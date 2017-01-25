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中国知名经济学家
目前任天则经济研究所荣誉理事长，人文经济学会理事长。
北京市网信办称近日关闭了17家网站，其中“天则经济研究所网”及其创始人之一茅于轼的微博被封颇受关注。该所就此发表声明。官媒对茅于轼点名批评。
近年来在中国蓬勃发展的服务业，被政府宣传为拉动经济、吸纳劳动力的良方。然而也有专家认为，其作用被夸大了。服务业究竟能否在投资与出口低迷之下，力挽中国经济增速放缓的狂澜？
面对股市几周来急速下跌，“国家队”出场“救市”收效甚微的现状，中国政府开动“国家机器”，对股市内的投资行为强行管制。经济学者认为，政府的这种做法没有法律依据。网络舆论也对公安部管金融的做法纷纷提出质疑。
一份被疯传的“内部通知”要求中国多名作家的书籍将不予出版，甚至全部下架。“榜上有名”的野夫向德国之声表示，从《环球时报》的社评中“可看出这件事是真实存在的。但我们却永远无法求证。”
亚洲首富李嘉诚之子李泽楷旗下的电讯盈科13日公布，正就出售北京盈科中心权益一事，与独立第三方深入磋商。李嘉诚近期频频抛售内陆资产，李泽楷追随父亲之举再引中国投资环境讨论。
据香港《苹果日报》报道，三中全会通过国企改革方案，将国企利润的30%拨归有关基金，报道认为这必将触动太子党利益。经济学家则认为，太子党盘踞国企，官商联盟，改革谈何容易？
中国国家审计署宣布将对政府性债务进行全面审计，经济学者认为，中央政府对地方政府债务盘查，并不代表政府能够控制危机，百姓将为债务危机买单。
中国知名经济学家茅于轼于昨日发表博文，就中国官媒《环球时报》评论文章“做大众政治焦点，茅于轼的选择”予以反驳。质疑该文章对拥毛派反法治行为的立场。不久前茅于轼在沈阳和长沙两场活动中遭到“毛左”攻击。
习近平指望通过"中国梦"回到"康乾盛事"？"五四"抗争精神如何被改为"尊重、包容"？六十年洗脑洗出"伪民意"？
经济学家茅于轼长沙再遭“毛左”宣战；巴以领导人访华 北京有意斡旋？；中印边境争端：历史的遗留，暂时的和解 ；“对印保持对话符合中国利益”；马来西亚选举为中国带来借鉴？
继不久前中国经济学家茅于轼在沈阳遭遇“毛左”砸场后，茅于轼在长沙演讲时再遭大批“毛左”宣战，抗议者指责茅于轼为“美国豢养的汉奸”，当地警方未予阻止。律师陈有西认为警方选择性执法。
近期国际知名投行机构野村证券发布报告，中国正显现金融危机前的特征，而市场风险的恶化，也将会导致财富由穷人向富人的转移。中国经济学家茅于轼认为，国家将出卖国有资产以应对危机。
中国国家统计局在近日公布：2012年中国GDP比上年增长7.8%。1月19日，《环球时报》以“GDP增幅令人鼓舞 并非‘鸡的屁’”为题赞颂GDP成绩单，被网友调侃。
过去一年中，诸多丑闻的曝光给共产党的形象带来了一定程度的冲击。尽管如此，中国还是有大批年轻人希望入党，为的是给自己的事业前途搭建好跳板。即将召开的十八大对于许多年轻党员来说，根本与他们的实际生活无关。
近日，中国国务院发展中心经济学者李佐军，在内部报告会上所作《2013年中国将爆发经济危机》演讲曝光。认为目前的中国是山雨欲来风满楼，2013年将爆发经济危机，同时会引发社会问题。
近日，中国知名经济学家茅于轼在腾讯微博上发表评论，认为当国家利益和百姓利益不一致时要服从百姓的利益，国家应为人民牺牲；他发出疑问：爱国真有那么重要吗？
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