苹果CEO库克再度访华 强调中国市场重要性

苹果CEO库克今年第三度访问中国，并现身第二届中国链博会。库克再次强调了对中国合作伙伴的重视。此外，库克也出席了李强与中外企业高管的闭门会议，会议内容涵盖供应链及贸易问题。

（德国之声中文网）美国苹果公司CEO库克（Tim Cook）周一（11月25日）现身北京，出席中国贸促会主办的第二届中国国际供应链促进博览会（简称链博会）。 这是库克今年第三次访华，也是首次出席链博会。

库克在被问及如何评价苹果在中国的合作伙伴时说道：“我非常重视他们，没有这些中国的合作伙伴，我们就无法取得今天的成就。”

有报道称，苹果在博览会上的展览牌上写道：“Apple的200家主要供应商中，有超过80%在中国生产。”

今年3月，库克现身上海新开的门市，引发数百名中国民众到现场“朝圣”。当时库克在接受中国媒体采访时说，对于苹果的供应链来说，“没有比中国更为重要的地方”。

上月底，库克在访问北京时承诺继续在中国投资，并再次强调中国市场的重要性。当时库克与中国商务部部长王文涛会面，双方就苹果公司在华业务发展、中美经贸关系等进行了交流。

今年3月，库克现身上海新苹果门市 图像来源: cnsphoto via REUTERS

库克出席李强与中外企业高管闭门会议

中国美国商会在社交媒体上发文称，中国国务院总理李强周一与商会会长会长何迈可（Michael Hart）及部份中外资企业负责人会面。贴文图片显示，库克也出席了此次活动。

彭博社也引述知情人士报道，库克及20多名企业领袖周一与中国总理李强展开会谈。根据彭博社看到的嘉宾名单，与会者包括力拓集团、康宁公司、正大集团高管，包括联想集团、中国工商银行负责人在内的中国企业领导人也将参加会谈，讨论重点是供应链和贸易问题。

报道指出，这是自特朗普赢得连任以来，外国企业与北京高级官员的首次高层会议；全球企业都正在为特朗普威胁对中国商品加征60%关税做应对准备。若中美贸易中断将使苹果首当其冲。苹果的大部分iphone是由富士康在中国生产组装，而中国是仅次于美国的第二大市场。

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苹果在华销售下滑

上周，市场研究公司Counterpoint Research发布报告称，今年双十一购物节期间，苹果iPhone在中国的销量同比下降了两位数百分比，因为其面临着来自“异常多的”竞争对手的压力，多家手机厂商赶在双十一前发布了新手机。

Counterpoint指出，“为了从一年中最大的购物活动之一中获益，除了华为外，主要的中国制造商纷纷在此次购物节推出了他们的全新旗舰机型。”去年，只有小米在此期间推出新机型。

此外，Counterpoint指出，由于中国经济疲软，整体智能手机销量也有所下降，降幅达9%。不过，苹果在中国市场的主要竞争对手华为却逆势而上。借助“Pura 70”和“Mate 60”机型的降价促销，华为的销量增长了7%。

长期以来，华为一直在中国这一重要市场上追赶苹果的市场份额。不过，Counterpoint专家强调，尽管如此，苹果的AI优化旗舰机型“iPhone 16 Pro”和“16 Pro Max”仍然是今年双十一购物节期间最畅销的手机。

（综合报道）

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