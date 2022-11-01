 苹果：郑州富士康产能降低 iPhone 14要等更久 | 经济纵横 | DW | 07.11.2022

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经济纵横

苹果：郑州富士康产能降低 iPhone 14要等更久

苹果公司周日发布公告称，中国的新冠限制措施导致苹果在郑州的主要工厂产能降低，提醒消费者，想要拿到最新款的苹果手机将需要等更长时间。

苹果表示，中国新冠限制措施导致郑州富士康产能降低，iPhone 14的出货量将低于预期

苹果表示，中国新冠限制措施导致郑州富士康产能降低，iPhone 14的出货量将低于预期

（德国之声中文网）苹果公司周日（11月7日）在其官网上发布公告表示，新冠疫情限制措施暂时影响了位于中国郑州的iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max主要组装工厂，导致工厂产能大幅降低。

"我们预期iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的出货量将低于预期。消费者将经历更长的等待才能收到我们的新产品。"

苹果表示："我们正与供应商密切合作，以恢复正常生产水平，同时确保所有工人的健康和安全。"

《纽约时报》指出，苹果的情况再次提醒人们，该公司将制造供应链集中在中国意味着怎样的风险。灵活运用大批工人生产iPhone以满足全球需求原本是苹果的运营强项，但随着中国坚持清零政策导致城市、企业和工厂被封锁，"苹果对中国的依赖变成了一种负担。"

在雇用员工数约20万人的富士康郑州厂区爆发新冠疫情后，富士康称已对郑州厂采取了防疫措施。苹果和富士康此前皆未回应有关iPhone生产是否会受影响的询问。

上周在郑州新冠感染病例激增以及工厂工人"逃疫潮"后，通往富士康郑州厂所在的工业区的道路被管制。疫情封控预计将进一步干扰厂区的作业。过去数周该工厂已出现一连串的新冠感染病例，部分工人徒步"逃出"厂区返乡。

多个据称为郑州富士康工人为“逃疫”徒步返乡的视频近日在中国的社媒平台上传播

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河南省郑州11月6日通报了297起新增本地病例，创下五日来最高水平。这个拥有近1300万人口的城市正努力控制数月来最严重的疫情，同时维持经济平稳。

富士康周一发表声明中称，河南省政府已明确表示，"将一如既往地全力支持富士康在河南的发展"，该公司正与政府合作，"齐心协力扑灭疫情，尽快恢复满负荷生产。" 与此同时，富士康下调了第四季度的业绩预期。

富士康周日晚间表示，郑州富士康将实施闭环管理，将所有员工转移到三个宿舍，限制员工的活动范围在宿舍和工厂的"点对点"之间。

为补充人力提高产能，富士康周一在"郑州富士康iDPBG事业群"微信公众号发布招工公告，时薪30元，工期至明年2月15日；10月10日至11月5日期间离职返乡的老员工若返厂还能得到一次性关爱补贴500元。

澎湃新闻引述富士康内部人士称："预计本周后，郑州富士康科技园的疫情可取得明显控制。在政府、客户的支持下，目标11月下旬可以回到满载产能。"

（美联社、路透社）

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