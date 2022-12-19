荣休教宗本笃十六世逝世，享年95岁

（德国之声中文网）梵蒂冈周六（12月31日）宣布，罗马天主教荣休教宗本笃十六世（Pope Emeritus Benedict XVI）逝世，享寿95岁。

本笃十六世是500 年来第一位在德国出生的教皇。此前，他的继任教皇方济各（Pope Francis）发出警告说，本笃十六世"病得很重"。

梵蒂冈宣布："我悲痛地告知你们，荣休教宗本笃十六世于今天上午 9 点 34 分在梵蒂冈教会之母修道院（Mater Ecclesiae）内逝世。"

梵蒂冈还说，从下周一（1 月 2 日）开始，"荣休教宗的遗体将陈放在圣彼得大教堂，以便信徒们可以道别"。

本笃十六世于2013年宣布因健康理由退位，成为了自中世纪以来首位在世时辞任的罗马天主教教皇。

本笃十六世本名拉青格（Joseph Ratzinger），1927年4月16日出生于德国巴伐利亚，2005年被推举为教皇。他批评环境破坏和"资本主义的残酷"，但在宗教问题上是坚定的保守派。

本笃十六世因在他领导下的德国天主教会发生过众多性侵丑闻而受到抨击。今年早些时候，他承认在性侵丑闻调查中曾作过虚假陈述。

（综合报道）

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