"荧黄背心"巴黎抗议   法国警方动用催泪瓦斯

（德国之声中文网）本周六，数千民众在巴黎举行抗议游行，反对上涨的汽油价格和计划中的柴油环保税。抗议者都身穿荧黄色背心，有示威者试图移走警方设置在大道上的路障时，巴黎警方动用了水炮和催泪瓦斯驱散示威民众。

抗议浪潮已经持续了大约一个星期。在法国各地的高速公路上设置路障几天后，众多示威者聚集在香榭丽舍大街上，有抗议者挥舞着手中的标语，有的写着"马克龙，小偷"和"马克龙，辞职"。

法国内政部长卡斯塔纳（Christophe Castaner）表示，仅是在香榭丽舍大街就有约5000示威者，其他各地共有2.3万人参加了示威活动。

香榭丽舍大街的示威人群

法国各地派出数千警察维持秩序。21岁的一名示威者表示："（相关政策）会演变成内战，我和其他大多数公民已经准备好了。"

数百名警察在抗议者面前形成了一道屏障，阻止他们到达目的地--法国总统府爱丽舍宫。

抗议活动主要通过社交网站组织，并没有政党或工会的背景。示威者对环保税感到不满，这项政策旨在鼓励人们选择更加绿色的交通工具。除了增税之外，政府还提供财政激励措施，鼓励民众买更环保的汽车。

荧光色背心成了示威者的一个标志

2017年上台后，马克龙多次被批评与民众有距离，因为减少了财富税，有人讽刺他是"富人的总统"。民调显示，他的支持率下滑到20％。

在为期一周的全国性示威活动中，有数百人受伤，两人在事故中丧生。警方认为极左翼和极右翼正在渗透抗议活动，意图引发暴力骚乱。示威过程中，有人点燃路障和缓慢行驶的卡车。上周六，法国各地也都出现了大规模示威，共有约30万人参加了抗议活动。

观看视频 18:05 直播 18:05 分钟 分享 法国总统马克龙接受德国之声专访（英语） 发送 Facebook google+ Whatsapp Tumblr Qzone Weibo Renren Douban Kaixin Digg Newsvine 固定链接 https://p.dw.com/p/2xTpp 法国总统马克龙接受德国之声专访（英语）

文木 / 王凡 （美联社，德新社，路透社等）