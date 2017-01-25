为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

茅于轼

中国知名经济学家

目前任天则经济研究所荣誉理事长，人文经济学会理事长。

21.12.2012 China Beijing Unirule Institute of Economics president Mao Yushi shows his award of the most-watched economist at the Financial Oscar Ceremony, held by Tencent financial in Beijing, China, 21 December 2012. Copyright: picture alliance/AP Images/Gao yue

茅于轼、天则被和谐 “全面禁声”引人忧 25.01.2017

北京市网信办称近日关闭了17家网站，其中“天则经济研究所网”及其创始人之一茅于轼的微博被封颇受关注。该所就此发表声明。官媒对茅于轼点名批评。
11.11.205 *** epa05020168 An employee of a delivery service rides a tricycle loaded with parcels, mostly from online shopping, past a supermarket in Beijing, China, 11 November 2015. Chinese internet giant Alibaba made 5 billion dollars in the first 90 minutes of the country's 'Singles Day' online shopping binge on 11 November, defying fears of an economic slowdown in the world's second-largest economy. Alibaba rival and China's largest online direct sales company, JD.com, said on 11 November that its website had clocked up 10 million orders by 10 am (0200 GMT), which is up 180 per cent from the site's total number of orders on Singles Day last year. EPA/ROLEX DELA PENA Copyright: picture-alliance/dpa/R. Dela Pena

服务业是中国经济的大救星？ 18.09.2016

近年来在中国蓬勃发展的服务业，被政府宣传为拉动经济、吸纳劳动力的良方。然而也有专家认为，其作用被夸大了。服务业究竟能否在投资与出口低迷之下，力挽中国经济增速放缓的狂澜？
Bildunterschrift:An investor looks at stock information at a trading hall of a securities firm in Shanghai on December 10, 2014. China's consumer inflation fell to a five-year low of 1.4 percent in November, the government said on December 10, increasing concerns over the risk of deflation in the world's second-largest economy. AFP PHOTO / JOHANNES EISELE (Photo credit should read JOHANNES EISELE/AFP/Getty Images)

公安部强力介入股市 枪杆子里面出证券？ 10.07.2015

面对股市几周来急速下跌，“国家队”出场“救市”收效甚微的现状，中国政府开动“国家机器”，对股市内的投资行为强行管制。经济学者认为，政府的这种做法没有法律依据。网络舆论也对公安部管金融的做法纷纷提出质疑。
Beschreibung: E-Commerce China Dangdang is a Beijing-based online bookseller often likened to Amazon.com Copyright: Dangdang (Screenshot)

“封杀令”致书籍大卖 野夫：“反映出人心向背” 13.10.2014

一份被疯传的“内部通知”要求中国多名作家的书籍将不予出版，甚至全部下架。“榜上有名”的野夫向德国之声表示，从《环球时报》的社评中“可看出这件事是真实存在的。但我们却永远无法求证。”
Hong Kong billionaire Li Ka-shing, chairman of Hutchison Whampoa Ltd., males a point during a press conference to announce the company's results in Hong Kong Thursday, Aug. 4, 2011. Hutchison Whampoa has posted a sevenfold increase in first half profit following the sale of its ports unit in the form of a listed business trust in Singapore. (ddp images/AP Photo/Vincent Yu)

亚洲首富李嘉诚之子抛内陆地产 15.01.2014

亚洲首富李嘉诚之子李泽楷旗下的电讯盈科13日公布，正就出售北京盈科中心权益一事，与独立第三方深入磋商。李嘉诚近期频频抛售内陆资产，李泽楷追随父亲之举再引中国投资环境讨论。
China's newly elected President and chairman of the Central Military Commission Xi Jinping (L) talks with China's Vice Premier Li Keqiang during the fourth plenary meeting of the first session of the 12th National People's Congress (NPC) in Beijing, March 14, 2013. REUTERS/China Daily (CHINA - Tags: POLITICS) CHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA

习近平是否敢触动太子党利益? 15.11.2013

据香港《苹果日报》报道，三中全会通过国企改革方案，将国企利润的30%拨归有关基金，报道认为这必将触动太子党利益。经济学家则认为，太子党盘踞国企，官商联盟，改革谈何容易？
An employee counts Chinese 100 yuan banknotes at a branch of Industrial and Commercial Bank of China in Huaibei, Anhui province, July 6, 2012. China's central bank cut interest rates for the second time in a matter of weeks on Thursday, stepping up efforts to bolster an economy that last quarter probably suffered its weakest growth since the global financial crisis. REUTERS/Stringer (CHINA - Tags: BUSINESS POLITICS) CHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA

中国审计政府性债务，地方“黑洞”难填 29.07.2013

中国国家审计署宣布将对政府性债务进行全面审计，经济学者认为，中央政府对地方政府债务盘查，并不代表政府能够控制危机，百姓将为债务危机买单。
Mao Yushi, der berühme Ökonom und zugleich geschäftsführende Vorstandsvorsitzende des Pekinger Wirtschaftsforschungsinstituts Tianze, fordert eine Liberalisierung des Dienstleistungssektors. Aufgenommen von Xiao Xu bei einem Konferenz am 05.04.2009.

