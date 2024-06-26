荷兰“不粘锅”将出任新一届北约秘书长

北约秘书长的任命并未出乎意料，在罗马尼亚总统约翰尼斯退出竞选后，即将卸任的荷兰首相吕特当选已是顺理成章。

（德国之声中文网）周三（6月26日），北约的32个成员国表示赞同任命即将卸任的荷兰首相吕特（Mark Rutte）为新一届北约秘书长。他将于10月1日正式接替斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg），后者已两度延长任期。

吕特周三表示，能够从斯托尔滕贝格手中接过这一职位是“极大的荣誉”。他说，“北约是，也会继续是我们集体安全的基石。领导这个组织是一重大责任，我决不敢有一丝怠慢。”

吕特在任荷兰首相长达14年之久，他领导的执政联盟将在几周后结束。一直以来，吕特被视为有能力在危险时刻领导北约。

英德等欧洲大国的领导人苏纳克和肖尔茨等均对这项任命表示支持，他们说，在北约75年的历史上，这是“对自由和安全的最佳选择”。上周，另一竞选北约秘书长的罗马尼亚总统约翰尼斯（Klaus Iohannis）退出了竞争，从而为吕特当选铺平了道路。

吕特领导的荷兰政府向乌克兰提供了F-16战机 图像来源: ZUMA Press Wire/picture alliance /

吕特支持向乌克兰提供武器

去年7月初，吕特领导的荷兰4党联盟政府在难民问题上无法达成统一，政府破裂，吕特宣布辞职。随后举行的大选中，荷兰极右翼党获胜，从那时起至今，自由派的吕特一直担任着看守政府的首相。

去年10月，吕特首次表示有意担任北约秘书长一职，此后，开始在各国进行了低调游说。在取得美国的支持后，大多数盟国也都先后表示吕特是接替斯托尔滕贝格的理想人选。

作为荷兰首相，吕特支持向乌克兰提供武器，除榴弹炮外，荷兰军队还向乌克兰转交了F-16战斗机。在他执政的14年里，荷兰的国防预算直到今年才首次实现了北约的目标，即将国内生产总值（GDP）的2%用于国防。

2024年3月吕特访华 图像来源: Li Xueren/Xinhua/IMAGO

可能不如前任咄咄逼人

人们预测，上任北约秘书长后，吕特可能不会像前任那样锋芒毕露，而是更加注重外交策略。他的主要任务将是平衡北约32个成员国的不同利益，并在对外展示统一形象。

很长一段时间以来，吕特在荷兰一直被嘲笑为“特氟龙马克”，因为他身上的一切似乎都像水从鸭背上滑落一样，他在位时间很长，各种危机灾难都能躲过去。

一位欧盟外交官指出，吕特在欧盟内常被称为“否定先生”，他对像法国总统马克龙那样的广泛深入的改革计划非常反感。他的人脉关系不错，既同肖尔茨谈得来，也能与意大利右翼总理梅洛尼相处融洽。他支持梅洛尼将难民庇护程序外包给第三国的做法。

（综合报道）

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