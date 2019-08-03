荷兰公共场所禁止蒙面罩袍

持续已久的争议终于有了结局。至少在公共机构和公共交通场所，荷兰将不再允许穿“蒙面罩袍”。不过该禁令也遭到部分抵制。
（德国之声中文网）如果有人在荷兰的任何一所学校，医院，办公室或公共汽车和火车上穿蒙面罩袍，都将被要求摘下蒙面纱，如果拒绝可能会被罚款至少150欧元。这也适用于其它面罩--如遮盖整个面部的头盔--的佩戴者。
因为现在就有几个城市已经宣布，他们不会落实禁令。荷兰首都阿姆斯特丹市市长霍尔斯马（Femke Halsema） 说："禁令不是阿姆斯特丹的优先选项。"
争论话题
大约14年前荷兰便开始了有关禁止蒙面罩袍的争论。 2005年，右翼民粹主义者威尔德斯（Geert Wilders）在议会首次取得成功，他提出的全面禁止蒙面罩袍的提案出人意料地获得大多数国会议员的赞同。但是过了多年之后，政府才真正提交了一项法律草案。
对于许多政党来说，宗教自由是反对蒙面罩袍禁令的主要理由。
但是另一方面，荷兰也希望为自己树立起开放社会和反对压迫妇女的形象。去年，中右翼联盟达成了典型的荷兰式妥协：不是全面禁止，而是只在公共建筑内禁止。因为这里是国家与公民沟通的地方，与宗教自由无关。荷兰总理鲁特（Mark Rutte）强调指出："在这个国家，我们相互直视，面对面公开交流。"
为少数遮颜者立法？
根据民意调查，大多数荷兰人都支持禁令。但也有很多人怀疑，该禁令不会带来什么结果，并将其视为一种纯粹的象征性政策。据估计，全国1700万人口中，只有大约150名妇女长期穿蒙面罩袍。
2011年，法国率先在欧洲禁止蒙面罩袍。比利时紧随其后也颁发了禁令。奥地利、丹麦以及瑞士的部分地区也禁止公共场所身穿蒙面罩袍。然而在德国，迄今为止只颁发了个别和有限的禁令。 例如，在联邦黑森州的公务员就禁止穿蒙面罩袍。
李京慧/叶宣（德新社）
今后，在奥地利公共场合穿戴"布卡"等蒙面罩袍将受到处罚。禁穿罩袍令是引起争议的奥地利移民融入计划的组成部分，此外散发古兰经也将被禁止。 (17.05.2017)