 《苹果日报》及其发行人黎智英获″新闻自由金笔奖″ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.12.2021

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新闻广角

《苹果日报》及其发行人黎智英获"新闻自由金笔奖"

世界新闻出版协会宣布，本年度"新闻自由金笔奖"授予香港著名传媒界人士黎智英及其已被迫关闭的《苹果日报》工作人员。黎智英本人目前正在狱中关押。

Hongkong Festnahme Medienunternehmer Jimmy Lai

黎智英去年8月被逮捕，后被多次判刑

（德国之声中文网）《苹果日报》原本是香港最受欢迎的民主派报刊，今年六月当局依据国安法冻结了报社资产后被迫关闭。
一向以敢言著称的黎智英和多名高层管理人员及编辑，被控"勾结外国敌对势力"而遭逮捕。

世界编辑论坛主席费尔南德兹（ Warren Fernandez）表示，本年度新闻自由金笔奖凸显了"香港新闻从业人员所面临的恐惧和挑战，香港作为地区性的传媒中心，正在受到越来越多的限制。"

在周三举行的视频颁奖仪式上，费尔南德兹表示："一名发行人遭关押、总编辑和多名高层管理人员被逮捕、报社遭到关闭，2021年度金笔奖就是要表达对受害者的敬仰，以及对上述一系列事件的反思。"

《苹果日报》以敢于对中国政府提出尖锐批评而闻名，北京当局也从不讳言他们想关闭《苹果日报》的决心。

黎智英之子黎崇恩代替父亲接受了奖项，他表示，鉴于《苹果日报》被关闭，以及香港新闻自由遭持续打压，"在黑暗角落里发出光明的人已经变得越来越少。"他呼吁国际社会持续关注香港民众，并为香港人发声。世界新闻出版协会在其颁奖声明中写道，黎智英是"对北京管控香港直言不讳的批评者，也是对民主运动最坚定的支持者。"

Hongkong Festnahme Medienunternehmer Jimmy Lai

去年八月，香港警方搜查《苹果日报》总部。


从1961年开始，自由金笔奖每年一度授予那些捍卫和推进新闻自由的杰出人士。

长期以来，香港一直是地区性的传媒中心，但过去几年以来，随着北京加强对香港的控制，当地新闻自由的国际排行也在急剧下跌。

两年前，香港爆发大规模抗议浪潮之后，北京颁布了香港国安法，此后当局对香港媒体的打压程度明显增加。不过，迄今为止，仍有大量国际媒体驻扎香港，《金融时报》、法新社、CNN、《华尔街日报》和彭博社都在香港设有地区性总部。

不过，随着国安法的实施以及对异议人士的打压，当地媒体环境正在不断恶化。上个月，《经济学人》一名外籍记者的签证申请被拒绝，这也是2018年以来，第四位被无故拒发签证的外籍记者。

《纽约时报》去年已将其亚洲总部从香港搬至韩国，该报表示，香港国安法和当局多次拖延签证，是他们做出搬迁决定的主要原因。

  • Tyccon Jimmy Lai

    香港告别《苹果日报》

    创办人黎智英

    《苹果日报》1995年由富商黎智英创办。少年时从广东偷渡至香港的黎智英曾公开支持89民运，并因此受到大陆官方的制裁。他于1990年创办壹传媒有限公司后，旗下出版《壹周刊》等报刊杂志，之后扩展到电视、网络等媒体，并于2003年创设台湾《苹果日报》。黎智英曾在电视广告中咬着苹果说「每日一苹果，没人骗到我！」

  • Hongkonger «Apple Daily» stellt Betrieb ein

    香港告别《苹果日报》

    颠覆香港报界

    为吸引读者，《苹果日报》采用彩色印刷、新潮排版及口语化大标题，内容上也包罗万有。该报创刊短短几个月内，便彻底颠覆了香港报业的游戏规则。不过该报为了销量不惜哗众取宠，因狗仔队文化丶卖弄色情暴力等，被指过分煽情和娱乐化，并不时陷入道德指责以及司法纠纷。但其调查性报导也得到读者的认可。香港中文大学2019年的传媒公信力调查显示，《苹果日报》在香港收费报纸中排名第三。

  • Hongkong China Zeitungskiosk Zeitungen

    香港告别《苹果日报》

    拒绝被“染红”

    该报立场鲜明，有多个时事评论专栏批评中共高层和港府，并经常报导内地维权人士如刘晓波等状况，同时高调支持香港民主运动，多次在社会运动中表态，甚至呼吁读者上街。1997年香港主权移交後，《南华早报》丶《明报》等多家本地报章相继被中资入主丶收购，《苹果日报》被视为香港唯一未被「染红」的主流媒体。

  • Hongkong Festnahme Medienunternehmer Jimmy Lai

    香港告别《苹果日报》

    国安法紧箍咒

    从2014年的雨伞运动到2019年的返修例运动中，《苹果日报》可谓立场鲜明。2020年8月10日，该报创办人黎智英涉《香港国安法》 被捕，《苹果日报》总部被警方搜查。次日该报头条标题为"苹果一定撑落去"，印量由两星期前的7万多份涨到55万份，市民们排长队购买。

  • Apple Daily Zeitung Next Media Taiwan

    香港告别《苹果日报》

    台湾停刊

    2021年5月15日，发行18年的《台湾苹果日报》宣布停刊。公告称，“《台湾苹果日报》在新闻战场并没有输”，而是“输在香港局势恶化，造成我们无法再长期支撑亏损”，因此 “忍痛割捨纸本”，集中资源发展《苹果新闻网》。同一天，其母公司香港壹传媒创办人黎智英的财产被冻结，香港保安局的依据是“香港国安法”。

  • Weltspiegel 18.06.2021 Hongkong Durchsuchung Apple Daily

    香港告别《苹果日报》

    逮捕高层 冻结资产

    2021年6月17日，警方以涉嫌违反国安法为由第二次搜查《苹果日报》，拘捕5名报社高管。该报被指刊文呼吁外国制裁香港及中国，涉嫌“串谋勾结外国势力危害国家安全”。 当局还冻结《苹果日报》三家关联公司资产共1800万港元，造成报社无法继续运营。

  • Hongkong Zeitung Apple Daily letzte Ausgabe

    香港告别《苹果日报》

    民众排队购买最后一份报

    6月23日，壹传媒宣布，《苹果日报》24日出版最后一期印刷版后，即日停刊，网络版也同时终止运作。最终版的头版标题是“港人雨中痛别，我哋撑苹果”，印刷了创纪录的100万份。香港街头再次出现市民排长队买《苹果》的景象。


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