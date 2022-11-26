（德国之声中文网）苹果公司至今的成长与中国不无关系，2021年，中国超越美国，成为苹果公司产品iPhone的最大单一市场。除了是iPhone的头号顾客之外，中国也是iPhone的主要制造国，位于河南郑州的富士康是苹果手机最大的生产基地，组装全球70%的iPhone。

不过，在今年10月底，因爆发疫情及隔离条件差、员工担心染疫等原因，郑州富士康大批员工逃离厂区返乡，致使工厂陷入缺工困境，产能大减。郑州富士康继而高薪招工，河南省还传出地方政府动员号召退役军人和基层干部到郑州富士康工作的消息。

富士康暴动 苹果派人进驻

接着在11月22日，由于新员工对于薪酬和园区内的防疫措施感到不满，大批员工试图冲出园区，过程中与警察和防疫人员发生冲突。富士康母公司鸿海集团事后发表「郑州富士康群聚事件说明」，证实发生了暴力行为。富士康则向员工道歉，并表示尊重想辞职的新员工意愿，也承诺会向他们提供「补贴」，苹果则派人进驻郑州园区。

富士康冲突折射中国“清零”困境

对此，人权观察中国项目主任王亚秋曾向德国之声表示：「中国当局对信息的严格控制在工人中造成了错误的印象，即如果他们感染了新冠病毒，后果会很严重，这种想法在许多工人心中种下了恐惧的种子。」她还指出： 「由于工厂的目的是赚钱，管理层并不关心工人医疗或饮食等方面的问题。」

AirDrop限制开启10分钟

另一个近期和苹果有关的争议则是iPhone的AirDrop分享功能遭到限制。 AirDrop允许用户在没有互联网连接的形况下，将照片和其他数据隔空投送给其他iPhone。

但在11月初的一次苹果系统更新之后，中国版本iPhone的AirDrop功能被设置为默认关闭，用户无法设置对所有人长期开启。每次打开AirDrop最长时间为10分钟，随后会自动关闭。有消息指出，从明年开始，这将会随着iOS系统更新在全世界的实施。

巧合的是，苹果推出此更新的前一个月发生了北京四通桥抗议事件，当时有许多网民曾尝试在公共场所以AirDrop功能传播抗议标语。这在中国是规避政府审查制度的一个重要工具，匿名推送因难以追溯发送源而一度受到效仿。

北京惊现反习标语？

中国留学生在苹果总部绝食抗议

为了表达对苹果取消中国用户Airdrop功能及富士康工人处境的不满，两名中国留学生12月5日在加州苹果总部前发起绝食一周的抗议行动。其中一名就读南加州大学的学生王涵指出：「我们认为苹果公司正在帮助中国政府控制我们的人民」。这些学生也将写有「亲爱的苹果，我们要求社会责任」、「库克，不要再亲习近平的屁股了」文字的海报张贴在苹果总部内的标示牌上。

安全和监视行业研究机构IPVM的分析师罗烈特（Charles Rollet）向德国电视二台（ZDF）表示：「苹果在敏感时刻关闭此类功能并不奇怪。」苹果公司的大部分营收取决于在中国的销售额。当涉及到中国领导层的意思时，苹果其实没有选择的余地。罗烈特指出：「中国的工厂对苹果来说是非常重要的，但这当然是他们自己造成的处境。」

苹果生产线将出走中国

据路透社报导，富士康11月的减产幅度可能超过30%。不过，在中国近两周显露出防疫松绑的迹象之后，富士康内部消息人士透露，郑州厂将在12月底至明年1月初全面恢复生产。

但苹果公司或许也意识到分散风险的重要性，据《华尔街日报》12月3日报导，苹果正计画加速将部分生产线移出中国，并要求其供应商更积极规划把组装移往印度和越南等国，并希望能减少对鸿海等台湾组装厂的依赖。报导引述分析师与苹果供应链相关人士指出，过去一年间，中国稳定制造中心的地位不断被削弱，如今郑州厂事件爆发，使得苹果不再放心把大量业务与单一国家绑在一起。

（综合报导）

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