个议席。维尔德斯宣布，他希望执政，并呼吁其他政党为组建执政联盟付出共同努力。

"新社会契约"(NSC)党领袖奥姆奇哥特已明确表示，他不会同维尔德斯开展合作，因为维尔德斯的部分主张是违反荷兰宪法的。相比之下，自由民主人民党（VVD）候选人亚兹古策的表态则留有余地。她只是说，她不愿意参与一个由维尔德斯当首相的政府。

因就移民政策发生争执，吕特领导下的中右翼联合政府在执政仅18个月之后即宣告破裂。因此荷兰不得不提前举行大选。

作为荷兰历史上执政时间最长的首相，鲁特在执政联盟破裂后宣布，他将退出政坛。不过，新政府成立前，吕特将会继续履行首相职责。

（德新社，法新社，美联社）

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