苹果跟华为“打对台” 中国消费者更属意谁？

苹果推出iPhone 16手机之际，华为的三折叠手机MateXT预售销量也已超过330万部。这次苹果主打更高阶的人工智能功能，但该如何配合中国政府监管，可能是棘手难题。

（德国之声中文网）苹果公司週一（9月9日）在美国加州的库比蒂诺总部举行iPhone 16产品发表会；不到24小时内，华为公司也在北京时间週二（10日）下午发表MateXT三折叠手机。

两大智能手机廠牌上演“对决”的场面，在中国社群平台上引发热议。随著苹果在中国市场的销量下滑，苹果期盼以人工智能（AI）来“决胜负”；此外，各界也关注华为是否已进一步克服美国制裁，甚至面对苹果取得更大优势。

苹果第一部AI驱动手机

“下个世代的iPhone从头到尾都是专为‘苹果智慧’（Apple Intelligence）所设计，这标志了一个令人兴奋的新时代开始。”苹果执行长库克（Tim Cook）9日在发布会上这么说。

iPhone 16是苹果第一部“AI手机”，配备新款的3奈米制程A18芯片，并在侧边新增“相机控制”按钮。

这个按钮除了可以快速启动相机，未来还能支援视觉智慧功能（Visual Intelligence），号称要让用户“立即了解眼前所见的一切”，比如快速获取路上餐厅的评价、把活动资讯加入行事历，甚至可以随手拍下照片、让ChatGPT替你解答问题。

图为苹果新推出的iPhone 16手机。 图像来源: Andrej Sokolow/dpa/picture alliance

据日经亚洲报道，苹果希望“AI手机”能创造热潮，此前曾告诉其供应商，为8800万部至9000万部手机准备好部件；这比去年新iPhone推出时约8000万部手机的最初订购量还要多。

然而，在这次产品发表会期间，苹果公司股价却曾下跌大约1%。《华尔街日报》解读，这“反映出市场对以AI为中心的产品持怀疑态度”。

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此外，这一系列涉及AI的功能，今年仅会开放美式英语地区使用，中文、日语、法语、西班牙语等语言区的服务预计明年才纳入。

值得注意的是，苹果智慧的功能能否获得中国政府许可开放，仍然不明。苹果公司的中国官网上特别注明，该功能“推出时间依监管部门审批情况而定”。

中国对于生成式AI产品有严格的管制，要求其必须注册、由监管单位审查通过，才能对外发表；去年，中国国家网信办提出的法案还要求，AI生成内容应“体现社会主义核心价值观”。另一方面，包含ChatGPT在内的美国企业AI产品，今年开始也限制了在中国、香港的使用管道。

市调机构“创意策略”（Creative Strategies）首席分析师班加林（Ben Bajarin）认为：“中国市场比美国市场渴求AI功能。”他预期，对苹果公司而言，“会非常难立刻把它引进中国，所以他们会仰赖硬件本身的优点”。

CCS Insight公司的分析师伍德（Ben Wood）认为，苹果用自己的私有云计算为基础的AI系统，是否能被中国政府接受，现阶段很难说；不过，苹果执行长库克“在中国外交层面上，有良好的纪录”，因此伍德预期，苹果“可以找到方法”通过中国针对AI的严格規范，例如配合中国法律，使用中国政府批准的大型语言模型。

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华为推出世界第一部“三折叠手机”

发布会前3天，华为的三折叠手机在网络商城开放预订，至今已有超过330万部的预购量。路透社指出，自去年起，华为推出一系列新的智能手机產品，市场表现不俗，这一方面突显了华为在美国制裁下找到方向，也巩固了华为在中国市场能与苹果抗衡的地位。

根据研究公司IDC今年第二季的数据，中国的整体智能手机市场内，苹果销量已从第3名跌到第6名，华为则是第3大供应商。

若只看折叠智能手机，全球总出货量在今年第二季大约为400万部，跟去年同期相比成长57%，主要原因是中国厂商进军海外市场。

在这次的三折叠手机之前，华为也有其他的可折叠手机产品，其在中国的强劲销量，促使华为超越三星电子，在今年第二季成为全球最大的折叠手机供应商，其国际市占率达27.5%，在中国国内则是42%。

有分析师认为，三折叠手机价格高昂、数量有限，因此它可能比较像是代表华为实力的象征，而非整体销量的主要推手。在中国，华为去年的Mate X5折叠手机国内零售价超过1万元人民币，几乎是iPhone 15的2倍。

市调机构Counterpoint的分析师帕克（Jene Park）预期，就产品数量来说，华为新产品不会对三星或苹果的生意带来重大冲击，但有可能影响“特定的中国市场销量”。

此外，折叠手机占全部的智能手机市场比例仍然有限，仅有1.3%。IDC的研究员Will Wong表示，一般消费者对折叠手机的了解不多，“更别说这些产品有什么好处和价值了”。

（路透社、日经亚洲、华尔街日报等）

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