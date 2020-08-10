《苹果日报》出事後 股价为何狂飙三倍？

（德国之声中文网）警方周一（10日）早上以涉嫌违反《港区国安法》为由拘捕壹传媒创办人黎智英及多名管理层，近200名警员进入《苹果日报》总部搜查。但壹传媒股价却不跌反涨，最高涨幅竟曾达344.44%。

壹传媒早上一度急跌16%，低见0.075港元，创上市新低，市值也缩水到约2亿港元。但午後急剧反弹，高见0.4港元，收市报0.255港元，全日升183%，是整天升幅最高的港股，成交额达3.94亿元，相等於集团之前公司市值。

购百万股「共存亡」

大量买盘涉及「非理性投资」。财经专栏「无神论者的巴别塔」在脸书发文指，自己曾与《苹果》结怨，但「看到肥佬黎（黎智英）被捕，始终都是有种兔死狐悲的感觉」，便以0.077元买入30万股，涉资2.31万元，以示支持，更称「输光就由得他」。

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在壹传媒旗下两份媒体写专栏6年的财经作家「浑水」，也响应行动，他中午收市期间在脸书发文并贴出截图，表示以0.078元股价买入122万股，总代价9.5万港元。他其後在高位沽出部分股票，获利7.5万港元，并指会将收益拨入「自由人基金」给予母校中文大学的学生。

他坦言买入时感到害怕，担心壹传媒被长期停牌，但「我能够想到可以再支持壹传媒的方法就是买它的股票，这个行为是不理性，纯粹是共存亡」，又指出壹传媒员工有股份，若股价升也是对员工的支持。

香港资讯科技商会荣誉会长方保侨也在脸书分享截图，表示自己买入价分别为0.176港元及0.187港元，共购入10万股，涉资1.81万元。他账面赚近1.4万元，但表示不打算沽出，「当作预先付了10年订阅费」，强调「新闻自由是无价的」。

到了下午，有《苹果日报》记者在网上呼吁，国安法下当局可强制公司停运和充公财产，与其大手买入壹传媒股份，不如分散投资，支持香港其他有心有力的媒体，「一鸡死一鸡鸣」，这将对整体新闻界更有利。

事实上上，多家本地媒体股同日都罕有地跟随炒起，《明报》母公司世界华文媒体最高升逾4成，高见0.4元，成交额近70万，成交股数逾200万；有线新闻所属的有线宽频最多升近5成，高见0.098元；网媒100毛所属的毛记葵涌最多升近1.5倍，高见1.5元。

「一叠白纸」也会买

除了股价支持外，港人也瞬间把当天《苹果日报》纸本买断市，网上图片可见便利店和报摊被抢购一空。壹传媒前员工丶「Terry的媒体懒人堂」版主发起「一人一苹果Challenge」，每人买一份《苹果》纸本，拍照上载到社交平台并标注「#WeNeedAppleDaily」，获不少人响应。

有网民表示，就算该报因警方搜查而「开天窗」丶无法正常印刷，但「明天印白纸都买」，并指「政权越打压，我们越支持」，甚至呼吁《苹果》加印至一百万份，让港人可以「爆买」。

国安法生效后的香港 壹传媒创办人黎智英被捕 8月10日，香港警方进入黎智英寓所，以涉嫌违反国安法「勾结外国势力」为由将其拘捕，也到西贡拘捕其次子黎耀恩，部份壹传媒高层也被捕。随后约上午10时，数以百计警员根据法庭手令，进入苹果日报总部搜查，曾翻阅记者桌上的文件，又阻止部分中外媒体在大楼外采访。

国安法生效后的香港 美国制裁11名中港官员 8月7日，美国财政部宣布制裁11名中港官员，包括香港特首林郑月娥、中联办主人骆惠宁、港澳办主任夏宝龙、港澳办副主任张晓明等。遭制裁人士和其亲属未来将被禁止移民或入境美国。林郑幼子林约希正攻读哈佛大学数学博士，有报导指他已离开美国。

国安法生效后的香港 港府通緝6名海外人士 7月31日，香港警方通緝6名流亡海外人士，羅冠聰、陳家駒、鄭文傑、黃台仰「涉嫌煽動分裂國家」，劉康、朱牧民「涉嫌勾結外國或境外勢力危害國安」。其中，朱牧民具有美国身份，成为第一名因国安法被通缉的外籍人士。

国安法生效后的香港 12名民主派人士被DQ 7月30日，黄之锋、杨岳桥等12名民主派立法会选举参选人被取消资格(DQ)。港府认为他们不会真心拥护《基本法》，因此决定提名无效。隔天，港府以疫情为由，宣布引用《紧急法》押后立法会选举一年至2021年9月5日举行。

国安法生效后的香港 五眼联盟全部暂停对港引渡协议 继英国、澳洲、加拿大与美国之后，新西兰于7月28日宣布暂停与香港之间的引渡协议，相当于「五眼联盟」全数成员都暂停与香港签订的引渡协议。中国对这些国家「单方面宣布暂停」的做法表示坚决反对，同时宣布暂停香港与上述国家的引渡协定。

