《苹果》26日后恐停刊 林郑:新闻不能影响国安

(德国之声中文网) 香港特首林郑月娥周二（22日）早上出席行政会议前见记者谈到《苹果日报》可能在26日停刊时说，《香港国安法》须严肃执行，不能形同虚设，也说冻结资产做法是国际惯例，以防范有人以相关资产继续危害国家安全。至于保安局局长有否权力解冻壹传媒集团资产，林郑指若有人申请解冻，将交由保安局局长按法例规定执行。

有关因冻结资产而引伸出的劳资纠纷，林郑指，香港有严谨法例保障权益，强调政府会一视同仁，不论哪个机构都会提供适当协助。

林郑认为警方的执法行动与新闻工作无关，并不是该新闻机构或报道有问题，而是涉及危害国家安全行为，故强调不应指涉案人士是新闻机构人士就说打压新闻自由。

她被问到，其他传媒是否应以《苹果日报》事件为鉴，林郑月娥指，国安法第9条列明要对学校、社会团体、媒体及网络等加强指导、监督和管理；第10条则列明要推展国安教育，可见有关的防范概念很大。

林郑表示，一般新闻工作不应该是危害国家安全，传媒可以批评政府，但不能危害国安，认为记者应有能力作分辨。她提到，有意图或有组织去煽动颠覆特区政府是两码子的事。她强调，新闻机构负责人不能以新闻自由为保护罩。

《苹果》现离职潮

在壹传媒创办人黎智英的顾问Mark Simon周一(6月21日)向路透社透露苹果日报可能於数日内关闭的同时，壹传媒董事会21日开会决定，如果香港保安局25日未能解封已冻结的资产的话，该公司将决定於当日停止营运，员工21日起也可选择即日离职。

会议中，壹传媒的董事会以大比数通过决议，於21日去信保安局局长李家超，要求该局处在25日或之前，回覆是否能解冻《苹果日报》等公司户头的部分资金，让他们向员工支薪，并於当日再次召开会议，决定日内停运《苹果日报》，以及动新闻的去向。

多家港媒报导，《苹果日报》员工内传，26日是该报的最後见报日，线上新闻则以周五晚间23:59分为死线。

《香港01》报导指，已有大部分的《苹果日报》员工选择在21日离职，其中包含突发组与财经组的员工。该媒体分析，这个动向将影响《苹果日报》未来几日运作，甚至可能使该报提早停运。

《香港01》引述消息称，之前因卷入国安法案件被捕的《苹果日报》动新闻平台总监张志伟已辞职，该部门内部人手严重不足。

「9点半苹果新闻报道」21日晚间播出最後一集，主播谢馨怡向观众表示：「好遗憾同大家讲，今晚会是最後一晚播出苹果新闻。」

此外，《苹果日报》的财金网已在22日凌晨於网上公告，苹果财金将於22日凌晨起停止更新。

保安局：依法处理申请

根据《立场新闻》报导，香港保安局21日针对《苹果日报》申请解封资产一事作出回覆，表示该局必定依法处理犯罪行为，并按需要与法律规定运用冻结罪行相关财产的权利。

保安局指出，因为该案件已进入法律程序，所以不会做出进一步评论，并指保安局局长会依法处理任何已冻结资产的申请。

香港记者协会21日也发布声明提醒香港政府，「有汗出丶有粮出」是劳工最基本的权益，所以香港政府应该用尽办法，保障一间企业的员工可以获得薪资。他们表示，即便警方正在调查个别人士，也不应该影响数百名员工的权益。



记协批评道：「以国际金融中心自居的香港，理应无法接受，数百名上市公司的员工被欠薪。」此外，也呼吁香港社会的企业丶公司或媒体机构若有合适的工作岗位，可以联系记协转介。

(综合报导)

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