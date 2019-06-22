荣休主教陈日君对梵蒂冈中国政策提出质疑

（德国之声中文网）梵蒂冈6月28日发布《圣座关于中国神职人员民事登记的牧灵指导》，香港荣休主教陈日君（87岁）认为，这份文件颠倒了何为"正常"、何为"不正常"。陈日君写道："以前教会说是不能接受的，现在成了常规；以前教会鼓励教友坚持的，现在成了暂时还被容忍的。"

陈日君写道，政府"在要求神职人员作民事登记时，也几乎常常强迫他们接受独立自办教会的原则"。而《牧灵指导》简而言之是说："可以签政府所要求的登记申请书，同时作出一个声明说'我不承认申请书中违反信仰的许诺'。这声明如不能'书面'作出，'口头'也可以，没有证人也可以，只要向主教澄清签字时的意向是好的。"

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陈日君认为："签的是违反教会信仰的，声明和意向却是否认所签的。这样的指导绝不符合传统的伦理原则！按这样的指导，背教也不成问题了。"

陈日君认为，如此的做法之下，"不但地下团体会消失。地上团体里也有不少长期在坚持信仰，希望从地上内部作出改善的，现在也只能在聪明的投机分子的讥笑声中归队了。"他写道："上主，请可怜我们祖国的教会，不要让那些期望消灭真正天主教会的人得逞！"

据天主教通讯社（KNA）报道，早在去年9月，教宗就与中国就主教任命达成协议。荣休主教陈日君则坚决反对这样的靠近，因担心这对中国的地下天主教会带来重创。

苗子/任琛（天主教通讯社）