 苹果手机在中国受限？北京称从未出台禁令 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.09.2023

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苹果手机在中国受限？北京称从未出台禁令

中国外交部周三表示，并未出台禁止购买、使用苹果等外国品牌手机的法律、法规或政策文件。此前，《华尔街日报》曾报道称，中央政府机构工作人员已被禁止使用苹果手机；彭博社更是称，该禁令可能会被扩大到事业单位与国有企业。

上海的苹果旗舰店

上海的苹果旗舰店

（德国之声中文网）外交部发言人毛宁9月13日在例行记者会上表示，近期注意到一些媒体报道的与苹果手机相关的安全事件，但是中国并未出台禁止购买和使用苹果等外国品牌手机的法律法规和政策文件。"中国政府高度重视网络和信息安全，对内外资企业一视同仁、平等对待。我们希望在华经营的所有手机企业都能够严格遵守《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规，加强信息安全管理，保护消费者存储在手机中的数据不被任何个人、任何组织窃取，确保信息安全。"

毛宁还说，中国对于外资企业始终持开放态度。"欢迎外资企业把握中国发展机遇，共享中国经济发展成果。"

传出苹果手机在中国受限的消息后，苹果公司的股价上星期大幅下跌。不过，苹果最新款手机iPhone15本星期发布后，依然在中国社交媒体上引起广泛关注。这款新手机也将在本月内于中国市场销售。

近年来，中国与美国在科技领域存在多个争端。华盛顿方面怀疑中国电信设备厂商华为可能会帮助北京进行间谍行动，因此施加了多项制裁措施。美国还向盟友施压，要求后者弃用华为产品。华为以及中国政府则始终否认相关指控。

（法新社）

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