荣誉市民希特勒？ 小城师生呼吁厘清历史

纳粹统治期间，德国曾有四千多座城市授予独裁者希特勒荣誉市民称号。希特勒死后，虽然荣誉称号就会自动注销，但很多城市从未正式同这段历史划清界限。来自德国小城巴德洪内夫的一些中学生认为，这种状况不能继续下去了。

（德国之声中文网）几个月前，德国小城巴德洪内夫（Bad Honnef）一所高中的历史课上，学生们突然萌生了自己来改写历史的念头。于是，一帮同学向市政府提出申请，要求市府正式取消当年授予纳粹独裁者希特勒的荣誉市民称号。

五名学生代表和他们的一名老师一道，希望以此行动向右翼思想发出明确的信号："我们生活在这座城市里，所以当然也会对这座城市的历史发生兴趣。所以我们就在想，我们能否用自己的行动改变历史，改变授予希特勒的荣誉市民称号。老师也鼓励我们这样做。所以，我们每个人都单独给市长写了电子信。"

这些学生们还挨家挨户发起宣讲签名活动，最终收集到了1363名市民的签名，签名人数超过了该城总人口的5%，因此按照规定，市政府必须就这一倡议进行表决。

巴德洪内夫：五名希望改写历史的中学生和他们的老师。 图像来源: Oliver Pieper/DW

学生代表说："当我们谈到我们的想法时，大多数人根本就不知道希特勒曾是这座城市的荣誉市民，于是立即就签了名。一年前，如果有人说，我们一个小小的班级能办成这么大的事情，肯定不会有人相信。不过，社媒上的右翼势力仍很猖獗，必须予以制止。"

巴德洪内夫市长诺恩霍夫（左）：“为这段历史画上句号，至关重要。” 图像来源: Jens Kremb

小城巴德洪内夫是在1933年4月5日授予希特勒荣誉市民称号的，当时希特勒的国家社会主义工人党NSDAP 刚刚赢得帝国议会大选不到一个月。因此，巴德洪内夫也是最早一批授予希特勒荣誉市民称号的德国城镇之一，而到了1934年，向希特勒授予荣誉使命称号的城镇就已经达到四千座。

随着希特勒在1945年4月30日自杀身亡，授予他的荣誉市民称号也就自动注销了。但迄今为止，巴德洪内夫市政当局并没有正式收回这一称号。

学生们提出申请，要求撤回授予希特勒的荣誉市民称号后，巴德洪内夫市长诺恩霍夫（Otto Neuhoff）对学生们的参与意识表示赞赏，并同师生们见了面。他说："我们对这些学生的作为感到自豪，这是一个很好的倡议。通过这次活动，学生们就可以意识到，自己的努力是能够对政治产生影响的。"

获得荣誉市民称号后，希特勒写给巴德洪内夫市府的感谢信。 图像来源: Stadtarchiv Bad Honnef

授予希特勒荣誉市民称号整整91年之后，巴德洪内夫终于要为这段不光彩的历史画上句号了。历史学家施莱默Thomas Schlemmer 表示，这个迟到的步骤有着极高的象征意义。

历史学家施莱默：这个迟到的步骤有着极高的象征意义。 图像来源: People-Pictures Fotostudio München

施莱默表示，这一步骤的现实意义更为重要："当时是什么原因导致了民主制度遭到破坏？我们应该从中吸取哪些教训？这种同历史划清界线的步骤并不仅局限于希特勒荣誉市民称号问题，它也是一个让人们深入反思自己城市在1930年代至1950年代的历史的绝好机会。"

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