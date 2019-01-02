苹果财测红字 美国股市惨绿

(德国之声中文网) 苹果财测下修后，美股周四 (1月3日)中场大幅下挫，道琼斯工业平均指数暴跌660点，约2.8％，标准普尔500指数下跌2.5％。苹果股价暴跌10％，市值在1天内蒸發超过740亿美元，是7年来最严重的亏损。这个消息也引发货币市场抛售。连平稳的日元兑美元汇率也上涨约3.7％至104.87。

美中贸易冲突造成中国需求疲软。中国是苹果继美国和欧洲之后的第三大市场。不过不止苹果受害，依赖中国市场的公司销售量都呈现下滑。钟表品牌Swatch和奢侈品牌云开集团(Kering)都是，而博柏利(Burberry)则下跌了3％。

讶伦敦OANDA市场分析师克雷格·埃拉姆（Craig Erlam）告诉德国之声:「苹果公司不再是过去那个创新者。我认为全球经济还是存在根深蒂固的问题。正如蒂姆·库克所暗示的，特别是在中国，我们看到的经济放缓的速度比我们几年前预期的要快得多。」

苹果罕见下修财测

苹果周三(1月2日)下修第一季财务预测，主因是中国和新兴市场的经济疲软。这显示iPhone和其他设备因为中美贸易战影响，销售不如预期。消息一出，苹果股价盘下跌约7.6％。

苹果将营收前瞻从之前预期的910亿美元削减至840亿美元。

苹果执行长库克在给投资者的一封信中说：「虽然我们预计主要新兴市场会出现一些挑战，但我们并没有预见到经济放缓的程度，特别是在大中华地区。我们认为中国的经济环境受到与美国贸易紧张局势升级的影响。」

不过也有分析师认为，这是苹果不断追求提高产品价格所导致。

中国民众抵制苹果

美国指控华为财务长孟晚舟违反伊朗制裁，并要求加拿大逮捕并引渡。苹果因此成为中国民族主义发泄情绪的对象。一些中国网友和公司也开始抵制苹果。有几家公司补贴员工购买华为手机，也有其他公司警告员工不要购买苹果产品。

不过库克接受CNBC访问时表示，他认为中国政府并未因为孟晚舟事件锁定苹果产品，主因还是中美贸易战使得中国经济放缓。

此外，苹果与高通的专利案件在中国败诉，许多型号的手机包括7,7 Plus，8和8 Plus等都被禁止销售。不过12月初法新社联系北京、上海和福州的苹果商店，他们表示仍在销售这些旧型号。这也成为抵制的理由。

库克也表示有其他因素拉低苹果的收入，包括去年推出iPhone的时机以及美元升值，让收入转换成美元后减少。Apple Watch和iPad Pro销售不佳也是原因。

尽管如此，库克表示，苹果在世界某些地区的表现还是有亮点，像是美国、加拿大、德国、意大利、西班牙、荷兰和韩国。另外在少数新兴市场，马来西亚、墨西哥、波兰和越南的收入创历史新高。

价值一万亿的「苹果」 最初 不管是对果粉还是对苹果公司来说，1976年4月1日是一个值得纪念的日子。这一天是苹果公司官方成立的的时间，然而其注册时间是在几个月后的1977年1月3日。图片上两位长发飘飘的小伙儿是创始人之一 史蒂夫·乔布斯 (Steve Jobs) 和史蒂夫·沃兹尼亚克 (Steve Wozniak) 。不过，苹果公司最初的创始还有第三人罗纳德·韦恩（ Ronald Wayne）。三人联合开发和销售个人计算机。

价值一万亿的「苹果」 更名 42年前这家创立于私人车库的小公司注册时称为“苹果电脑公司（Apple Computer Inc. ）”。直到2007年才更名为“苹果公司（Apple Inc.）”。图片是1978年工作时的乔布斯和沃兹尼亚克。

价值一万亿的「苹果」 个人电脑革命 图片是纽约博物馆收藏的一台苹果Apple II。由沃兹尼亚克（Steve Wozniak）发明，于1976年4月推出。被认为是苹果的首款突破性产品，助长了个人电脑革命。

价值一万亿的「苹果」 1984 1984年1月22日，苹果公司通过被誉为美国广告平台的“超级碗”大赛推出了Macintosh计算机。

价值一万亿的「苹果」 首次辞职 1985年，在与时任 CEO约翰·斯库利 (John Sculley) 的权力斗争之后，乔布斯从苹果辞职并成立了NeXT，不久后收购Pixar动画电影公司。图片是1984年年轻帅气的乔布斯和·斯库利推出Apple Lisa 2。

价值一万亿的「苹果」 智能手机 2007年1月9日Macworld会议上，乔布斯向世界介绍了一款“具有革命意义的手机”也就是第一代iPhone。在乔布斯的带领下，苹果公司此前还推出了数字音频播放器iPod，以及后来的智能平板电脑iPad系列。

价值一万亿的「苹果」 乔布斯的家啥样？ 图片是乔布斯年轻时期位于美国洛斯阿尔托斯（Los Altos ）的故居，是乔布斯和沃兹·沃兹尼亚克这两个当时才20多岁的年轻人在乔布斯家的车库里捣鼓出来第一台计算机的地方。

价值一万亿的「苹果」 不可取代的传奇 2011年10月5日，病魔缠身多年的56岁的乔布斯去世，这个消息来得并不算突然。他已经与一种罕见的胰腺癌抗争了多年，2004年接受手术，2009年作了肝移植。美国总统奥巴马也表示了吊唁，他说，乔布斯是美国最伟大的发明家之一，“他有足够的勇气逆潮流而行，他有足够清醒的头脑，相信自己能够改变世界，他也有足够的天才来实现这一梦想”。

价值一万亿的「苹果」 继续辉煌 乔布斯去世后，蒂姆·库克（Tim Cook）接任，推出Apple Watch、iPad Pro 等产仅。库克接受访问时说:「股票价格是一个结果，本身不是成就......对我来说，关键在于产品和人。」

价值一万亿的「苹果」 苹果市值破万亿 2018年8月2日，苹果股价衝破207.04美元，成为美国第一家市值突破一万亿美元的上市公司。日前苹果才公布新一季财报，获利达115亿美元，比起去年同期增加32%，营收也增加17%，达到533亿美元，也是历年同期新高。

价值一万亿的「苹果」 Apple Music Apple Music免费试用和付费用户加起来达到5千万人，在美国超越Spotify，成为美国最大音乐串流服务公司。在加拿大和日本的用户也相当多。

价值一万亿的「苹果」 Apple Pay 苹果2014年在美国推出电子支付Apple Pay。到了2018年已经有超过20个国家开放使用。根据报导，2020年Apple Pay更可望拿下半数手机支付市场。

价值一万亿的「苹果」 购买iPhone排队潮 2017和2018，iPhone的销量一季大约4100万支。但是因为单价提高，iPhone带来的收入也增加了。价钱提高并没有影响买气，iPhone X开卖时，全球各地还是涌入许多果粉排队抢购。



夏立民/罗法/Jo Harper (美联社、法新社、路透社)