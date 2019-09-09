茜茜公主的另一面——更现代、更自由、更疯狂

（德国之声中文网）1853年夏天，巴伐利亚公主伊丽莎白应邀参加哈布斯堡王朝统治者奥地利皇帝弗朗兹·约瑟夫的23岁生日。这一天，他对茜茜公主一见钟情，婚姻很快就达成了共识，他们一起统治了欧洲最强大的帝国之一。

导演恩斯特·马里施卡（Ernst Marischka）制作了茜茜公主的电影三部曲，茜茜公主小名原文实际上是"Sisi"，但是电影名称拼写为"Sissi"。电影于1955年至1957年发行，深受全世界几代电视观众的欢迎。电影呈现茜茜公主试图驾驭维也纳传统宫廷礼节，同时努力赢得了维也纳人民的心。

这部由罗米·施耐德（Romy Schneider）主演的疗愈电影恰恰是战后的德国观众所需要的抚慰。

茜茜公主的真实面？

作为一个历史人物，19世纪的茜茜公主既成为了传奇，又成为了象征。她代表着一种共同的渴望，摆脱日常生活的束缚，成为一个传奇人物。但是这个神话并没有完全反映出她的真实性格，皇后也曾经是一个自私又反复无常的人。

茜茜公主生于1837年，是马克西米利安公爵和妻子卢多维卡10个孩子中的第四个孩子。她在慕尼黑和施塔恩贝格湖附近度过了童年，然后在16岁那年因婚姻而成为皇后。

然而，成为皇后并搬到维也纳并不是茜茜公主的美梦。结婚仅两周，她就把自己的新家称为"地牢"。她的丈夫无法兼顾陪伴她的时间，他忙于应对军事失败以及将帝国转变成两个君主立宪制国家：奥地利和匈牙利。

制作自己的照片集

茜茜公主有三个女儿和一个儿子，她对宫廷生活深感不满，并被健康问题困扰，其中许多问题被认为是心病。寻求庇护的皇后逃离了家人和维也纳，并游历了欧洲，住在威尼斯，马德拉岛和科孚岛，她在那里放松身心并恢复健康。后来，她在科孚岛建造了一座豪华的宫殿，花费了大量时间学习希腊语，散步和会面朋友。

就在她出国期间，她开始了自己的照片收藏，现在在科隆的路德维希博物馆展出。展出的照片中有三个用精美皮革装订的"美人专辑"，茜茜公主收集了妇女的照片以研究她们的外表。她在1860年代写给姐夫路德维希·维克多的一封信中说："我在制作一个美人专辑，现在正在收集女性的照片。您在安格尔或其他摄影师那里集会所见的漂亮面孔，请您寄送给我。"被视为传统美丽的公主，对所见与被看见的相互作用相当着迷。

早期收藏家

路德维希博物馆拥有皇后的18本相册，其中约有2000张照片。科隆的展览展示了其中的一个样本，包括茜茜公主和狗的照片或她的家庭生活场景。她还收集了当时在皇家社会声誉不良好的女性艺术家和女演员的照片。

某种意义上，茜茜公主可以说是收集早期照片的先驱。毕竟，这种媒体当时是童话般的新事物，1839年由法国画家路易·达盖尔正式引入。

直到19世纪末，摄影才成为公认的媒介。策展人米里亚姆·斯瓦斯特（Miriam Szwast）表示，通过在科隆展出的照片，参观者将发现皇后的另一面："比我们想象的她更现代，更自由，言辞更犀利，更疯狂"。

路德维希博物馆拥有茜茜公主的18本相簿

茜茜公主之死

斯瓦斯特解释，通过制作这些相册，茜茜公主"创造了一个符合她品味的社会群体，使自己周围充满了照片中她感兴趣的人。"她也使用相册强调自己的美丽，这既是一种愉悦又是一种诅咒。

据报道，她每天都有很多的美容计划，包括照顾长长的卷发好几个小时，但她的外表和社会要求仍使她感到窒息。斯瓦斯特表示："对她来说，在官方场合穿的精美衣服感觉就像是戏服：她谈过被束缚的感觉。"

1888年，这位叛逆的公主还在肩膀上还刺了一个锚，象征着她对海洋的热爱。

这是茜茜公主一本相簿的封面

在她的晚年，茜茜公主也写诗，受到德国激进政治思想家和诗人海因里希·海涅（Heinrich Heine）的启发。

1889年，她唯一的儿子鲁道夫自杀，女皇从此只穿黑色，然后沉入了长期困扰她的忧郁中。

1898年，她在日内瓦停留期间被意大利无政府主义者谋杀，享年60岁。

科隆的展览将她一生的阴暗面带回到了最前沿，从媚俗中释放了我们对皇后永恒美丽和忧郁的印象，皇后是一位具有当代艺术品味的现代女性。

到2021年2月21日，科隆的路德维希博物馆将展出《不一样的茜茜公主：皇后的相册集》展览。

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