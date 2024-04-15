苹果CEO库克访越南 宣布增加当地投资

（德国之声中文网）科技巨头苹果的CEO库克(Tim Cook)周一（4月15日）抵达越南河内，对这个iPhone制造商的主要生产中心展开为期两日的访问。越南官媒报道称，库克将与学生和内容创作者会面。

在库克访问河内同日，苹果在其官网上发布声明称，将增加对越南供应商的支出，但并未透露细节、具体金额以及资金去向。声明指出，自2019年以来，该公司通过本地供应链已支出近400万亿盾（约合160亿美元），同期对越南的年度支出增加了一倍多。

库克抵达越南后表示，「从当地供应商、支持清洁水计划和到教育机会，苹果将致力于加强与越南的联系。」

此次访问正值美国拜登政府寻求强化越南在全球技术供应链中的作用，以减少美国对中国的依赖之际。

VnExpress新闻网站上的图片显示，库克在河内市中心的还剑湖边散步。在该网发布的一支视频中，库克对着镜头说：「你好，越南。今天来到这里让我非常兴奋。我迫不及待想见到社群里所有开发者和创作者。」

上周，60多名环保和人权组织呼吁苹果公司，反对越南拘留气候活动人士。

三星再度将苹果挤下销售冠军宝座

与此同时，国际数据公司IDC周一发布的初步数据显示，2024 年第一季度，三星将苹果挤下了智能手机市场的销售冠军宝座。

IDC指出，2024年第一季度，全球智能手机出货量同比增长7.8%达到2.894亿部。据估计，三星在上一季度售出6010万台智能手机，苹果则售出5010万台iPhone。这使两家最大公司的市场份额分别达到20.8%和17.3%。

IDC全球移动和消费设备追踪项目副总裁莱斯（Ryan Reith）表示：「智能手机市场如预期般继续复苏，顶级品牌的市场乐观情绪也在慢慢回温。」

「苹果虽然成功在2023年底夺得了销售冠军，但三星第一季度再度成为领先的智能手机供应商。」

三星、苹果以及中国的小米、传音和OPPO占据了全球销售市场的前五名。传音主要活跃于非洲的传音，其年销售额增长了约85%，约占全球智能手机销量十分之一。

据IDC全球追踪报告团队研究总监波帕尔（Nabila Popal）观察：「智能手机市场正从过去两年的动荡中走出来，变得更加强大和富有变化。」

「小米正从过去两年的大幅下滑中强势回归，传音正成为前五名中的一个稳定存在，并在国际市场取得了积极的增长。」

「相比之下，虽然排名前两位的公司在第一季度都出现负增长，但三星的整体状况似乎比最近几季更强劲。」

为什么非洲人喜欢中国造手机？

（法新社、路透社、德新社）

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