荆棘满布 中美严审中企IPO

（德国之声中文网）根据路透社周一 (8月23日) 引用公开披露信息，中国的证券交易所已经停止上海和深圳的40多个首次公开募股（IPO）的计划，中国的监管机关针对四家中介机构进行了调查。与此同时，美国证券交易委员会对中国赴美上市的公司要求更多的风险批露。

根据中国交易所的官方文件，深圳证券交易所于8月18日暂停了30多个计划在其创业板上市的IPO计划，其中包括比亚迪公司半导体业务的上市申请; 同时，上海证券交易所自8月19日以来暂停了科创板8项IPO的暂停键。

这些公司会暂停上市是因为中国证券监督管理委员会对北京市天元律师事务所丶华龙证券丶开元资产评估和中兴财光华会计师事务所的调查。该消息由中国媒体首先报道。

在北京对从互联网到私营教育等行业进行了一系列的监管之际，中国监管机构对IPO进行更严格的审查。周一（8月23日），中国说它将加强对会计师事务所的审查，以打击财务造假，并发誓对不当行为「零容忍」;上周末，中国证监会表示，它将要求IPO披露信息的质量更高，并敦促中介机构负责任。

被深圳证券交易所暂停IPO程序的公司包括重庆瑜欣平瑞电子丶苏州未来电器和北京蓝色星际科技等。上海证券交易停止处理的IPO申请包括广东百合医疗科技丶江苏高恺精密流体技术丶和元生物技术（上海）股份有限公司等。

美证交会发出新指示

对中国公司来说，除了在国内IPO得面临各种审查，到了美国还得面对另外一层压力。根据路透社和消息人士查阅的一份文件，美国证券交易委员会开始对寻求在纽约上市的中国公司有新的披露要求，这一部分也是为了促进投资者对相关风险的认识。

一些中国公司陆续开始收到美国证券交易委员会的详细指示，说明他们通过外国的可变利益实体(Variable Interest Entity)进行IPO的状况丶对投资者的影响以及中国当局干预公司运作的风险。

7月底，美国证券交易委员会主席詹斯勒(Gary Gensler)发表声明指，不少在美国上市的中国公司采用可变利益实体结构，而投资者往往没有意识到自己持有的是在中国之外的一个离岸公司的股票，而并非在中国营运的公司的股票。

詹斯勒也在7月要求「暂停」中国公司在美国的IPO，并在这些问题上寻求更大的透明度。在美国证交会宣布冻结后，中国公司在美上市活动就陷入了停滞状态。2020年前七个月，中国公司曾利用美国股市的飙升而在美国上市，金额达到了破纪录的128亿美元。

「请描述这类型的公司结构如何影响投资者和他们的投资价值，包括合同安排的有效性如何丶为何可能不如直接所有权，以及公司可能因执行安排条款而产生大量成本，」路透社取得的一封美国证交会信函说。

信中称，美国证交会还要求中国公司披露「投资者可能永远不会直接持有该中国运营公司的股权」。许多中国的可变利益实体（VIEs）是在开曼群岛等避税天堂注册成立的。詹斯勒表示，关于资金如何通过这些实体流动有太多的问题。

美国证券交易委员会的发言人没有立即回应路透社的评论请求。

中国政府干预令外国伤透脑筋

消息人士称，美国证交会还提供了与中国监管机构干预公司数据安全政策的风险有关的披露要求。7月，就在中国叫车巨头滴滴在美国上市的几天后，中国监管机构禁止这家公司注册新用户; 英国《每日电讯报》周一报道，滴滴已暂停在英国和欧洲大陆扩张的计划，部分原因在於这家公司会如何处理乘客数据引发了担忧。

美国证交会还要求一些公司就他们向美国监管部门做会计信息披露时，未能符合美国的《外国公司问责法案》（Holding Foreign Companies Accountable Act）的情况披露更多信息。迄今为止，中国一直拒绝让美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）审议在美上市的中国公司的审计报告。

美国证交会的举动代表了美国监管机构对中国企业的最新行动，多年来，中国企业因不愿服从美国的审计标准丶拒绝改进公司治理而令华尔街感到沮丧。美国证交会也面临压力，需要敲定让不符合美国审计要求的中国公司退市的规则。

(路透社等)

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