苹果财测红字 美国股市惨绿

(德国之声中文网) 苹果财测下修后，美股周四 (1月3日)中场大幅下挫，道琼斯工业平均指数暴跌660点，约2.8％，标准普尔500指数下跌2.5％。苹果股价暴跌10％，市值在1天内蒸發超过740亿美元，是7年来最严重的亏损。这个消息也引发货币市场抛售。连平稳的日元兑美元汇率也上涨约3.7％至104.87。
美中贸易冲突造成中国需求疲软。中国是苹果继美国和欧洲之后的第三大市场。不过不止苹果受害，依赖中国市场的公司销售量都呈现下滑。钟表品牌Swatch和奢侈品牌云开集团(Kering)都是，而博柏利(Burberry)则下跌了3％。
讶伦敦OANDA市场分析师克雷格·埃拉姆（Craig Erlam）告诉德国之声:「苹果公司不再是过去那个创新者。我认为全球经济还是存在根深蒂固的问题。正如蒂姆·库克所暗示的，特别是在中国，我们看到的经济放缓的速度比我们几年前预期的要快得多。」
华为财务长孟晚舟被逮捕后，外界关注中国是否会瞄准美企高阶主管报复。不过苹果公司执行长库克表示不担心，仍会照常到中国出差。
苹果罕见下修财测
苹果周三(1月2日)下修第一季财务预测，主因是中国和新兴市场的经济疲软。这显示iPhone和其他设备因为中美贸易战影响，销售不如预期。消息一出，苹果股价盘下跌约7.6％。
苹果将营收前瞻从之前预期的910亿美元削减至840亿美元。
苹果执行长库克在给投资者的一封信中说：「虽然我们预计主要新兴市场会出现一些挑战，但我们并没有预见到经济放缓的程度，特别是在大中华地区。我们认为中国的经济环境受到与美国贸易紧张局势升级的影响。」
不过也有分析师认为，这是苹果不断追求提高产品价格所导致。
华为被网友發现用iPhone發出贺年推文，虽然很快就删文却被网友截图。去年四月，中国《环球时报》也被网友指出用iPhone發表支持中兴通讯的文章，引起一片譏讽。
中国民众抵制苹果
美国指控华为财务长孟晚舟违反伊朗制裁，并要求加拿大逮捕并引渡。苹果因此成为中国民族主义发泄情绪的对象。一些中国网友和公司也开始抵制苹果。有几家公司补贴员工购买华为手机，也有其他公司警告员工不要购买苹果产品。
不过库克接受CNBC访问时表示，他认为中国政府并未因为孟晚舟事件锁定苹果产品，主因还是中美贸易战使得中国经济放缓。
此外，苹果与高通的专利案件在中国败诉，许多型号的手机包括7,7 Plus，8和8 Plus等都被禁止销售。不过12月初法新社联系北京、上海和福州的苹果商店，他们表示仍在销售这些旧型号。这也成为抵制的理由。
库克也表示有其他因素拉低苹果的收入，包括去年推出iPhone的时机以及美元升值，让收入转换成美元后减少。Apple Watch和iPad Pro销售不佳也是原因。
尽管如此，库克表示，苹果在世界某些地区的表现还是有亮点，像是美国、加拿大、德国、意大利、西班牙、荷兰和韩国。另外在少数新兴市场，马来西亚、墨西哥、波兰和越南的收入创历史新高。
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价值一万亿的「苹果」
最初
不管是对果粉还是对苹果公司来说，1976年4月1日是一个值得纪念的日子。这一天是苹果公司官方成立的的时间，然而其注册时间是在几个月后的1977年1月3日。图片上两位长发飘飘的小伙儿是创始人之一 史蒂夫·乔布斯 (Steve Jobs) 和史蒂夫·沃兹尼亚克 (Steve Wozniak) 。不过，苹果公司最初的创始还有第三人罗纳德·韦恩（ Ronald Wayne）。三人联合开发和销售个人计算机。
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更名
42年前这家创立于私人车库的小公司注册时称为“苹果电脑公司（Apple Computer Inc. ）”。直到2007年才更名为“苹果公司（Apple Inc.）”。图片是1978年工作时的乔布斯和沃兹尼亚克。
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个人电脑革命
图片是纽约博物馆收藏的一台苹果Apple II。由沃兹尼亚克（Steve Wozniak）发明，于1976年4月推出。被认为是苹果的首款突破性产品，助长了个人电脑革命。
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1984
1984年1月22日，苹果公司通过被誉为美国广告平台的“超级碗”大赛推出了Macintosh计算机。
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首次辞职
1985年，在与时任 CEO约翰·斯库利 (John Sculley) 的权力斗争之后，乔布斯从苹果辞职并成立了NeXT，不久后收购Pixar动画电影公司。图片是1984年年轻帅气的乔布斯和·斯库利推出Apple Lisa 2。
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智能手机
2007年1月9日Macworld会议上，乔布斯向世界介绍了一款“具有革命意义的手机”也就是第一代iPhone。在乔布斯的带领下，苹果公司此前还推出了数字音频播放器iPod，以及后来的智能平板电脑iPad系列。
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乔布斯的家啥样？
图片是乔布斯年轻时期位于美国洛斯阿尔托斯（Los Altos ）的故居，是乔布斯和沃兹·沃兹尼亚克这两个当时才20多岁的年轻人在乔布斯家的车库里捣鼓出来第一台计算机的地方。
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不可取代的传奇
2011年10月5日，病魔缠身多年的56岁的乔布斯去世，这个消息来得并不算突然。他已经与一种罕见的胰腺癌抗争了多年，2004年接受手术，2009年作了肝移植。美国总统奥巴马也表示了吊唁，他说，乔布斯是美国最伟大的发明家之一，“他有足够的勇气逆潮流而行，他有足够清醒的头脑，相信自己能够改变世界，他也有足够的天才来实现这一梦想”。
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继续辉煌
乔布斯去世后，蒂姆·库克（Tim Cook）接任，推出Apple Watch、iPad Pro 等产仅。库克接受访问时说:「股票价格是一个结果，本身不是成就......对我来说，关键在于产品和人。」
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苹果市值破万亿
2018年8月2日，苹果股价衝破207.04美元，成为美国第一家市值突破一万亿美元的上市公司。日前苹果才公布新一季财报，获利达115亿美元，比起去年同期增加32%，营收也增加17%，达到533亿美元，也是历年同期新高。
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Apple Music
Apple Music免费试用和付费用户加起来达到5千万人，在美国超越Spotify，成为美国最大音乐串流服务公司。在加拿大和日本的用户也相当多。
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Apple Pay
苹果2014年在美国推出电子支付Apple Pay。到了2018年已经有超过20个国家开放使用。根据报导，2020年Apple Pay更可望拿下半数手机支付市场。
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购买iPhone排队潮
2017和2018，iPhone的销量一季大约4100万支。但是因为单价提高，iPhone带来的收入也增加了。价钱提高并没有影响买气，iPhone X开卖时，全球各地还是涌入许多果粉排队抢购。
夏立民/罗法/Jo Harper (美联社、法新社、路透社)