荷兰丶爱尔兰等欧洲国家暂停施打阿斯利康疫苗

(德国之声中文网) 基於对阿斯利康（AstraZeneca） 新冠疫苗副作用的担忧，荷兰与爱尔兰等国14日宣布暂停使用该公司生产的疫苗。

由於担心患者在注射後出现血栓等问题，丹麦丶挪威丶保加利亚等国上周宣布暂停推广这家公司的疫苗。不过，世界卫生组织（WHO ）表示該疫苗与血栓发生没有因果关系; 该疫苗制造商与欧洲的药品监管机构也坚持疫苗是安全的。

路透社報導，荷兰早已预定了1200万剂阿斯利康的疫苗，但政府在一份声明中表示，作为预防措施，他们在3月29日之前不会使用这款疫苗。原先，荷兰的卫生当局计划在未来两周内注射约29万支阿斯利康的疫苗。

荷兰政府说，丹麦和挪威的报告认为使用这款疫苗可能出现严重副作用。挪威卫生当局周六表示，挪威有三名最近施打过该疫苗的卫生工作者因出血丶血栓和血小板数量过低，正在医院接受治疗。

「我们不能允许对疫苗有任何怀疑，」荷兰卫生部长德容赫（Hugo de Jonge）说。「我们必须确保一切都是正确的，所以现在暂停是明智的。」

不过，荷兰卫生部表示在荷兰尚未发现此类病例，并补充说，目前还没有证据表明疫苗与丹麦和挪威的报告有直接关联。

阿斯利康发言人在周日表示，他们审查了超过1700万剂疫苗施打的报告病例安全数据，但没有证据表明血栓风险增加。「事实上，阿斯利康新冠疫苗发生此类事件的报告数量，是低於未接种人群自然发生此类事件的数量。」

疫苗副作用引发各国疑虑

爱尔兰发言人告诉法新社，阿斯利康疫苗的行政从3月14日周日上午开始推迟。此举是爱尔兰的国家免疫谘询委员会（National Immunisation Advisory Committee）在挪威药品管理局（Norwegian Medicines Agency）发布了四份新的成人接种疫苗之後发生严重血栓事件的报告之後建议暂停推广，以作为预防措施。

爱尔兰副首席医疗官格林（Ronan Glynn）在一份声明中说，关於阿斯利康疫苗和血栓病例之间是否有任何联系，尚未得出结论，但他们已经采取行动，等待收到进一步的信息。

根据该国政府上周三更新的数据，迄今为止，爱尔兰已经注射了约57万剂新冠疫苗。其中共有10.9万支由阿斯利康生产。

该国目前正处于第三次封锁之中。此前他们经历了病例激增，使其在1月初成为世界上传染性最强的国家。

除了荷兰丶丹麦丶挪威和爱尔兰之外，冰岛也因凝血问题暂停使用该疫苗; 泰国则在周五跟进，成为欧洲以外第一个暂停此疫苗使用的国家。

意大利北部皮埃蒙特地区周日表示，一名教师在周六接种疫苗后死亡，他们将停止使用一批阿斯利康疫苗。奥地利上周也停止使用某一批次疫苗。

李玟仪/杨威廉（路透社丶法新社）

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