《苹果日报》即日停刊 主笔李平被捕

（德国之声中文网）香港壹传媒周三（6月23日）宣布，《苹果日报》午夜后即时停止运作， 24日出版的将是最后一份实体报纸，网站将于周三午夜后停止更新。

此前壹传媒曾表示，《苹果日报》印刷版不迟于6月26日（周六）最后一期结束，电子版也不迟于6月26日晚上11时59分停用。之后管理层“基于员工安全及人力考量，决定今日午夜后停止营运”。

《苹果日报》网站曾报道，壹传媒董事会周一开会，以大比数通过致函保安局，请求解冻部分资产，以免因欠薪而违法。董事会也决定在本周五再度开会，决定旗下的《苹果日报》是否停止运作。

《苹果日报》员工工会在脸书上发布称，报社管理层已向员工发信息，指本星期五为“死线”。如果保安局未能解冻公司资金，本周五完成报纸出版后，周六将是“最后见报日”，而网上新闻也会在周五午夜终止。《苹果日报》财经新闻、英文版和周刊均宣布已停止出版。

观看视频 02:00 香港《苹果日报》：一定撑落去

主笔李平被捕

香港保安局上周四引用《香港国安法》，冻结与《苹果日报》有关的三家公司的资产，涉及1800万港元。同一天，警方再度搜查《苹果日报》报社，并逮捕壹传媒5名高层，受到指控涉嫌违反国安法「串谋勾结外国或境外势力危害国家安全罪」。

周三，港警国安处再以同样罪名在将军澳逮捕一名55岁男子。据香港媒体报道，被捕人杨清奇，为笔名“李平”的《苹果日报》主笔。

据法新社统计，过去5年中，以“李平”署名发表的评论文章有近800篇。最近一篇发表于本周二，论及中国大陆的学术自由。在上周报社第二度被搜查后，李平的社评称“当局借打压《苹果》划出重重新闻红线、国安红线，香港新闻自由岌岌可危。”

首宗国安法案件开庭

周三，唐英杰涉嫌煽动他人分裂国家等罪案件在香港高等法院正式开审。唐英杰是《国安法》生效后第一个依据该法被控罪的香港人。

在香港一家餐厅任侍应生的唐英杰涉嫌在去年香港回归日，骑着插有港独标语旗帜的摩托车冲击警方防线。他被控煽动他人分裂国家罪、恐怖活动罪及危险驾驶引致他人身体受严重伤害罪的交替控罪。

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23岁的唐英杰周三在法庭上否认所有控罪。这是香港法院根据《香港国安法》进行的首次审判，审讯预计为期15日。

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