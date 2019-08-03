 荷兰公共场所禁止蒙面罩袍 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.08.2019

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时政风云

荷兰公共场所禁止蒙面罩袍

持续已久的争议终于有了结局。至少在公共机构和公共交通场所，荷兰将不再允许穿“蒙面罩袍”。不过该禁令也遭到部分抵制。

Deutschland Salafismus Frauen (picture alliance/dpa/B. Roessler)

（德国之声中文网）如果有人在荷兰的任何一所学校，医院，办公室或公共汽车和火车上穿蒙面罩袍，都将被要求摘下蒙面纱，如果拒绝可能会被罚款至少150欧元。这也适用于其它面罩--如遮盖整个面部的头盔--的佩戴者。

因为现在就有几个城市已经宣布，他们不会落实禁令。荷兰首都阿姆斯特丹市市长霍尔斯马（Femke Halsema） 说："禁令不是阿姆斯特丹的优先选项。"

争论话题

 大约14年前荷兰便开始了有关禁止蒙面罩袍的争论。 2005年，右翼民粹主义者威尔德斯（Geert Wilders）在议会首次取得成功，他提出的全面禁止蒙面罩袍的提案出人意料地获得大多数国会议员的赞同。但是过了多年之后，政府才真正提交了一项法律草案。

  • Infografik Kopftücher Islam - Schaila

    布卡、阿米拉、喜玛尔: 穆斯林头巾何其多！

    莎依拉（Schaila）

    莎依拉是长方形围巾，包住头和头发。落在肩上的两边，一长一短，长的那边从前身绕到另一肩膀上，向后摆，也可用夹子夹上。莎依拉的颜色不拘，佩戴也很随意，常常露出脖子或头发。莎依拉流行于海湾国家。

  • Infografik Kopftücher Islam - Hijab

    布卡、阿米拉、喜玛尔: 穆斯林头巾何其多！

    喜佳伯（Hidschab）

    喜佳伯遮盖头发、耳朵、脖颈和胸部，肩部也略有掩饰，但露出全部面容。这一头巾是穆斯林宗教以及信仰该宗教女性的象征，可以以不同的颜色和形式佩戴。它也是当代世界各地最普遍的盖头形式，被广为接受，认为是国际大众化。

  • Infografik Kopftücher Islam - Al Amira

    布卡、阿米拉、喜玛尔: 穆斯林头巾何其多！

    阿米拉（Al-Amira）

    阿米拉是双层头巾，里面是一顶帽子，稍有露边，拢住头发，外面是一层桶形轻纱或棉布。阿米拉露出面孔，过双肩，覆盖胸膛。两层的颜色不同。阿米拉也是颜色和佩戴形式很随意的，多出现在阿拉伯海湾国家。

  • Infografik Kopftücher Islam - Chimar

    布卡、阿米拉、喜玛尔: 穆斯林头巾何其多！

    喜玛尔（Chimar）

    喜玛尔是连着头巾的帽子，头巾很长，可以达到腰部并遮盖半背，但面部露出。喜玛尔多为黑色或白色，在传统的中国穆斯林地区，很多妇女穿戴喜玛尔。

  • Infografik Kopftücher Islam - Überblick

    布卡、阿米拉、喜玛尔: 穆斯林头巾何其多！

    卡多尔（Tschador）

    卡多尔是全身罩袍外套，里面用深色头巾拢住头发，露出全部面庞，但全身从头至脚都被外套包住。有时在罩袍内还有一个内巾。卡多尔在伊朗比较多。

  • Infografik Kopftücher Islam - Nikab

    布卡、阿米拉、喜玛尔: 穆斯林头巾何其多！

    尼卡布（Nikab）

    尼卡布几乎盖住全脸，只留下眼睛部位。黑色的尼卡布也常常同黑色的长罩袍配套穿戴。尼卡布在北非、中东部分地区较为常见。

  • Infografik Kopftücher Islam - Burka

    布卡、阿米拉、喜玛尔: 穆斯林头巾何其多！

    布卡（Burka）

    布卡是从头到脚包裹最严实的罩袍，头上有一顶帽子，顺着帽子下来是一袭蒙面长袍。只在眼睛部位，留有网格式的"窗口"供向外看。布卡多为蓝色，流行于阿富汗和巴基斯坦山区。

    作者: Uta Steinwehr


对于许多政党来说，宗教自由是反对蒙面罩袍禁令的主要理由。

但是另一方面，荷兰也希望为自己树立起开放社会和反对压迫妇女的形象。去年，中右翼联盟达成了典型的荷兰式妥协：不是全面禁止，而是只在公共建筑内禁止。因为这里是国家与公民沟通的地方，与宗教自由无关。荷兰总理鲁特（Mark Rutte）强调指出："在这个国家，我们相互直视，面对面公开交流。"

为少数遮颜者立法？

根据民意调查，大多数荷兰人都支持禁令。但也有很多人怀疑，该禁令不会带来什么结果，并将其视为一种纯粹的象征性政策。据估计，全国1700万人口中，只有大约150名妇女长期穿蒙面罩袍。

2011年，法国率先在欧洲禁止蒙面罩袍。比利时紧随其后也颁发了禁令。奥地利、丹麦以及瑞士的部分地区也禁止公共场所身穿蒙面罩袍。然而在德国，迄今为止只颁发了个别和有限的禁令。 例如，在联邦黑森州的公务员就禁止穿蒙面罩袍。

李京慧/叶宣（德新社）

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