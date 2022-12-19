 荣休教宗本笃十六世逝世，享年95岁 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.12.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

新闻广角

荣休教宗本笃十六世逝世，享年95岁

梵蒂冈宣布，罗马天主教荣休教宗本笃十六世（Pope Emeritus Benedict XVI）于12月31日逝世，享寿95岁。

本笃十六世是一名出生在德国的罗马天主教教宗

本笃十六世是一名出生在德国的罗马天主教教宗

 （德国之声中文网）梵蒂冈周六（12月31日）宣布，罗马天主教荣休教宗本笃十六世（Pope Emeritus Benedict XVI）逝世，享寿95岁。

本笃十六世是500 年来第一位在德国出生的教皇。此前，他的继任教皇方济各（Pope Francis）发出警告说，本笃十六世"病得很重"。

梵蒂冈宣布："我悲痛地告知你们，荣休教宗本笃十六世于今天上午 9 点 34 分在梵蒂冈教会之母修道院（Mater Ecclesiae）内逝世。"

梵蒂冈还说，从下周一（1 月 2 日）开始，"荣休教宗的遗体将陈放在圣彼得大教堂，以便信徒们可以道别"。

本笃十六世于2013年宣布因健康理由退位，成为了自中世纪以来首位在世时辞任的罗马天主教教皇。

本笃十六世本名拉青格（Joseph Ratzinger），1927年4月16日出生于德国巴伐利亚，2005年被推举为教皇。他批评环境破坏和"资本主义的残酷"，但在宗教问题上是坚定的保守派。

本笃十六世因在他领导下的德国天主教会发生过众多性侵丑闻而受到抨击。今年早些时候，他承认在性侵丑闻调查中曾作过虚假陈述。

（综合报道）

 © 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

A man sits on a bollard in the Kowloon side of Victoria Harbour, with a view of the Hong Kong Island skyline in the background on January 27, 2021. (Photo by Anthony WALLACE / AFP) (Photo by ANTHONY WALLACE/AFP via Getty Images)

香港作家西西逝世 終生以文學關懷「我城」 19.12.2022

香港著名作家西西與世長辭，享年85歲。這位華語文壇翹楚，童年由上海移居香港展開創作之路。她的作品被喻為使文學成為香港的驕傲，筆下描繪了這座「浮城」的城市和人心面貌；至晚年仍不言休，影響力遍及兩岸。

Cardinal Joseph Zen, one of Asia's highest-ranking Catholic clerics, arrives at a court for his trial in Hong Kong on September 26, 2022. - Zen, a 90-year-old Hong Kong cardinal will go on trial alongside four fellow democracy supporters on September 26 over their role in running a fund to help defend people arrested in anti-government protests. (Photo by Peter PARKS / AFP)

香港荣休主教陈日君等6人受审 26.09.2022

本周一，罗马天主教会亚洲最资深神职人员之一的陈日君枢机和其他5名民主人士在香港法院受审，罪名是其基金为2019年香港抗议活动的参与者提供支持。

Pope Francis delivers his speech during the weekly general audience in St. Peter's Square, at the Vatican, Wednesday, April 27, 2022. (AP Photo/Andrew Medichini)

罗马教宗为中国天主信徒祈祷 22.05.2022

香港荣休主教陈日君被逮捕的事件发生后，罗马教宗方济各本周日为中国信徒进行了祈祷。陈日君本人已经在被捕数天后获得假释。