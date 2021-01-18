荷兰反新冠限制示威者遭防暴警察驱赶

（德国之声中文网）上周日（1月17日），荷兰防暴警察驱散了在阿姆斯特丹发生的大约2000人参加的未经批准的抗议活动。抗议者反对为遏制新冠疫情而实施的全国限制措施。

抗议活动发生两天前，荷兰首相吕特及其内阁因一起儿童金补贴丑闻而集体辞职。

抗议者聚集在荷兰国立博物馆和梵高博物馆前面的博物馆广场上。其中许多人挥舞着 "新冠疫苗=毒药 "等横幅，反对吕特政府及其应对新冠疫情的限制措施。

当地官方认为，集会上的大多数人都忽视疫情期间的社交距离规则，而且没戴口罩，虽然并非强制性要求。

缺少了游客的阿姆斯特丹 火车站一改往日的喧嚣 往日里人山人海的阿姆斯特丹中央火车站现在完全是另一番模样。据荷兰铁路联合会公布的数据，2018年这座火车站平均每天的客运运载量是19.2万人次，而现在却仅有零星的旅客上下车。

缺少了游客的阿姆斯特丹 失去了欣赏者的郁金香 每年的春天都会有大量的游客涌入荷兰欣赏郁金香。今年的阿姆斯特丹郁金香节却变得空空荡荡。城市北部的河岸边栽种的郁金香绚丽绽放，可是却无人欣赏。

缺少了游客的阿姆斯特丹 鸽头攒动的广场 阿姆斯特丹的水坝广场即便是在疫情期间还是显得十分热闹，只不过从人头攒动变成了鸽头攒动。

缺少了游客的阿姆斯特丹 禁船令 运河是阿姆斯特丹城内一道独特的风景。对于很多游客来说，乘船泛舟，欣赏运河两岸风景是在阿姆斯特丹旅游的一个必备项目。为了防止病毒大面积扩散，城市管理者目前禁止各类船只在运河上航行，违令者将面临交纳390欧元罚金的处罚。

缺少了游客的阿姆斯特丹 囤积大麻 在荷兰吸食大麻是合法的。而在阿姆斯特丹，外国游客也可以合法地购买吸食大麻，所以这也是阿姆斯特丹吸引大量外国游客的一个重要原因。目前抗疫期间，阿姆斯特丹市内被关闭的不仅是学校、幼儿园和商铺，大麻店（ Coffeeshops ）当然也不许开张。因此在大麻店开张禁令下达前，大量顾客在这些店铺门前排起了长龙，集中采购储备大麻。

缺少了游客的阿姆斯特丹 少了红灯，多了红布 疫情期间，阿姆斯特丹的红灯区当然也不能开门迎客。按照规定，至少到4月28日，城里一切会发生肢体接触的行业都不能营业。除了妓院、夜总会，发廊和美甲店也被算在内。

缺少了游客的阿姆斯特丹 卫生纸足够10年之需 超市等满足居民日常需要的商铺都可以开门，但是也需要遵守严格的规定。几周前，阿姆斯特丹的超市也出现大量抢购现象。当时荷兰首相吕特在考察了超市，看到卫生纸被抢购一空的货架后表示，荷兰市场上的卫生纸供应足够充足，可以确保国民10年之需，完全没有抢购的必要。

缺少了游客的阿姆斯特丹 惨淡经营的餐饮业 受到疫情的影响，阿姆斯特丹的餐饮业都在苦苦挣扎。荷兰王后马克西玛在复活节前去视察了一些餐馆并且看望了一些行业代表，了解餐饮业目前遇到的困境。荷兰王室之后宣布，应该为餐饮业提供一些短期和长期的扶持性措施。

缺少了游客的阿姆斯特丹 孤独的大师们 阿姆斯特丹深受各国游客的欢迎当然不只是因为独具特色的大麻店和红灯区，还有其内容丰富多彩的文化项目。每天，梵高博物馆、安妮小屋、荷兰国立博物馆以及大量的剧院、音乐厅都吸引着无数的参观者和观众。但是为了阻碍疫情进一步蔓延，这些场所目前都处于关门的状态。梵高博物馆现在为参观者们提供在线虚拟游览的服务。

缺少了游客的阿姆斯特丹 满员电车不再满 游客的缺失让上班族们体会到了舒适感。谁现在需要乘坐电车、火车，肯定上车就能找到座位坐。不过，出于对经济利益的考虑，可能多数阿姆斯特丹人还是希望游客们能尽快回来。 作者: David Ehl (联合作者：Sanne Derks)



警察为什么要驱散他们？

此前，阿姆斯特丹当局拒绝了抗议者在博物馆广场集会的申请，要求他们改在附近的韦斯特广场举行，参加者不超过500人。

荷兰《电讯报》报道说，当许多抗议者拒绝离开博物馆广场，并向警察投掷烟花爆竹和砖头时，警方出动了骑警和几门水炮。报道称有数人被捕。

市政府官方推特说，"为了防止对公众健康的危害，所有人都必须遵守限制令。示威者违法了规定。"

上周五，首相吕特及其内阁因一起儿童金补贴丑闻而集体辞职，这在疫情危机期间带来了政局动荡。

在数年时间里，荷兰税务当局错误地指控大约2万名家长欺诈政府，要求其归还上万欧元的儿童金补贴。这导致数千家庭陷入财务困境。

一些儿童的父母因为拥有双重国籍而成为调查对象，再次让人留意到长期以来对荷兰存在系统性种族歧视的批评。

荷兰延长限制措施

抗议发生之际，留守政府的部长们正在海牙开会，讨论是否要实施自疫情开始以来的首次宵禁。

为了遏制疫情，荷兰政府去年12月关闭了学校和大多数商店，本周开始又将限制时间至少延长了三周。

在疫情发生的早期，荷兰比大多数周边国家都更不情愿实施限制措施。但是，时间到了冬季，第二波疫情来袭，新冠病毒的快速传播以及医院面临的压力让政府不得不采取行动。

张平/ 凝炼 (美联社、路透社)

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