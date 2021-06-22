《苹果日报》熄灯 欧盟批港侵害新闻自由

(德国之声中文网) 在香港《苹果日报》23日下午宣布将在24日出版最後一版的报纸，并在凌晨终止营运与网页内容後，昨天晚上便有大批民众涌向苹果日报大楼外面，有不少民众献花给准备进入大楼的《苹果日报》员工。

《苹果日报》在昨日晚间8点多宣布，将印100万份最後一版的实体报纸，香港当地的《立场新闻》也在9点多确认《苹果日报》的网站与手机应用程式在24日午夜便会停止运作，所有内容将不能再浏览，读者在网页上也只能看到停刊消息。

大批民众聚集在苹果的大楼外，透过手机的手电筒向大楼内的员工挥手致意，高喊「撑苹果，撑到底」等多个口号。大楼内也有员工打开手机的手电筒，向聚集在外的民众挥手致意。

有民众带着小孩到现场，并向《立场新闻》透露希望让小孩见证历史，并了解是《香港国安法》让《苹果日报》无法继续营运。到了晚上接近11点时，在香港各地的许多报档都出现大批民众排队准备在午夜过後，取得最後一版的《苹果日报》。

据多家港媒率先报导，《苹果日报》以「港人雨中痛别，我哋撑苹果」作为最终版的头版标题。在苹果执行总编辑林文宗核准了各版的内容後，媒体转播拍到现场的《苹果日报》员工予以掌声，林文宗也感谢同事「撑到最後」。

《苹果日报》也对等候在外的民众宣布，将在最终版报纸印出来後，免费发放给现场支持者，支持者予以掌声并高喊口号「撑苹果撑到底」。在接近午夜12点时，上周被港警以国安法逮捕的《苹果日报》副社长陈沛敏向现场媒体表示，「多谢同事，多谢市民」，现场也以掌声回应。

与此同时，有在大楼外聚集的民众开始高喊「反送中」运动时期的口号「光复香港丶时代革命」，该口号在国安法生效後，便被认定为违法的口号。午夜12点到後，《苹果日报》与《壹周刊》的Youtube频道立即显示关闭，网页与其他社交媒体帐号也在午夜後的1个小时不再显示内容。

邻近地区的报摊也出现过百的排队人潮。报摊老板向港媒表示，比平常多订了一倍的《苹果日报》，有些报摊甚至出现过千的排队人潮。在最後一版的报纸印出来後，《苹果日报》的员工也亲自拿给聚集在大楼外的民众，现场群众高呼「多谢你呀！」

到了凌晨1点多，《苹果日报》大楼外出现十多名警察，开始对现场停靠的车辆进行抄牌，并要求现场民众离去否则将以违反限聚令为由被票控。据《立场新闻》报导，有香港《有线新闻》的记者被抄牌。

欧美各界齐声谴责

对於《苹果日报》周四被强迫停止营运，各界都齐声发出谴责。欧洲对外行动处发布声明表示，关闭《苹果日报》清楚地表明，北京实施的《国家安全法》是如何被用来扼杀新闻自由和自由表达意见。

欧盟在声明中写道：「《苹果日报》关闭严重破坏了媒体自由和多元化，而这对于任何开放和自由的社会都是必不可少的。对新闻自由的侵蚀也违背了香港作为国际商业中心的愿望。」

对于欧盟的批评，中国驻欧盟使团23日在微信公众号做出回应，表示「欧方打着新闻自由的幌子，公然干涉香港事务和中国内政，严重违反国际法和国际关系基本原则」，对此表示强烈不满和坚决反对。

中方的回应称，新闻自由不是免罪牌，「反中乱港」没有法外权。香港警方对涉嫌危害国家安全的个人和公司采取行动，是依法打击犯罪，与新闻自由毫无关系。

英国外相拉布 (Dominic Raab) 也在一份声明中表示，香港当局强行关闭《苹果日报》，是对香港言论自由的一次寒心打击。他说：「很明显，《国家安全法》规定的权力被用作限制自由和惩罚异议人士的工具，而不是维持公共秩序。中国政府在英中联合声明中承诺保护香港的新闻自由和言论自由。中国政府必须信守承诺，并坚持其自由承担的承诺。」

(综合报导)

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