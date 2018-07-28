荷兰农业新科技 目标餵饱全世界

（德国之声中文网）根据估计，全球人口在2050年将突破96亿人，保障粮食供应成为当前的重要课题。地狭人稠而且有大量土地低于地平面的荷兰，似乎不像是个能解决全球粮食问题的国家。但当地的农夫和农学家却给出了不同的答案。

提起荷兰，人们最先联想到的是郁金香以及传统木鞋。此外，荷兰还是全球第二大的蔬菜作物出口国，每年的总出口额高达60亿欧元。洋葱、土豆和其它南方气候盛产的蔬菜如番茄、甜椒、辣椒等，都是热销排行榜上的产品。

荷兰采用名为"精准农作"的温室技术，所使用的水和杀虫剂远低于一般在土壤或室外耕作的方式。部分荷兰食品业人士声称这是目前全球最先进的技术。

活用空间的种植术

在第二次世界大战期间经历饥荒后，荷兰开始使用现代化温室种植农作物。1944年冬天，在德军占领荷兰的最后几个月中，高达2万荷兰人死于"荷兰冬季大饥荒"。

今时今日，荷兰最先进的温室技术位于南方的韦斯特兰地区，当地80%的耕地笼罩在温室的玻璃中。在番茄栽培公司"杜维斯坦番茄"（Duijvestijn Tomaten）的高科技温室里，番茄藤上结满了红、黄、绿和深紫色的果实。这个空间受到严格管制，所有参观者都被要求穿上连身防护服以保持环境卫生。

该公司经理范·阿德里奇（Ad van Adrichem）对德国之声表示，这些作物最终长度会达13至14米，产出约33串番茄。

在这个土地资源珍稀的国度，让农作物达到此高度有利于节省空间。面积狭小的荷兰是全球人口密度最高的国家之一。韦斯特兰省是荷兰耗费大笔资金和人力填海所造出的地区，在当地的温室中，每平方米能生产约70公斤的番茄。这样的产量比在西班牙或摩洛哥同等大小的室外田地高出10倍，用水量则少8倍，而且几乎不使用化学农药。

荷兰瓦赫宁恩大学暨研究中心的西红柿种植园

另类思考

荷兰种植大量番茄的秘密武器是使用分装在小袋里的矿物棉。这种纤维性材质也可被用于隔热和隔音。范·阿德里奇介绍："它增加了对作物的可控性。我们能精准计算需要添加的养分以及水量。"

当然成功的秘诀不仅如此，温室本身也是关键。杜维斯坦番茄公司采用了双层玻璃屋顶的革命性技术，更能有效保留热能；其特殊涂料能扩散穿透进温室的光线，使最底层的叶片也能获得充足阳光。

恒温效果来自两个地热井。而植物所需的二氧化碳是一般空气中的两倍，由当地炼油厂的管线小心排入温室中。里头装设的LED灯让作物在夜间也能继续生长。

温室里使用的是当地雨水，这些雨水被盛接并储存在一个地下沙层中，足够在干燥的季节供应作物所需。若温室出现害虫，管理人员会放入昆虫猎食。里头甚至还设有蜂箱与大量蜜蜂，负责为植物授粉。

但一些生态学家对此类新技术心存疑虑。绿色和平荷兰办公室生态农业项目主任范·贝肯（Herman van Bekkem）便是其中一员。他对德国之声表示："我们确实看见了极具说服力的耕作模式，农民们努力减少杀虫剂的用量。但若仔细检视荷兰的水污染指数等数据，会发现温室种植区被杀虫剂污染的程度高于其它地区。"

瓦赫宁恩大学的半数学生来自国外

他表示，多年来韦斯特兰省的水利管理人员不断抱怨水面的高杀虫剂量。

番茄种植公司的范·阿德里奇则声辩："不是我们干的。本公司使用的是水里，不会有农药外流。"

"向上"发展

荷兰瓦赫宁恩大学暨研究中心（WUR）是荷兰食品业的研究中心。该大学的园艺学教授马塞利斯（Leo Marcelis）表示，垂直农法是发展趋势。

"未来的垂直农法将能种植出与建筑物齐高的农作物，而且只需要使用人造灯。"马塞利斯如是说。他还表示，依照耕作需求将种植单位堆叠，只采用人造光线，耕作将不再受到气候左右，而且完全可靠。

瓦赫宁恩大学的半数学生来自国外，结束学业后，许多人会将所学的新技术带回亚洲和非洲等地。WUR植物科学院院长范登·恩德（Ernst van den Ende）介绍，他在非洲进行的一个项目有效让豆类和一种能固氮的细菌共生，而氮正是植物生长的关键养分。

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"优化两者的共生后，我们不需要使用肥料也能增加耕地。"

范登·恩德认为，WUR的研究是为了使人类不再饱受饥饿之苦，免于像其祖辈一样经历饥荒的惨况。

"我的祖母曾经走了80公里路，就为了一袋孢子甘蓝。"他相信，未来荷兰开发的新技术将能喂饱全世界。