经济学家茅于轼驳《环球时报》 16.05.2013

中国知名经济学家茅于轼于昨日发表博文，就中国官媒《环球时报》评论文章“做大众政治焦点，茅于轼的选择”予以反驳。质疑该文章对拥毛派反法治行为的立场。不久前茅于轼在沈阳和长沙两场活动中遭到“毛左”攻击。
China's newly elected President and chairman of the Central Military Commission Xi Jinping (L) talks with China's Vice Premier Li Keqiang during the fourth plenary meeting of the first session of the 12th National People's Congress (NPC) in Beijing, March 14, 2013. REUTERS/China Daily (CHINA - Tags: POLITICS) CHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA

历史哈哈镜里的中国 12.05.2013

习近平指望通过"中国梦"回到"康乾盛事"？"五四"抗争精神如何被改为"尊重、包容"？六十年洗脑洗出"伪民意"？
May 5, 2013 - Beijing, Beijing, China - Palestinian President Mahmoud Abbas meets with Palestinian community in Beijing during an official visit to China, on May 05, 2013

2013年5月7日德国之声中文网音频节目 06.05.2013

经济学家茅于轼长沙再遭“毛左”宣战；巴以领导人访华 北京有意斡旋？；中印边境争端：历史的遗留，暂时的和解 ；“对印保持对话符合中国利益”；马来西亚选举为中国带来借鉴？
Chinese demonstrators carry national flags and portraits of Mao Zedong during a protest over the Diaoyu islands issue, known as the Senkaku islands in Japan, in Wuhan on September 16, 2012. Thousands of anti-Japanese demonstrators mounted protests in cities across China on September 16 over disputed islands in the East China Sea, a day after an attempt to storm Tokyo's embassy in the capital. CHINA OUT AFP PHOTO (Photo credit should read AFP/AFP/GettyImages)

经济学家茅于轼长沙再遭“毛左”宣战 06.05.2013

继不久前中国经济学家茅于轼在沈阳遭遇“毛左”砸场后，茅于轼在长沙演讲时再遭大批“毛左”宣战，抗议者指责茅于轼为“美国豢养的汉奸”，当地警方未予阻止。律师陈有西认为警方选择性执法。
An employee counts Chinese 100 yuan banknotes at a branch of Industrial and Commercial Bank of China in Huaibei, Anhui province, July 6, 2012. China's central bank cut interest rates for the second time in a matter of weeks on Thursday, stepping up efforts to bolster an economy that last quarter probably suffered its weakest growth since the global financial crisis. REUTERS/Stringer (CHINA - Tags: BUSINESS POLITICS) CHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA

谁将为中国金融危机买单？ 23.03.2013

近期国际知名投行机构野村证券发布报告，中国正显现金融危机前的特征，而市场风险的恶化，也将会导致财富由穷人向富人的转移。中国经济学家茅于轼认为，国家将出卖国有资产以应对危机。
An employee counts Chinese 100 yuan banknotes at a branch of Industrial and Commercial Bank of China in Huaibei, Anhui province, July 6, 2012. China's central bank cut interest rates for the second time in a matter of weeks on Thursday, stepping up efforts to bolster an economy that last quarter probably suffered its weakest growth since the global financial crisis. REUTERS/Stringer (CHINA - Tags: BUSINESS POLITICS) CHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA

“《环球时报》，快放开GDP” 19.01.2013

中国国家统计局在近日公布：2012年中国GDP比上年增长7.8%。1月19日，《环球时报》以“GDP增幅令人鼓舞 并非‘鸡的屁’”为题赞颂GDP成绩单，被网友调侃。
BEIJING - JUNE 28: A man holding a Chinese Communist Party flag walks out of an exhibition held by the government to mark the upcoming Communist Party of China's 85th Birthday on June 28, 2006 in Beijing, China. China celebrates CPC's Birthday on July 1 each year and party membership has grown to 70.8 million according to the latest statistics of the party. (Photo by Guang Niu/Getty Images)

年轻党员的“十八大觉悟” 04.11.2012

过去一年中，诸多丑闻的曝光给共产党的形象带来了一定程度的冲击。尽管如此，中国还是有大批年轻人希望入党，为的是给自己的事业前途搭建好跳板。即将召开的十八大对于许多年轻党员来说，根本与他们的实际生活无关。
A bank teller counts renminbi bank notes in Shenyang, northeast China 13 January 2010. The Chinese central bank, BOC (Peoples Bank of China) raised the deposit reserve requirement for 0.5 percentage points to be effective 18 January. This move is seen as a bid to tighten money supply after four times lowering rates since June 2008 in order to stimulate the economy. The move led to a 2.11 percentage drop in the benchmark Shanghai Composite stock index. EPA/MARK

2013年中国将爆发经济危机？ 28.08.2012

近日，中国国务院发展中心经济学者李佐军，在内部报告会上所作《2013年中国将爆发经济危机》演讲曝光。认为目前的中国是山雨欲来风满楼，2013年将爆发经济危机，同时会引发社会问题。
Mao Yushi, der berühme Ökonom und zugleich geschäftsführende Vorstandsvorsitzende des Pekinger Wirtschaftsforschungsinstituts Tianze, fordert eine Liberalisierung des Dienstleistungssektors. Aufgenommen von Xiao Xu bei einem Konferenz am 05.04.2009.

茅于轼：爱国真的有那么重要吗？ 29.06.2012

近日，中国知名经济学家茅于轼在腾讯微博上发表评论，认为当国家利益和百姓利益不一致时要服从百姓的利益，国家应为人民牺牲；他发出疑问：爱国真有那么重要吗？
显示更多文章