荷兰国会通过动议:新疆维吾尔人遭"种族灭绝"

(德国之声中文网) 荷兰国会周四(2月25日) 通过一项不具约束力的动议，称中国在新疆处置维吾尔穆斯林的方式符合「种族灭绝」。

动议写道: 「在中国，一场针对维吾尔少数民族的种族灭绝正在发生」。动议内文提到，中国政府的措施包括「意图防止生育的措施」以及「设有处罚用的营区」都属于联合国大会第260号决议，也就是「防止及惩治灭绝种族罪公约」。

然而，荷兰国会在动议中没有直接点明中国政府为「种族灭绝」负责。中国始终否认任何违反人权的行为，声称在新疆的再教育营提供维吾尔人职业训练，而且是打击极端主义的必要存在。

荷兰首相吕特(Mark Rutte)所属的政党对该动议案投下反对票。荷兰外长布洛克(Stef Blok)表示，政府不想使用「种族灭绝」这个字眼，因为联合国和国际法庭都尚未做出相关认定。但他同意维吾尔族的处境令人担忧，也说荷兰希望与他国合作应对该议题。

此前，加拿大国会周一(22日)通过了一项不具约束力的动议，称中国迫害新疆维吾尔人的行为已构成了种族灭绝。这将对加拿大总理特鲁多的政府施加压力，要求他们也公开承认中国在新疆进行种族灭绝。

中国驻日内瓦联合国大使周三指责西方大国利用维吾尔族问题介入中国内政。

为人权抵制冬奥?

荷兰国会起草该动议的议员是中间偏右政党民主66党的Sjoerd Sjoerdsma。他也另外提议向国际奥运委员会进行游说，要求将2022年冬季奥运移出北京。

他在回应路透社的信件中说: 「认知到维吾尔人仅因为他们的出身便遭遇暴行，简言之便是种族灭绝，这让全世界都无法忽视，也迫使我们采取行动。」

中国驻日内瓦联合国大使周三指责西方大国利用维吾尔族问题介入中国内政。

北京冬季奥运即将在2022年2月举行。美国总统拜登的发言人周四 (25日) 表示，即使一些共和党人呼吁抵制北京冬奥，白宫尚未就美国是否参加参加2022北京冬奥会做出最终决定。

美国奥运会和残奥会委员会(USOPC)此前曾发出声明表示，与其抵制奥运，「我们认为更有效地行动方案是世界各国和中国就人权和地缘政治问题直接进行接触。」

美国上一次抵制奥运会是在1980年，当时正值苏联入侵阿富汗的冷战紧张局势，时任美国总统的卡特(Jimmy Carter)拒绝派美国运动员参加莫斯科奥运会。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 “再教育营” 中国自2017年起在新疆大规模设立所谓再教育营，拘押维吾尔族等少数民族。德国独立学者郑国恩（Andrian Zenz）的研究首先披露了这一现象。国际媒体从2018年初开始对此报道，逐渐揭示有关拘禁营内强制劳动、虐待、洗脑等侵犯人权的做法。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 “去极端化” 中国官方称这些教育营为“职业培训中心”，其目的是杜绝极端主义、为维吾尔人提供就业技能。2019年12月9日，新疆自治区政府主席雪克来提扎克尔宣布，所有学员已经“结业”，开始新生活。但仍有很多海外维吾尔人反映家人被拘禁。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 系统性侵权的指责 人权组织还指责中国在新疆实施全民监控、文化同化、剥夺宗教自由、强推节育以控制人口增长等措施。北京始终否认所有对新疆侵权行为的指控。2020年，中国领导人习近平还曾宣称中国的治疆政策“完全正确”、“成果显著”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 向国际刑事法院提告 2020年7月6日，两个流亡海外的维吾尔人团体委托律师向海牙国际刑事法院递交诉状，控告中国政府犯下"种族灭绝"和"反人类"罪行，并提交了有关证据。中国领导人习近平也名列被告。海牙国际刑事法院的任务是为种族灭绝、战争罪行和其他暴行的受害者伸张正义。但中国不承认其管辖权。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 土耳其：从谴责到沉默 在相当长的时期内，土耳其总理埃尔多安一直对中国对待穆斯林少数民族的方式提出强烈批评，甚至在2009年新疆发生骚乱后谴责中国对维吾尔人进行'种族灭绝'。据报道，当时有很多维吾尔人逃亡到土耳其。然而从2016年开始情况发生变化。随着中国与土耳其的经济关系升温，埃尔多安政府不再批评中国的少数民族政策。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 美国：新政府接过既成事实 2021年1月19日，在特朗普卸任前一天，美国时任国务卿蓬佩奥称中国迫害维吾尔人的作法已犯下“种族灭绝与反人类罪”。继任国务卿布林肯 (Antony Blinken) 在19日的确认听证会上向参议院外交关系委员会表示，他同意蓬佩奥称中国迫害维吾尔人之举为种族灭绝的声明。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 国际法概念 美国“外交政策”杂志网站2月19日报道，美国国务院法律顾问办公室于年初得出结论认为，中国对新疆维吾尔族的大规模监禁和强迫劳动属于反人类罪行，但没有足够证据证明中国在新疆进行了“种族灭绝”行为。报道援引人权观察组织国际司法专家Richard Dicker说，“种族灭绝是很难在法庭上证明的”，因必须确认犯罪者“有非常明确的意图“，“基于某个群体的宗教，种族或民族背景，消灭全部或部分人口”。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 英国首相：是法律问题 英国首相约翰逊认为，“认定种族灭绝是法律问题，但我可以说，我认为新疆正在发生的事、针对维族人发生的事极其令人憎恶。”英国下院已否决疑似针对中国的“种族灭绝修正案”。 假如该案通过，英国将以法律形式禁止同犯有种族灭绝罪行的国家签署自贸协定。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 加拿大：国会通过、政府弃权 加拿大国会2月22日以266比0的票数通过一项动议，认定中国在新疆对维吾尔人进行种族灭绝。加拿大总理特鲁多和大多数内阁成员则投了弃权票。特鲁多一直不愿将中国对新疆维吾尔族人的做法定性为种族灭绝，称该词“极其沉重”，并表示在做决定前需要进一步审查。

从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责 呼吁调查 英国外交大臣拉布（Dominic Raab）2月22日在联合国人权理事会发言中指出，酷刑、强制劳工以及强制节育等都在中国的新疆以“工业化规模”发生。拉布呼吁，联合国人权高级专员巴切莱（Michelle Bachelet）或其他独立专家应“立即和不受限制”地进入新疆，人权理事会应该就此事做出一项决议。中国外长王毅对此则回应称欢迎联合国人权高专访问新疆：“新疆地区的大门始终是敞开的”。



翻译: 张慈

责编: 杨威廉

来源: 路透社、美联社

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