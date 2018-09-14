范冰冰的消失与新一轮文化打压

（德国之声中文网）36岁的范冰冰曾在《X战警》和《钢铁侠》中扮演角色，是万宝龙品牌大使、戴比尔斯珠宝形象代言人，微博粉丝高达6200万。2017年，她以3亿元人民币的收入第5次蝉联福布斯中国名人榜榜单之首。

但是，在前央视节目主持人崔永元今年5月曝光一组"阴阳合同"并暗指范冰冰拿"天价片酬"后不久，这位"霸气女星"的去向便成了谜。6月3日，中国国税总局发文称，已责成江苏等地税务机关展开调查核实。从6月2日以后，范冰冰的微博就再也没有更新过。网络盛传她被软禁在北京一处招待所，也有传言称，范冰冰被封杀三年。

在被外国记者问及范冰冰的去向时，中国外交部一名发言人回答说，"您认为这是一个外交问题吗？"北京公安局也拒绝对此表态。

范冰冰事件的上演正值北京宣扬社会主义价值观，收紧对大众通俗文化的控制之际。中国新的电影产业促进法要求电影从业人员要坚持德艺双馨，树立良好社会形象。清华大学新闻传播学院的一名学者表示，过去几年里，电影业也许不够重视正能量的需要，现在政府出面干预也是可想而知的。

这场文化清理不仅涉及电影业，还针对电子游戏产业、网络博主、说唱艺术家等。批评者指出，这已经影响到一些产业的创造性，也触及了腾讯等科技游戏巨头的利益。

北京演出行业协会数个成员单位本月初签署一份承诺书，保证将不录用、不组织涉黄、赌、毒演艺人员参加演艺活动，净化首都演艺市场。演艺人员一经发现参与赌博、涉黄及吸毒活动，将在演出行业协会网站、微信公众号等平台被通报批评。据新华社报道，该协会200余家会员单位全部将签署承诺书。

女明星赚钱本领哪家强？范冰冰全球第五 唯一上榜的华人女星 范冰冰以1700万美元的年收入（2015年1月至2016年1月之间）排在2016《福布斯》全球十大最高收入女演员（The World's Highest-Paid Actresses 2016）的第五名，她也是榜单上“唯二”的非好莱坞演员之一。

女明星赚钱本领哪家强？范冰冰全球第五 “范爷”的“吸金大法” 演技和颜值俱佳的华人女演员这么多，凭什么范冰冰就可以登上富豪榜？戏里戏外都很拼命的“范爷”除了出演影视作品之外，还自己担当制片人，每每登上国际红毯都是带足了气场，在时尚圈备受宠爱，各种广告代言更是接到手软。作为路易·威登的代言人，称职的她出席宣传活动也常常是一只LV包不离手。

女明星赚钱本领哪家强？范冰冰全球第五 “大表姐”蝉联榜首 因出演《饥饿游戏》而红遍全球的詹妮弗·劳伦斯（Jennifer Lawrence）以4600万美元的年收入稳居全球最高收入女演员宝座。在2015年公布的榜单上，这位在银幕之下以率真搞笑著称、被中国粉丝昵称为“大表姐”的好莱坞女星也是遥遥领先于其他竞争对手。

女明星赚钱本领哪家强？范冰冰全球第五 性感偶像斯嘉丽·约翰逊 这位31岁的美国女演员以2500万美元的收入排在第三名。金发碧眼丰胸细腰的她符合好莱坞性感偶像的所有标准，曾成功出演《戴珍珠耳环的女孩》、《迷失东京》等影片中的经典角色，近年来在多部影片中塑造的“黑寡妇”形象也深入人心。图为约翰逊2015年在《复仇者联盟2》中的剧照。

女明星赚钱本领哪家强？范冰冰全球第五 永远的“瑞秋” 不少80后一代的大学闲暇时光就是在宿舍里看着《老友记》（Friends）度过的。而詹妮弗·安妮斯顿（Jennifer Aniston）在剧中饰演的瑞秋这一角色更是永恒的经典。如今这位女演员已经47岁，但仍然保持着标志性的柔顺金发和邻家女孩般的亲和微笑。在过去一年里，她以2100万美元的收入在女星富豪榜中排名第四。

女明星赚钱本领哪家强？范冰冰全球第五 御姐——查理兹·塞隆 她是有史以来第一位获得奥斯卡影后的南非女演员，她曾为塑造女魔头的角色而不惜增肥、扮丑，也曾在红毯上艳惊四座。41岁的塞隆多年来一直担任迪奥“真我”香水的代言人。年收入1600万美元的她排在2016全球女性“吸金榜”的第六名。

女明星赚钱本领哪家强？范冰冰全球第五 茱莉娅·罗伯茨的微笑 一部《漂亮女人》（Pretty Woman）令这个有着迷人大嘴的女演员一炮而红，不过直到11年后她才等到了自己的奥斯卡影后头衔。茱莉娅·罗伯茨在过去一年里收入1200万美元，排在女演员收入榜单的第八名。

女明星赚钱本领哪家强？范冰冰全球第五 宝莱坞玫瑰 前面提到范冰冰是榜单上“唯二”的非好莱坞演员之一，那么另一位就是出生在丹麦的印度女演员迪皮卡·帕度柯妮（Deepika Padukone）了。这位有一双深邃大眼和迷人酒窝的宝莱坞“一姐”以1000万美元的年收入排名第十，30岁的她已经出演了不下20部电影作品，被称作宝莱坞的“票房保障”。 作者: 雨涵



诺丁汉大学中国项目负责人苏利文（Jonathan Sullivan）认为，中共无所不在，无时不在的意识形态战正在把名人作为武器。

近日，北京的一个摇滚乐队"反骨乐队"据悉被勒令改名，该乐队一名成员在微信上表示，因为"不可抗拒因素"，"反骨"乐队名称临时改为"正骨"乐队，希望大家理解。他还表示，有关部门不让出现"反"字。该乐队官方微博9月14日也发布消息，证实被要求改名。

有消息称，电子游戏制作公司也被要求在游戏中增加爱国主义的中国元素。大的媒体平台被批评对内容审查不够，有些不得不关闭服务。

本月初，北京师范大学和中国社科院等机构联合发布中国影视明星社会责任研究报告。报告称，2018年，影视明星社会责任指数平均得分仅为29.9分，水平很低，亟需提升。得分在60分以上的人数仅有9人。在总共100人的社会责任排行榜上，范冰冰倒数第一，得分为零分。

乐然／苗子（路透社）