 《苹果》26日后恐停刊 林郑:新闻不能影响国安 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.06.2021

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时政风云

《苹果》26日后恐停刊 林郑:新闻不能影响国安

香港《苹果日报》母公司的壹传媒董事会21日决定去信保安局，要求在25日之前解封冻结的资产，否则将於25日停止营运。香港特首林郑月娥22日拒答是否会解冻资产。

Hongkong China Carrie Lam

有关美国政府提到港府不应限制就新闻事宜与外国交换意见，林郑批外国政府对中国及香港特区持双重标准，促请他们不要指控特区政府以国安法作为打击传媒和言论自由的工具。

(德国之声中文网) 香港特首林郑月娥周二（22日）早上出席行政会议前见记者谈到《苹果日报》可能在26日停刊时说，《香港国安法》须严肃执行，不能形同虚设，也说冻结资产做法是国际惯例，以防范有人以相关资产继续危害国家安全。至于保安局局长有否权力解冻壹传媒集团资产，林郑指若有人申请解冻，将交由保安局局长按法例规定执行。

有关因冻结资产而引伸出的劳资纠纷，林郑指，香港有严谨法例保障权益，强调政府会一视同仁，不论哪个机构都会提供适当协助。

林郑认为警方的执法行动与新闻工作无关，并不是该新闻机构或报道有问题，而是涉及危害国家安全行为，故强调不应指涉案人士是新闻机构人士就说打压新闻自由。

她被问到，其他传媒是否应以《苹果日报》事件为鉴，林郑月娥指，国安法第9条列明要对学校、社会团体、媒体及网络等加强指导、监督和管理；第10条则列明要推展国安教育，可见有关的防范概念很大。

林郑表示，一般新闻工作不应该是危害国家安全，传媒可以批评政府，但不能危害国安，认为记者应有能力作分辨。她提到，有意图或有组织去煽动颠覆特区政府是两码子的事。她强调，新闻机构负责人不能以新闻自由为保护罩。

Hongkong Tageszeitung Apple Daily

多家港媒报导，《苹果日报》员工内传，26日是该报的最後见报日，线上新闻则以周五晚间23:59分为死线。

《苹果》现离职潮

在壹传媒创办人黎智英的顾问Mark Simon周一(6月21日)向路透社透露苹果日报可能於数日内关闭的同时，壹传媒董事会21日开会决定，如果香港保安局25日未能解封已冻结的资产的话，该公司将决定於当日停止营运，员工21日起也可选择即日离职。

会议中，壹传媒的董事会以大比数通过决议，於21日去信保安局局长李家超，要求该局处在25日或之前，回覆是否能解冻《苹果日报》等公司户头的部分资金，让他们向员工支薪，并於当日再次召开会议，决定日内停运《苹果日报》，以及动新闻的去向。

多家港媒报导，《苹果日报》员工内传，26日是该报的最後见报日，线上新闻则以周五晚间23:59分为死线。

《香港01》报导指，已有大部分的《苹果日报》员工选择在21日离职，其中包含突发组与财经组的员工。该媒体分析，这个动向将影响《苹果日报》未来几日运作，甚至可能使该报提早停运。

《香港01》引述消息称，之前因卷入国安法案件被捕的《苹果日报》动新闻平台总监张志伟已辞职，该部门内部人手严重不足。

Hongkong vor Gerichtstermin für Führungskräfte Apple Daily

上周四，五名苹果日报的高管被香港警方以国安法逮捕，其中两人已遭起诉。不少支持者19日在他们出庭时于庭外声援。

「9点半苹果新闻报道」21日晚间播出最後一集，主播谢馨怡向观众表示：「好遗憾同大家讲，今晚会是最後一晚播出苹果新闻。」

此外，《苹果日报》的财金网已在22日凌晨於网上公告，苹果财金将於22日凌晨起停止更新。

保安局：依法处理申请

根据《立场新闻》报导，香港保安局21日针对《苹果日报》申请解封资产一事作出回覆，表示该局必定依法处理犯罪行为，并按需要与法律规定运用冻结罪行相关财产的权利。

保安局指出，因为该案件已进入法律程序，所以不会做出进一步评论，并指保安局局长会依法处理任何已冻结资产的申请。

香港记者协会21日也发布声明提醒香港政府，「有汗出丶有粮出」是劳工最基本的权益，所以香港政府应该用尽办法，保障一间企业的员工可以获得薪资。他们表示，即便警方正在调查个别人士，也不应该影响数百名员工的权益。
 
记协批评道：「以国际金融中心自居的香港，理应无法接受，数百名上市公司的员工被欠薪。」此外，也呼吁香港社会的企业丶公司或媒体机构若有合适的工作岗位，可以联系记协转介。

(综合报导) 

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