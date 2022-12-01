《苹果日报》大楼违约案 黎智英遭判5年9个月

（德国之声中文网）香港壹传媒集团创办人黎智英及行政总监黄伟强此前被控违反《苹果日报》大楼租用契约，遭裁定欺诈罪，法院12月10日宣判黎智英监禁5年9个月，黄伟强监禁21个月。另判黎智英罚款港币200万，若未在3个月内缴交，则必须加长刑期1年。此外，黎智英也被取消担任董事资格令，8年内不得担任公司管理层。

综合港媒报导，黎智英和黄伟强被控隐瞒科技园公司，让主要是黎智英及其家人处理私人事务的力高顾问公司使用《苹果日报》大楼，违反了租用契约。据报，黎智英被指控在1998至2020年间，将壹传媒办公空间转租给旗下子公司力高顾问，以从事秘书相关业务，未正式向签订租约的香港科技园公司（HKSTP）申请牌照。

土地用途仅限出版印刷

调查文件显示，苹果印刷有限公司在1999年与科技园公司签订租契，列明土地用途只限于出版、印刷报纸杂志。但力高公司早在1998年就在苹果大楼营运，并将该地点做为注册地址。

今年十月底，黎智英因此案被香港国安法官裁定2项欺诈罪成立，壹传媒集团行政总监黄伟强也因涉入其中，遭裁定1项欺诈罪成立。

此案今天在区域法院判刑，「香港01」报导，法官陈广池（Stanley Chan）宣布判决时指出，黎智英利用媒体机构保护伞行事，使科技园不敢贸然行事作突击巡查。法官还提到，另一名被告黄伟强虽未获得个人利益，只是按照上层指示行事，但其行为可说是「助纣为虐」。

「香港电台」也引述陈广池的话写道，不难看到黎智英以他的生意头脑及精明手法，驾驭着一个规模不小的工商业集团，但这并不表示当有事发生后，被告可以抽身而退，以事务繁忙的说词一概撇清自己的责任。

法官：不应将本案扣上政治帽子

在考虑了一系列因素后，陈广池认为黎智英2项罪名以6年为量刑起点，基于当事人承认了检方的大部分案情，酌情减刑3个月，至5年9个月。法官在判刑后强调：「法律面前，人人平等」，身为传媒大亨并不代表不会犯法，此次裁定亦非攻击新闻自由。法官还称，本案仅为一件简单的欺诈案，不应被扣上任何政治帽子。

前壹传媒首席运营长周达权原为共同被告，近期与控方达成协议，以证人身份协助起诉黎智英及黄伟强，换取其刑事责任的豁免权。法院将他的案件押后至明年3月，待黎智英国安法案件审结后再提讯，周达权到时亦会在黎智英国安法案件中担任证人。

今年75岁、批判中国政府不遗余力的黎智英自2020年12月以来一直身陷囹圄，并因未经授权的集会游行，于2021年12月被判共20个月监禁。他曾是《苹果日报》母公司壹传媒的负责人，该公司在2021年6月被警方搜查后关闭。

国安法案件延期

黎智英另一项受到瞩目、被控违反国安法之下的「串谋勾结外国或境外势力」的案件审判，由于必须等候中国全国人大常委会就「是否允许外国律师参与国家安全案件」的释法结果，因此延至12月13日再审。

人权观察组织（Human Rights Watch）亚洲区主任王松莲（Maya Wang）认为：「北京对黎智英精心策划的刑事案件，是对香港民主和媒体自由的主要倡导者的复仇。」

无国界记者组织（RSF）东亚区负责人阿尔维尼（Cedric Alviani）则称：「非法示威、欺诈、国家安全罪，对黎智英的指控五花八门，判决也重得令人吃惊，这表明中国政权多么急于压制这位代表香港新闻自由的人物。」

自2020年《国安法》出台以来，该法一直被香港的亲北京官员用来压制不同意见。根据无国界记者组织的统计数据，香港的新闻自由在过去20年里不断恶化，其新闻自由的全球排名从2002年的第18位下降到2022年的第148位。

香港告别《苹果日报》 创办人黎智英 《苹果日报》1995年由富商黎智英创办。少年时从广东偷渡至香港的黎智英曾公开支持89民运，并因此受到大陆官方的制裁。他于1990年创办壹传媒有限公司后，旗下出版《壹周刊》等报刊杂志，之后扩展到电视、网络等媒体，并于2003年创设台湾《苹果日报》。黎智英曾在电视广告中咬着苹果说「每日一苹果，没人骗到我！」

香港告别《苹果日报》 颠覆香港报界 为吸引读者，《苹果日报》采用彩色印刷、新潮排版及口语化大标题，内容上也包罗万有。该报创刊短短几个月内，便彻底颠覆了香港报业的游戏规则。不过该报为了销量不惜哗众取宠，因狗仔队文化丶卖弄色情暴力等，被指过分煽情和娱乐化，并不时陷入道德指责以及司法纠纷。但其调查性报导也得到读者的认可。香港中文大学2019年的传媒公信力调查显示，《苹果日报》在香港收费报纸中排名第三。

香港告别《苹果日报》 拒绝被“染红” 该报立场鲜明，有多个时事评论专栏批评中共高层和港府，并经常报导内地维权人士如刘晓波等状况，同时高调支持香港民主运动，多次在社会运动中表态，甚至呼吁读者上街。1997年香港主权移交後，《南华早报》丶《明报》等多家本地报章相继被中资入主丶收购，《苹果日报》被视为香港唯一未被「染红」的主流媒体。

香港告别《苹果日报》 国安法紧箍咒 从2014年的雨伞运动到2019年的返修例运动中，《苹果日报》可谓立场鲜明。2020年8月10日，该报创办人黎智英涉《香港国安法》 被捕，《苹果日报》总部被警方搜查。次日该报头条标题为"苹果一定撑落去"，印量由两星期前的7万多份涨到55万份，市民们排长队购买。

香港告别《苹果日报》 台湾停刊 2021年5月15日，发行18年的《台湾苹果日报》宣布停刊。公告称，“《台湾苹果日报》在新闻战场并没有输”，而是“输在香港局势恶化，造成我们无法再长期支撑亏损”，因此 “忍痛割捨纸本”，集中资源发展《苹果新闻网》。同一天，其母公司香港壹传媒创办人黎智英的财产被冻结，香港保安局的依据是“香港国安法”。

香港告别《苹果日报》 逮捕高层 冻结资产 2021年6月17日，警方以涉嫌违反国安法为由第二次搜查《苹果日报》，拘捕5名报社高管。该报被指刊文呼吁外国制裁香港及中国，涉嫌“串谋勾结外国势力危害国家安全”。 当局还冻结《苹果日报》三家关联公司资产共1800万港元，造成报社无法继续运营。

香港告别《苹果日报》 民众排队购买最后一份报 6月23日，壹传媒宣布，《苹果日报》24日出版最后一期印刷版后，即日停刊，网络版也同时终止运作。最终版的头版标题是“港人雨中痛别，我哋撑苹果”，印刷了创纪录的100万份。香港街头再次出现市民排长队买《苹果》的景象。



（综合报导）

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