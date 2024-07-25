《苹果日报》创办人黎智英11月将首次出庭应辩

周四香港法庭宣布，针对黎智英的“串谋勾结外国势力”等三项国安罪名全部表面证据成立。一名法官表示，黎智英本人则将在十一月就各项控罪做出法庭陈述。

（德国之声中文网）周四，香港法官杜丽冰（Esther Toh）表示，黎智英将在今年十一月首次对他的各项控罪做出法庭陈述，法庭问讯过程可能会持续数周。现年76岁的香港企业家大亨及民运活跃人士黎智英被控“煽动”及“串谋勾结外国势力”等多项罪名。

黎智英目前处于被关押状态。今年一月，相关的法庭审理程序开始后，黎智英对所有指控均不认罪。黎智英的律师黎智英的律师彭耀鸿(Robert Pang)表示，他的当事人已经决定将出庭答辩。

现年76岁的黎智英目前仍处于监禁状态。（资料图） 图像来源: Louise Delmotte/AP/picture alliance

香港民主运动期间，黎智英是知名度最高的活动人士之一。在当局的严厉打击之下，香港民运现在已陷入事实上的停滞状态。一旦控罪成立，拥有英国国籍的黎智英将面临终身监禁。作为《苹果日报》的创办者，黎智英过去一段时间里已经多次被判处监禁，最近一次判决是在2022年12月。

针对黎智英的司法审理，普遍被视为反映香港民主生态的重要指标。接下来的法庭审理中，各项控罪都围绕黎智英旗下《苹果日报》所发表的内容。控罪依据则是香港民运被镇压之后，北京2020年在香港颁布的所谓港版国安法，该项法律在西方世界受到严厉批评。

（法新社）

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