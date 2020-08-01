 荣誉至上？俄计划10月起大规模接种新冠疫苗 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.08.2020

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荣誉至上？俄计划10月起大规模接种新冠疫苗

俄罗斯卫生部长宣布，该国计划在10月开始大规模接种针对新冠病毒的疫苗。这样的速度也引发人们对莫斯科是否将国家荣誉置于公民健康和安全之上的担心。

Symbolbild | Forschung | Impfstoff | Covid-19 (picture-alliance/Zoonar)

俄罗斯的医生和老师将是第一批接种疫苗的人士

（德国之声中文网）据塔斯社报道，俄罗斯卫生部长米哈伊尔·穆拉什科（Mikhail Murashko）周六（8月1日）表示，俄罗斯准备从10月开始大规模接种自主研发的新冠疫苗，医生和老师将是第一批接种疫苗的人士。

DW.COM

7月20日，新冠疫情重灾区 – 巴西开始对一种来自中国的新冠疫苗启动临床试验，大约900名志愿者将接受疫苗接种。

虽然几家中国公司在全球疫苗研制的竞赛中处于最前沿，但美国流行病学家发出警告称，中国和俄罗斯研制新冠疫苗并不可靠，并宣称美国在研制疫苗的问题上不会依赖其它国家。

世界各地多个科学团队都在加紧研发新冠疫苗，最终谁能拔得头筹，现在还无法定论。至少有3支研发队伍已经进入了最后的冲刺阶段。

穆拉什科说，由莫斯科国家研究机构Gamaleya研究所开发的基于腺病毒载体的疫苗已经完成临床试验，并提交监管机构进行注册。他说，约800人将参加第三期临床试验，与此同时将开始生产，以达到大规模生产和应用。

路透社援引匿名消息来源称，这款疫苗将于8月获得当地监管机构的批准，此后不久将让医疗人员接种。

如此速度引发一些质疑，担心莫斯科为了在疫苗竞赛中取胜而不顾健康与安全风险。

目前全球有100多个团队在研发新冠疫苗。世卫组织称，至少有四种疫苗正在进行第三期临床试验，其中包括三种中国研发的疫苗和一种英国研发的疫苗。而俄罗斯的疫苗目前尚处于第二期临床试验，相关试验预计8月3日结束。

俄罗斯直接投资基金首席执行官基里尔·德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）将疫苗竞赛与俄罗斯1959年赶在美国之前成功发射卫星相提并论。他说：“这是一个人造卫星时刻。”

据俄罗斯科学家透露，Gamaleya研究所之所以研发快是因为该款疫苗是在一种针对其它疾病的疫苗基础上做了改良。俄罗斯卫生官员称，下月初将公布疫苗的有关数据。

据路透社报道，俄罗斯8月2日报告，该国累计新冠确诊增至850870例，位居全球第四，新增死亡病例累计14128例。

观看视频 03:21

俄罗斯的哥萨克抗疫巡逻队

 

乐然／文木（路透社、俄罗斯新闻社、塔斯社）

 

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