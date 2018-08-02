"范冰冰去哪了？"影星逃税事件继续发酵

(德国之声中文网) 现年36岁的范冰冰在中国家喻户晓，几年前还在好莱坞大片《X战警：逆转未来》中出演一主要角色。通常，她在新浪微博等社交媒体上相当活跃。但是，最近几周以来，她似乎销声匿迹。

在社交媒体上，许多粉丝都在担心范冰冰是否会因逃税入狱。也有人猜测，范冰冰已经被当局封杀，甚至已经被软禁。

范冰冰的麻烦始于今年5月。曾经供职于中央电视台的主持人崔永元将一组"阴阳合同"在互联网上曝光，暗指范冰冰拥有灰色收入。崔永元曝光的文件显示，当事人明面上应当为某一为期4天的项目收取1000万元人民币的报酬，而实际上的收入还要再增加5000万元。

所谓"阴阳合同"，就是一张合同用于向财政机关报税，另一张则是隐蔽的。在中国，"阴阳合同"往往用于逃税。

"不合理高收入"

崔永元的爆料迅速成为了舆论热点话题，影响力远远超出了演艺圈或者社交媒体。中国国家税务总局指示江苏省相关部门彻查演艺圈内的"阴阳合同"现象。

事实上，中国演艺界明星的天文数字级别收入多年来一直为公众所诟病。2017年，范冰冰登上了福布斯杂志的中国富豪榜单，据称其年收入高达3亿元人民币。

范冰冰的经纪人团队则一度表示，相关指控纯属"诽谤"，但是并没有否认崔永元曝光合同的真实性。

70年戛纳电影节：评审团的华人范儿 评审团有“范”儿 第70届戛纳国际电影节于5月17日至28日举行。今年有19部来自世界各国的电影入围主竞赛单元，参与角逐金棕榈。著名西班牙导演、编剧及制片人阿莫多瓦（Pedro Almodóvar）担任主竞赛单元的评审团主席，评审团成员有男性、女性各四位，其中包括中国演员范冰冰。图为已抵达戛纳的她和电影节艺术总监迪弗雷茂（Thierry Frémaux）合影。

70年戛纳电影节：评审团的华人范儿 首位华人戛纳评委 在范冰冰之前，也有不少华人电影人加入过戛纳电影节主竞赛单元的评审团。1997年，戛纳国际电影节迎来50 周年之际，著名演员巩俐受邀担任戛纳电影节评委，成为首位华人戛纳评委。作为戛纳电影节的常客，巩俐向中国媒体表示，现在觉得来戛纳已经是一件很自在、很习惯的事情。

70年戛纳电影节：评审团的华人范儿 导而优则评 紧跟巩俐的步伐，著名导演陈凯歌于1998年担任戛纳国际电影节评委会成员。他于1993年执导的文艺片《霸王别姬》成为首部获得戛纳国际电影节金棕榈奖的中国电影，在此之前和之后，他也有多部影片入围戛纳电影节的主竞赛单元。

70年戛纳电影节：评审团的华人范儿 演而优则导 导而优则评 2003年，著名演员姜文与法国著名导演夏洛尔（Patrice Chereau）和好莱坞红星瑞恩（Meg Ryan） 等一起担任第56届戛纳国际电影节的评审。此前，他自编自导《阳光灿烂的日子》广受欧洲影坛的好评，并于2000年夺得了戛纳电影节评审团大奖。

70年戛纳电影节：评审团的华人范儿 创下多个首次的戛纳“宠儿” 香港导演王家卫1997年执导的电影《春光乍泄》获得戛纳电影节最佳导演奖，他成为首位获此殊荣的华人导演。2006年，王家卫担任第59届戛纳主竞赛单元评委主席，成为首位获此头衔的亚洲导演。次年，王家卫的首部英语电影《蓝莓之夜》入围戛纳电影节竞赛单元，同时该片也是本届电影节的开幕片。华人导演的电影成为戛纳开幕电影，这也是头一次。

70年戛纳电影节：评审团的华人范儿 三大双A影后 戛纳电影节过60岁生日的时候，香港演员张曼玉出现在评委席上。她和巩俐以及范冰冰的共同点是：都两次在国际最高的A级别国际电影节获得过影后。有网民总结说：“中国的三个双A影后都被戛纳承包了。”



5月底，范冰冰就从社交媒体上销声匿迹。近一个月后，官方的新华社发布消息称，税务、广电等5个政府部门将联合整治演艺圈的逃税以及收入过高问题。新华社评论认为，演艺界的这种不良趋势推高了制作成本，还导致年轻人"盲目追星"。官方媒体还再次确认了去年出台的一项工资封顶制度，即演员片酬总额不得超过制作经费的40%，而主要演员的酬金不得超过全体演员薪金总额的70%。

就在上周，多名中国电影制片人以及视频网站也发表声明，抵制演员的"不合理高收入"。

文山/凝炼/(法新社等)