国安法生效后的香港 酒店改装国安公署 中央驻港「第四机构」国安公署改装铜锣湾维景酒店作临时基地，7月8日凌晨在外墙挂起国徽，早上举行升旗及揭幕仪式。新华社发布照片，为牌匾揭幕的包括中联办主任丶国家安全事务顾问骆惠宁丶驻港国安公署署长郑雁雄丶全国政协副主席董建华和梁振英丶行政长官林郑月娥。

国安法生效后的香港 与记者的「安全距离」 驻港国安公署开幕当天，大批传媒到场追访，却被挡在水马外面，周围警员重兵驻守。当局在酒店外围设采访区，但距离酒店正门约100米之遥，记者只能够隔着重重水马窥探里面情况，难以拍摄开幕过程，也听不到嘉宾致辞内容。 为了这样的安排，警方封锁酒店附近一带街道，大量巴士被逼改道，附近居民还因此需要区议员协助找路。

国安法生效后的香港 前众志成员周庭认罪 黄之锋丶林朗彦和成员周庭，6月30日因应《港区国安法》通过，宣布退出香港众志，之后香港众志宣布解散。黄、林、周三人涉於去年6月21日号召群众包围警察总部，分别被控煽惑他人丶组织或参与未经批准的集结等罪名。7月6日，周庭在东区裁判法院当庭承认两项控罪，黄之锋和林朗彦则否认所有控罪。

国安法生效后的香港 罗冠聪证实离岗 罗冠聪7月5日在英媒《每日邮报》撰文，证实自己在《港区国安法》生效以前就已经离开香港。他在文章中说，自己不想离开香港，但港区国安法生效之后，认为自己将会成为北京领导人的目标。之后罗冠聪公开自己人在英国。

国安法生效后的香港 反讽与暗语 《港区国安法》能够禁止直白的抗争语言，但是却无法限制人们的创意。这一句话「起来! 不愿做奴隶的人们!」是中国国歌的第一句歌词，被人写在香港街头却也另有深意。

国安法生效后的香港 空白连侬墙 延续白纸抗议的思路，一些支持香港抗争者的「黄店」在撕除可能有港独意味的标语和装饰品之后，用空白的便利贴组成新的连侬墙，让观者自行解读意思。

国安法生效后的香港 白纸抗议 7月2日晚间，港府明确宣布「光复香港时代革命」为「港独口号」、有违反《港区国安法》之虞。香港人为了避免触法，开始用更灵活的方式表达不满: 举起一张白纸，让观看者自行解读意思。

国安法生效后的香港 举杯同庆 《港区国安法》生效的第一个早晨，也是香港回归23周年纪念日当天。庆祝典礼第一次排除泛民议员，香港特首林郑月娥、中联办主任骆惠宁皆表态支持中央。港澳办副主任张晓明则在北京说，国安法是给香港的「生日礼物」。

国安法生效后的香港 第一批触法者 《港区国安法》实施后首个七一，香港示威民众按往例在当天上街抗议，只是人数不如往年。港警宣布当日逮捕370人，其中有10人涉嫌违反《港区国安法》被捕。

国安法生效后的香港 港警旗帜新颜色 过去香港警察的警告旗帜只有黄、蓝、红、橙、黑等颜色，在7月1日，港警首度举起新颜色「紫旗」，警告示威民众的行为涉嫌违反《港区国安法》。



记协：如第三世界打压传媒

港警大规模搜查壹传媒大楼，一度在未有出示搜查令下，翻閲编采部记者桌上的文件和新闻材料，又禁止路透社丶美联社丶香港电台丶立场新闻等多家中外媒体进入大楼正门的采访区，并以「只拣选过往警方行动中没对警方带来阻碍和威胁的传媒」作解释，引起新闻界哗然。

香港记者协会主席杨健兴表示，任何重视新闻自由的地方丶尊重第四权的政府，都不会随意进入传媒机构，任意检视物件，批评这对记者造成巨大心理威胁，是白色恐怖，又指警方做法令他感到相当震惊丶恐怖及可悲，形容在第三世界没有新闻自由的地方才会出现。

壹传媒工会发声明强烈谴责警方行为，指警方搜查令列明不包括任何编采新闻材料，但警方擅自触碰丶查阅新闻材料，破坏传媒对资料来源保密原则，严重侵犯新闻自由。声明又指，执法人员搜报馆属香港历史上极为罕有和严重的事件，带来灾难性影响，质疑真正目的是要滋扰及威吓传媒。

被拒进入采访区的香港电台，其制作人员工会也发表声明，批评警方假借国安法之名，窒碍新闻自由之实，对此深感愤怒，要求交警方交代是否已备有「黑名单」，阻碍个别传媒执行职务。声明又指，警方无出示向法庭申请索取新闻材料的「交出令」（production order）内容，令人质疑行动是否非法。

事件引起了国际关注，国际特赦组织亚太区域主任贝奎林（Nicholas Bequelin）促请港府撤销对《苹果日报》相关人士的国安法指控，及停止骚扰和恐吓香港记者，他又指当局未就黎智英涉嫌「勾结外国势力」作出详细解释，突显国安法之模糊，可用来起诉异见人士。

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