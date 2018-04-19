荷兰：俄黑客试图袭击联合国禁化武组织

（德国之声中文网）荷兰国防部长阿兰·比杰维德（Ank Bijleveld)周四（10月4日）宣布，荷兰当局阻止了一起俄罗斯特工对海牙禁化武组织的黑客袭击。

比杰维德在新闻会上表示，4名俄罗斯情报机构格勒乌(GRU）的特工因试图对联合国禁化武组织进行黑客袭击而被驱逐出境。荷兰方面已召见俄罗斯大使要求作出解释。

这个四人小组被控将一辆装满电子设备的轿车停放在联合国禁化武组织大楼旁万豪酒店的停车场上并试图对禁化武组织的计算机系统进行袭击。这些设备包括用于干扰大楼无线通讯网络的隐藏的天线。

在大楼里，联合国禁化武组织正在对三月份对前俄罗斯双面间谍谢尔盖·斯克里帕尔（Sergei Skripal）和女儿中毒案中使用的毒剂以及叙利亚杜马镇袭击中使用的化学武器进行分析。

此外，这些人还被指计划前往位于瑞士施皮茨（Spiez)的联合国禁化武组织用于分析化武样本的一个实验室。

比杰维德说，"荷兰政府认为这些情报活动非常令人担忧。通常情况下我们并不披露这样的反间谍行动。"

他还表示，四人中有一人的手提电脑和在巴西、瑞士以及马来西亚的行动有关联。其中在马来西亚的行动被指涉及2014年马航MH17航班在乌克兰上空被击落的事件。

北约发出警告

北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg)警告说，俄罗斯必须停止其不顾后果的行为。他对荷兰和英国表示支持，并指出，莫斯科已经多次试图干涉选举，进行虚假宣传。

"北约将继续加强防卫，坚决抵制包括网络领域在内的多重威胁"，他说。北约各国国防部长将举行会议，讨论加强攻击性网络能力。

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英国和澳大利亚谴责俄罗斯

先前，英国和澳大利亚当局谴责俄罗斯在幕后策划了全球多起黑客袭击，是一个"不入流的国家"。

英国防卫大臣加文·威廉姆森（Gavin Williamson）说，"无论俄罗斯多么肆无忌惮，无论他们在哪里进行网络袭击，我们都要揭露他们。"

俄罗斯则称这些指控是天方夜谭，英国的想象力太丰富。

本周三，美国媒体报道，华盛顿可望向北约提供进攻性网络战能力，加强对俄罗斯黑客袭击的防御。

乐然／苗子（法新社、路透社、美联社）