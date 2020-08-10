《苹果日报》出事後 股价为何狂飙三倍？

香港传媒大亨黎智英被捕丶壹传媒总部遭逾百警力封锁搜索，事件震惊香港。壹传媒股价大起大落，一度升了超过三倍，当中涉及「非理性投资」，市场「用钱投票」。
（德国之声中文网）警方周一（10日）早上以涉嫌违反《港区国安法》为由拘捕壹传媒创办人黎智英及多名管理层，近200名警员进入《苹果日报》总部搜查。但壹传媒股价却不跌反涨，最高涨幅竟曾达344.44%。
壹传媒早上一度急跌16%，低见0.075港元，创上市新低，市值也缩水到约2亿港元。但午後急剧反弹，高见0.4港元，收市报0.255港元，全日升183%，是整天升幅最高的港股，成交额达3.94亿元，相等於集团之前公司市值。
大量买盘涉及「非理性投资」。财经专栏「无神论者的巴别塔」在脸书发文指，自己曾与《苹果》结怨，但「看到肥佬黎（黎智英）被捕，始终都是有种兔死狐悲的感觉」，便以0.077元买入30万股，涉资2.31万元，以示支持，更称「输光就由得他」。
在壹传媒旗下两份媒体写专栏6年的财经作家「浑水」，也响应行动，他中午收市期间在脸书发文并贴出截图，表示以0.078元股价买入122万股，总代价9.5万港元。他其後在高位沽出部分股票，获利7.5万港元，并指会将收益拨入「自由人基金」给予母校中文大学的学生。
他坦言买入时感到害怕，担心壹传媒被长期停牌，但「我能够想到可以再支持壹传媒的方法就是买它的股票，这个行为是不理性，纯粹是共存亡」，又指出壹传媒员工有股份，若股价升也是对员工的支持。
香港资讯科技商会荣誉会长方保侨也在脸书分享截图，表示自己买入价分别为0.176港元及0.187港元，共购入10万股，涉资1.81万元。他账面赚近1.4万元，但表示不打算沽出，「当作预先付了10年订阅费」，强调「新闻自由是无价的」。
到了下午，有《苹果日报》记者在网上呼吁，国安法下当局可强制公司停运和充公财产，与其大手买入壹传媒股份，不如分散投资，支持香港其他有心有力的媒体，「一鸡死一鸡鸣」，这将对整体新闻界更有利。
事实上上，多家本地媒体股同日都罕有地跟随炒起，《明报》母公司世界华文媒体最高升逾4成，高见0.4元，成交额近70万，成交股数逾200万；有线新闻所属的有线宽频最多升近5成，高见0.098元；网媒100毛所属的毛记葵涌最多升近1.5倍，高见1.5元。
除了股价支持外，港人也瞬间把当天《苹果日报》纸本买断市，网上图片可见便利店和报摊被抢购一空。壹传媒前员工丶「Terry的媒体懒人堂」版主发起「一人一苹果Challenge」，每人买一份《苹果》纸本，拍照上载到社交平台并标注「#WeNeedAppleDaily」，获不少人响应。
有网民表示，就算该报因警方搜查而「开天窗」丶无法正常印刷，但「明天印白纸都买」，并指「政权越打压，我们越支持」，甚至呼吁《苹果》加印至一百万份，让港人可以「爆买」。
港警大规模搜查壹传媒大楼，一度在未有出示搜查令下，翻閲编采部记者桌上的文件和新闻材料，又禁止路透社丶美联社丶香港电台丶立场新闻等多家中外媒体进入大楼正门的采访区，并以「只拣选过往警方行动中没对警方带来阻碍和威胁的传媒」作解释，引起新闻界哗然。
香港记者协会主席杨健兴表示，任何重视新闻自由的地方丶尊重第四权的政府，都不会随意进入传媒机构，任意检视物件，批评这对记者造成巨大心理威胁，是白色恐怖，又指警方做法令他感到相当震惊丶恐怖及可悲，形容在第三世界没有新闻自由的地方才会出现。
壹传媒工会发声明强烈谴责警方行为，指警方搜查令列明不包括任何编采新闻材料，但警方擅自触碰丶查阅新闻材料，破坏传媒对资料来源保密原则，严重侵犯新闻自由。声明又指，执法人员搜报馆属香港历史上极为罕有和严重的事件，带来灾难性影响，质疑真正目的是要滋扰及威吓传媒。
被拒进入采访区的香港电台，其制作人员工会也发表声明，批评警方假借国安法之名，窒碍新闻自由之实，对此深感愤怒，要求交警方交代是否已备有「黑名单」，阻碍个别传媒执行职务。声明又指，警方无出示向法庭申请索取新闻材料的「交出令」（production order）内容，令人质疑行动是否非法。
事件引起了国际关注，国际特赦组织亚太区域主任贝奎林（Nicholas Bequelin）促请港府撤销对《苹果日报》相关人士的国安法指控，及停止骚扰和恐吓香港记者，他又指当局未就黎智英涉嫌「勾结外国势力」作出详细解释，突显国安法之模糊，可用来起诉异见人士。
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