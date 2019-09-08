 荷兰农民开拖拉机上高速路抗议 1000公里阻塞 | 经济纵横 | DW | 02.10.2019

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经济纵横

荷兰农民开拖拉机上高速路抗议 1000公里阻塞

农民们开着拖拉机驶向海牙，向政府传达一个信息——农业是重要的。他们希望扭转那种将他们描绘为“动物虐待者和环境污染者”的偏见。

Niederlande | Protestierende Bauern blockieren A28 (picture-alliance/ANP/V. Jannink)

（德国之声中文网）数千名荷兰农民周二发起全国性抗议，表达对本行业的支持。至少2000名农民开着拖拉机行驶在高速路和普通公路上，以缓慢的速度驶向海牙。一些人开着拖拉机沿着北海海岸行驶。

这是该行业一次引人注目的示威活动，但也造成严重的交通混乱。

荷兰机动车驾驶人协会ANWB表示，拖拉机加上坏天气和交通事故，导致周二成为该国有史以来交通最繁忙的一个早晨，造成的交通堵塞超过1000公里。

海牙警方称， 两名农民被拘留，其中一人开拖拉机驶过一个栅栏，另一人试图阻止警方拘留第一人。

Niederlande Großbauern protestieren in Den Haag gegen #Agractie (picture-alliance/ANP/S. van der Wal)

警方在声明中称："警方尊重农民们为自己的利益而行动起来，我们也在试图尽可能地协助数百辆拖拉机的这一示威活动。"

抗议者称，该行业被单独挑出来说其氮排放物污染环境，这是不公平的。此外，他们也在试图对抗农业、农民在荷兰的"消极形象"。

组织者在网站上表示："我们不是动物虐待者和环境污染者。我们是用心从事我们的行业。"

近来，农业和可持续性成为荷兰政治的一个热点话题。

养殖绵羊的农户、抗议组织者之一坎普（Bart Kemp）在海牙向聚集的人群表示："这关系到我们的家庭、未来、我们孩子的未来。关系到我们的生活方式。"

迄今为止，政府尚未采取措施，但至少一个政党建议，荷兰应采取行动减少农民圈养的牲畜数量。

另一项计划或将为退出农业经营活动、或者改为更可持续性农业经营的农民提供经济资助。

坎普表示，这些议员不懂"常识"，缺乏"农民们从自然界和动物身上获得的知识"。他呼吁荷兰要进入一个"政界人士聆听农民声音的新纪元"。

农业部长邵顿（Carola Schouten）表示，她支持农民，承诺听取他们的关切。邵顿对农民表示："我们致力于发展同时关注健康环境的强有力的农业产业。"

据荷兰农民组织LTO数据，荷兰有近54000处农田。去年的农业出口额达903亿欧元。

苗子/叶宣（美联社、德新社、路透社）

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