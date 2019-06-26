范思哲问题T恤“撞枪口上” 明星解约官煤狠批

（德国之声中文网）网络图片显示，范思哲（Versace）的这款T恤印满了城市和其对应的国家名称，比如"Milan - ITALY"（米兰，意大利）、"Paris - FRANCE"(巴黎，法国），而在香港和澳门一栏是："Hong Kong - HONG KONG"、"Macau - MACAO"。香港反政府示威愈演愈烈的当下，范思哲可谓是撞在了枪口上。

事件一出，该品牌在中国的代言人、女明星杨幂周日凌晨急忙表示，终止与该品牌合作。其工作室还发声明称，"无论何时，祖国的主权和领土完整神圣不可侵犯，更不容分割！坚持一个中国的原则、坚决维护祖国统一是我们每个中华人民共和国公民义不容辞的责任！"

范思哲官方同样于周日凌晨在微博上发表道歉声明，称是由于"错误设计导致某些城市没有使用正确的国家名称"，并表示为疏忽"深表歉意"，称争议T恤已于7月24日在范思哲所有销售渠道下架并销毁，同时强调"我们热爱中国，坚决地尊重中国领土国家主权"。

不过对于道歉，网友们似乎并不买张。不少网友表示，目前只在中国道歉，没诚意，"不在外网道歉绝不原谅"，"并不打算原谅"。还有很多网友打出近几年的政治风波中经常出现的标签："中国一点都不能少！"

"人民网"也在周日发表评论，题为"范思哲的错误很低级，无知还是故意？"认为"此事显然不能就此画上句号"。其中写道，"再具知名度、再有魅力，只要犯了大错，比如挑战了大是大非的原则问题，就会出现致命的危机。将香港和澳门列为单独国家，就属于挑战大是大非的严重错误"。

评论也联系目前香港已延续数月的示威活动，称"特别在当下的语境中，一些极端暴力分子乱港、祸港之心不死，……而堂堂的全球品牌范思哲却炮制问题T恤，称香港是国家，究竟是否偶然？能不让人浮想联翩？一遇谴责便道歉，道歉了是否就可以万事大吉？"