《苹果日报》大楼违约案 黎智英遭判5年9个月

黎智英因违反租用契约，被法院裁定欺诈罪，判刑5年9个月监禁。法官表示，本案仅为一件简单的欺诈案，不应被扣上任何政治帽子。黎智英另一个关于违反国安法的案件将于下周再审。
（德国之声中文网）香港壹传媒集团创办人黎智英及行政总监黄伟强此前被控违反《苹果日报》大楼租用契约，遭裁定欺诈罪，法院12月10日宣判黎智英监禁5年9个月，黄伟强监禁21个月。另判黎智英罚款港币200万，若未在3个月内缴交，则必须加长刑期1年。此外，黎智英也被取消担任董事资格令，8年内不得担任公司管理层。
综合港媒报导，黎智英和黄伟强被控隐瞒科技园公司，让主要是黎智英及其家人处理私人事务的力高顾问公司使用《苹果日报》大楼，违反了租用契约。据报，黎智英被指控在1998至2020年间，将壹传媒办公空间转租给旗下子公司力高顾问，以从事秘书相关业务，未正式向签订租约的香港科技园公司（HKSTP）申请牌照。
调查文件显示，苹果印刷有限公司在1999年与科技园公司签订租契，列明土地用途只限于出版、印刷报纸杂志。但力高公司早在1998年就在苹果大楼营运，并将该地点做为注册地址。
今年十月底，黎智英因此案被香港国安法官裁定2项欺诈罪成立，壹传媒集团行政总监黄伟强也因涉入其中，遭裁定1项欺诈罪成立。
此案今天在区域法院判刑，「香港01」报导，法官陈广池（Stanley Chan）宣布判决时指出，黎智英利用媒体机构保护伞行事，使科技园不敢贸然行事作突击巡查。法官还提到，另一名被告黄伟强虽未获得个人利益，只是按照上层指示行事，但其行为可说是「助纣为虐」。
「香港电台」也引述陈广池的话写道，不难看到黎智英以他的生意头脑及精明手法，驾驭着一个规模不小的工商业集团，但这并不表示当有事发生后，被告可以抽身而退，以事务繁忙的说词一概撇清自己的责任。
在考虑了一系列因素后，陈广池认为黎智英2项罪名以6年为量刑起点，基于当事人承认了检方的大部分案情，酌情减刑3个月，至5年9个月。法官在判刑后强调：「法律面前，人人平等」，身为传媒大亨并不代表不会犯法，此次裁定亦非攻击新闻自由。法官还称，本案仅为一件简单的欺诈案，不应被扣上任何政治帽子。
前壹传媒首席运营长周达权原为共同被告，近期与控方达成协议，以证人身份协助起诉黎智英及黄伟强，换取其刑事责任的豁免权。法院将他的案件押后至明年3月，待黎智英国安法案件审结后再提讯，周达权到时亦会在黎智英国安法案件中担任证人。
今年75岁、批判中国政府不遗余力的黎智英自2020年12月以来一直身陷囹圄，并因未经授权的集会游行，于2021年12月被判共20个月监禁。他曾是《苹果日报》母公司壹传媒的负责人，该公司在2021年6月被警方搜查后关闭。
黎智英另一项受到瞩目、被控违反国安法之下的「串谋勾结外国或境外势力」的案件审判，由于必须等候中国全国人大常委会就「是否允许外国律师参与国家安全案件」的释法结果，因此延至12月13日再审。
人权观察组织（Human Rights Watch）亚洲区主任王松莲（Maya Wang）认为：「北京对黎智英精心策划的刑事案件，是对香港民主和媒体自由的主要倡导者的复仇。」
无国界记者组织（RSF）东亚区负责人阿尔维尼（Cedric Alviani）则称：「非法示威、欺诈、国家安全罪，对黎智英的指控五花八门，判决也重得令人吃惊，这表明中国政权多么急于压制这位代表香港新闻自由的人物。」
自2020年《国安法》出台以来，该法一直被香港的亲北京官员用来压制不同意见。根据无国界记者组织的统计数据，香港的新闻自由在过去20年里不断恶化，其新闻自由的全球排名从2002年的第18位下降到2022年的第148位。
（综合报导）
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